Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 20 марта: Тиграм - несчастье, Свиньям - неуверенность

Элина Чигис
19 марта 2025, 10:50
205
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 20 марта.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте детально:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • У кого из знаков может быть конфликт

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Ваша энергия сильна, и вы можете быть настоящим продавцом. Вы можете быть особенно агрессивны, следуя интуитивным догадкам. Вы не гнушаетесь быть хулиганом или устраивать истерики, чтобы получить то, что вы хотите в эмоционально заряженных ситуациях. Будьте готовы к конфликтам, если вы будете продвигать свою повестку дня.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вы уникальны. Несмотря на то, что у вас много обязанностей, выбирайте больше занятий, которые вам нравятся. Превращение этого в привычку станет путем к тому, чтобы впустить в свою жизнь больше любви и радости. Вы заслуживаете счастья. Недорого обновите свой дом или гардероб, чтобы отразить смену сезона.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Кто-то из близких может быть на удивление чувствительным и самозащитным. Будьте хорошим слушателем. Вы можете быть сосредоточены на работе или на том, чтобы сделать много личного, и не осознавать, что вам нужно столкнуться с чьим-то несчастьем. Не пытайтесь навязывать свою повестку дня. Мягкий, гибкий подход к конфликту — это мудро.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Возможно, вы взяли на себя слишком много обязательств, поэтому свяжитесь с другими, чтобы либо сократить их, либо попросить о помощи. Ваша способность усердно работать поддерживает долгосрочный успех. Но если вы не уравновесите это большей релаксацией и простотой, жизнь просто превратится в бесконечный поток бессмысленных событий.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Вы можете чувствовать себя особенно уязвимыми. Любая неустойчивая энергия, которую вы испытываете, вызвана только тем, что это конец одного цикла и очень близкое начало другого. Организованность сделает вас наиболее продуктивными.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Это оптимистичный день. Вы будете наиболее счастливы, если сможете заняться чем-то действительно вдохновляющим — не то чтобы все обошлось без неудач. Ожидайте некоторых осложнений и даже романтических недоразумений по пути. Говорите то, что имеете в виду, и уделяйте больше времени тому, чтобы быть хорошим слушателем.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Подумайте, прежде чем прыгать. Лучше придерживаться своего первого плана, чем бежать в новом направлении. Разговор с нужным человеком может открыть двери. Семейная жизнь будет удовлетворяющей. Это отличный день для встреч с друзьями, если это возможно, которые разделяют вашу любовь к хорошей еде.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Вы можете почувствовать себя расстроенным из-за того, как идут дела. То, что вас беспокоит, на самом деле может быть не тем, что, как вам кажется, вызывает ваше раздражение. Возможно, теперь вы можете отпустить старые страхи и сомнения. Вы находитесь на грани трансформации.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Это день, когда можно потакать своему чувству стиля или расширить интерес к другим культурам. Возможно, вам понравится общаться с людьми, которых вы хотите узнать получше. Хотя вам не нравится задевать чувства других людей, не менее важно защищать свои собственные потребности и интересы.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Противостояние инь и ян сегодня может означать напряженные столкновения с кем-то, кто не склонен разделять ваше мнение. Возможно, вам придется защищать кого-то дорогого. Более крупные силы могут пересилить очень жесткую энергию, требующую честной игры.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Ваша природная любовь к красоте должна выражаться дома. Возможно, вам стоит подумать об изменении декора. Рекомендуется немного походить по магазинам, чтобы улучшить комфорт. Это не обязательно должно быть очень дорогим. Лучше всего небольшие изменения. Не скрывайте свои чувства сегодня вечером.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Неуверенность в себе или в ком-то близком может привести к нездоровой зависимости от мнения других, чтобы чувствовать себя принятым. Вы или кто-то другой игнорируете или отмахиваетесь от искренних комплиментов? Это может быть способом скрыть чувство неуверенности.

Источник.

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС

Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС

11:38Политика
В США считают, что ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине - СМИ

В США считают, что ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине - СМИ

11:20Война
Томаты и огурцы снова вырастут в цене: эксперт объяснил, чего ждать в апреле

Томаты и огурцы снова вырастут в цене: эксперт объяснил, чего ждать в апреле

10:15Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

Они приходят и уходят: Кейт Миддлтон высказалась про принца Уильяма

Они приходят и уходят: Кейт Миддлтон высказалась про принца Уильяма

Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

Последние новости

11:53

"Для меня большая честь": как Валерий Залужный поздравил Лину Костенко с юбилеем

11:38

Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС

11:33

Весенняя проверка счетчиков газа: за что можно получить штраф в 200 тыс. грн

11:29

В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: что известно

11:20

В США считают, что ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине - СМИ

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
11:04

MasterZoo и UAnimals призывают протянуть "лапку" помощи брошенным животным в прифронтовых городах новости компании

10:50

Китайский гороскоп на завтра 20 марта: Тиграм - несчастье, Свиньям - неуверенность

10:49

Из-за ситуации в Курской области: РФ потеряла инициативу на важном направлении

10:37

Гетьман оценил шансы на заключение перемирия между РФ и УкраинойВидео

Реклама
10:31

Генеральная уборка перед Пасхой: как постирать шторы и не испортить ткань

10:15

Томаты и огурцы снова вырастут в цене: эксперт объяснил, чего ждать в апреле

09:54

Успешная диверсия в Донецке: партизаны уничтожили дорогой РЭБ и авто врагаФото

09:53

Их невозможно загнать в рамки: 5 самых непредсказуемых знаков зодиака

09:45

Максим Галкин срочно обратился к поклонникам и сделал важное заявление - причина

09:43

Настоящее открытие: рецепт бутербродов на Пасху с 1 секретной начинкой

09:31

ПВО, морские суда и вертолет: бойцы ГУР атаковали десятки вражеских целей в КрымуВидео

09:05

Россия запустила по Украине ракеты и 145 дронов: сколько из них сбила ПВО

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

08:40

У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде: о чем будут говоритьВидео

08:30

Помощница путиниста Киркорова выдала всю правду о смерти его отца - детали

Реклама
08:27

Она дома: дочь писательницы Лины Костенко рассказала о ее состоянии

08:19

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Намеренно затягивает переговоры: в ISW предупредили о новом маневре РФ на фронте

08:10

Трампа ждут новые проблемы в СШАмнение

07:56

"Любим, скорбим": украинскую певицу расстроила смерть Киркорова, ненавидящего Украину

07:54

В РФ прогремели взрывы: на Кубани после атаки дронов горит нефтебаза

07:51

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за три секунды найти цифры 6767

07:15

Где 3 различия между дедушками: только "настоящие детективы" справятся с загадкой

06:48

РФ атаковала дронами Киевщину и Сумщину: повреждены дома и больница, есть раненыйФотоВидео

06:10

На кого похож Дональд Трамп?мнение

05:46

Гороскоп на завтра 20 марта: Водолеям - большая радость, Овнам - подарок

05:30

Тест на внимательность: найдите в женской спальне зубную щетку за 5 секунд

05:01

Найдется на кухне у каждого: чем удобрять орхидеи в домашних условиях

04:30

Перелом будет нарастать: Жданов сказал, когда армия РФ начнет отступлениеВидео

04:02

Эксперты советуют есть один популярный продукт, чтобы улучшить качество сна

03:30

Говорят о серьезной проблеме: запахи в авто, которые не стоит игнорировать

02:30

Сценарий быстрого продвижения ВСУ: Жданов назвал главное условиеВидео

01:30

Звезда "Голодных игр" стала мамой - СМИ

01:27

Трамп сделал заявление о военной помощи Украине по итогам переговоров с Путиным

00:59

Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

Реклама
00:16

В Украине взрывы, Путин фактически отказал Трампу: Зеленский сделал заявление

00:09

"Станция наша": Зеленский отреагировал на попытки "торга" РФ за ЗАЭС

18 марта, вторник
23:53

Jerry Heil рассталась с бойфрендом

23:30

"Миссия Трампа невыполнима": эксперт объяснил, почему не удастся установить мирВидео

23:15

"Мы не салат, чтобы быть в меню": Зеленский - о переговорах Трампа с Путиным

23:01

Зеленский ответил на ультиматумы Путина в адрес Украины

22:45

Два несчастливых брака и смерть дочери: какой была личная жизнь путиниста Киркорова

22:38

Путин планирует масштабное наступление на ряде направлений: Зеленский назвал дату

22:29

Вся в черном - Елена Зеленская удивила своим видом

22:24

Не получил желаемого: в NYT сказали, почему Трампа разочаровал разговор с Путиным

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять