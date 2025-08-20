Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 21 августа: Змеям - беспокойство, Лошадям - обиды

Элина Чигис
20 августа 2025, 10:37
100
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 21 августа.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте детально:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • У кого из знаков будет стресс

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Лучше завершить начатое. Семейные обязанности могут затруднить принятие решения, особенно если эмоции накалены. Вы обладаете огромным личным обаянием, и это хороший повод чувствовать себя уверенно. Вам будет легче взять на себя инициативу в любой интересующей вас области.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Не стоит воспринимать всерьёз некоторые вещи, которые кажутся особенно стрессовыми. Это тоже пройдёт. У вас быстрый ум и множество интересов, что позволяет вам совмещать несколько работ или дел одновременно. Приложите дополнительные усилия, чтобы произвести впечатление на отзывчивых людей, обеспеченных или занимающих руководящие должности.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

В работе царит экспансивная энергия. Будьте осторожны с едой и напитками. Вы можете переедать, не желая того. Сердце может взять верх над разумом. Остерегайтесь давать обещания, которые не сможете выполнить. Признайте любую слепоту к недостаткам возлюбленного. Влюблённость — это не плохо, но самопожертвование — это плохо.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вы можете стать ангелом-хранителем под прикрытием! Это отличный день, чтобы весело провести время и сделать то, что поможет другим. Энергия этого дня способствует принятию обязательств в любой сфере, которая помогает заботиться и защищать других. Дайте волю своей природной интуитивной креативности.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Жизнь, полная стресса, требует баланса. Регулярные физические упражнения любого вида могут улучшить настроение и облегчить преодоление трудностей. Сейчас самое время заняться такими видами деятельности, как йога или медитация. Одно небольшое изменение привычек может привести к долгосрочным и позитивным переменам в качестве вашей жизни.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вы работаете, чтобы жить, а не живёте, чтобы работать. Если вам повезло иметь работу, вы можете испытывать беспокойство, если освоили одну специальность и хотите двигаться в новом направлении. Старайтесь максимально эффективно справляться с текущими задачами и будьте довольны тем, что у вас есть.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Глубокие запасы энергии доступны вам, если вы хотите больше времени проводить за играми с друзьями или работой над любимым проектом. Вы можете оказать большую практическую помощь или, по крайней мере, смягчить обиды в семье. Компромисс в близких отношениях поможет вам получать больше удовольствия.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Ваш ум остр и ясен. Важно терпеливо и с юмором воспринимать необходимые перемены. Это прекрасный день, чтобы спланировать спокойный отдых с семьёй. Это может быть даже "отдых" недалеко от дома. Продуманные жесты воплощают детскую мечту в реальность.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Это лучший день недели для семейных визитов. Братья и сёстры могут оказать особенно сильное влияние на ваши решения. Не переживайте слишком сильно, если кто-то движется не в том направлении, в котором вам хотелось бы. Иногда лучше подождать и помолиться или помедитировать. Сделайте что-нибудь приятное для себя.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Энергия дня поможет вам обрести уверенность в себе и стать объектом восхищения. Одевайтесь так, чтобы произвести впечатление. Это прекрасное время для прогулок и общения. Жизнерадостный и общительный настрой — вот ваш способ общения с миром. Люди откликаются на доброту и теплоту. Протяните руку, и люди ответят вам взаимностью.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Энергия дня благоприятствует всему, что вам больше всего по душе. Если вам нужно сначала выполнить обычные дела, постарайтесь сосредоточиться. Вы настолько добросердечны, что даже не представляете, что другие могут не заботиться о ваших интересах. Ставьте свои собственные потребности на первое место.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Работайте упорно и добивайтесь наилучших результатов. Возможно, у вас появится возможность оказать кому-то доброту. Это может привлечь к вашим планам увлечённого, практичного и отзывчивого человека. Это также благоприятно для анализа финансов и инвестиционных возможностей. К концу дня у вас могут возникнуть разногласия с близким другом.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

12:01Война
Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФ

Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФ

11:27Война
Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

11:03Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Последние новости

12:06

Найдена в луже крови: певица Брэкстон оказалась в ужасной ситуации

12:01

"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

11:59

Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам и Ракам - не разрешайте мешать вам

11:39

Евровидение-2026: где и когда состоится конкурсВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:27

Давление на Москву нужно увеличивать: Зеленский сердито отреагировал на атаку РФФото

11:14

Украинская певица родила третьего ребенка и показала лицо малыша - детали

11:11

Сюжет для блокбастера: в Дубае сорвали кражу редчайшего розового бриллианта

11:08

Вопрос не в красоте: чем особенны зеленые колпачки на шинах в авто

Реклама
11:03

Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским: CNN назвали главный фактор

10:37

Китайский гороскоп на завтра 21 августа: Змеям - беспокойство, Лошадям - обиды

10:13

США прикроют Украину с воздуха: Трамп заинтриговал заявлением

10:12

"Получил результаты": Тарас Цымбалюк сделал признание о своем здоровье

10:10

РФ использует новый дрон с LTE-связью: какую опасность он несет

09:55

Не только захват территорий: ISW раскрыли истинную цель Кремля в Украине

09:18

После украинской атаки: нефтепровод "Дружба" возобновил работу, детали

09:06

Уступки с первых минут: Уиткофф раскрыл новые детали встречи Трампа и Путина

08:40

"Я отказалась": дисквалифицированная Бех-Романчук сделала заявление о будущем

08:30

Вспоминали бы 20 лет: Трамп сделал интересное заявление об отказе от Крыма

08:10

План Трампа по завершению войны: что ждет Украинумнение

Реклама
07:41

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшиеФото

06:48

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

06:10

Встреча Зеленского и Трампа: чего ожидать дальше?мнение

05:47

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

05:20

Женщина "заміжня" или "одружена" - как правильно: учитель расставила все точки над "і"Видео

04:45

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

04:16

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивитВидео

03:30

Феноменальное открытие: ученые научили искусственный интеллект читать мысли

03:00

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

02:30

Путину не хватит людей для захвата Украины: эксперт раскрыл новую стратегию КремляВидео

02:12

Неожиданный враг лакокрасочного покрытия: какие действия портят кузов во время мойки

01:45

Когда рождаются истинные миллионеры: ТОП-6 дат, ведущих к богатству

01:30

Не только огромный "брюлик": Роналду приготовил для невесты приданное на четверть млн долларов

01:20

"Европейский щит": стало известно, сколько стран готовы отправить войска в Украину

00:27

Простой трюк для хорошего урожая: садовод раскрыл главного врага виноградаВидео

00:15

Трамп после встречи с Зеленским пытался "сломать" позицию Орбана - Bloomberg

00:12

Снова минус 25: Могилевская ошеломила причиной похудения

19 августа, вторник
23:46

Жуткая причина смерти: российская актриса погибла при странных обстоятельствах

23:17

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

23:16

Не самое лучшее место: СМИ раскрыли возможное место встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Реклама
23:10

Третий арсенал в мире: почему Украина не контролировала ядерное оружие и кто его отдалВидео

22:17

Масштабные взрывы в Одессе - Россия бьет ракетами по городу, что известно

21:45

Будут ли американские военные в Украине: финальное решение Трампа

21:37

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

21:05

Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто

20:55

Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

20:47

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

20:35

Финансовая стабильность или творчество: какую энергетику имеет номер вашего дома

20:21

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

20:00

"Кто знает, сможем ли завтра": можно ли по телефону разговаривать на кладбищеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять