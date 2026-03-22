Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Кристина Трохимчук
22 марта 2026, 12:42
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 23 марта.
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Приведите свои дела в порядок. Обратите особое внимание на проблемы со здоровьем. При проявлении напряженности в отношениях не стоит настаивать на своем — это может привести к еще большей обиде. Вас будет готов выслушать старый друг, поэтому запланируйте к нему визит.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Несмотря на вашу силу духа, пережитые стрессы и трудности могут откликаться в вас подавленностью и отсутствием мотивации. Даже если вы не погружались в самобичевание, ваши внутренние ресурсы переживают кризис. Удачный день, чтобы переломить ситуацию — новые начинания будут ждать успех.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Наводите порядок в доме и в жизни. Романтическое настроение будет сопровождать вас. Проведите день с друзьями или на праздничном мероприятии. Важно быть осторожным с употреблением алкоголя — не давайте пустых обещаний и не принимайте важных решений под его воздействием.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Ваша главная потребность — спокойствие и защищенность. Вы будете чувствовать себя максимально комфортно дома, занимаясь творческими увлечениями. Именно ощущение родного места позволит найти внутреннюю гармонию.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Космическая энергия побудит вас к желанию свободы и беззаботности. Вы сбросите с плеч груз навязчивых мыслей и снова почувствуете радость от жизни. Вы способны перевернуть ситуацию, если начнете отстаивать свои права. Благоприятный день для романтических историй и интриг.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Новые отношения, которые уже замаячили на горизонте, могут оказать на вас глубокое эмоциональное воздействие. Сделайте глубокий вдох и сохраняйте чувство юмора. Вероятны изменения планов — уединитесь с любимой музыкой, романтическим фильмом или хорошей книгой. Духовное исцеление принесет время на природе, желательно возле воды.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Вами могут руководить сильные эмоции. Вас может обескуражить упрямое или особенно настойчивое поведение окружающих. Важно говорить правду, но не спешить накалять ситуацию — дайте себе время разобраться. Побалуйте себя чем-то приятным вечером.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Желание полностью погрузиться в работу может сделать вас сегодня очень требовательным к окружающим. Не забывайте, что для достижения результата необходимо ставить четкие задачи и достижимые цели. Ваше переменчивое отношение может сбивать с толку близких. Не бойтесь проявлять инициативу в любовных отношениях.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Вам будет благоволить судьба в поиске работы и решении юридических вопросов. Отвлекитесь от обычного графика и посмотрите по сторонам: если планируете начать отношения, чтобы найти свое счастье, нужно расширить круг общения. Выходите в свет с друзьями и не стесняйтесь проявлять себя с лучшей стороны.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Сделайте паузу и выдохните — вам дается передышка перед новой волной трудностей. В вас проснется желание стабильности. Сосредоточьтесь на практичных и простых задачах. Вы вспомните, как получать удовольствие от простых вещей и приятного общения с теми, кого видите регулярно.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Вас наполнит творческая энергия. Ревизия гардероба и прощание с устаревшими вещами откроют путь для свежей энергии и новых идей. Вечер обещает быть эмоционально насыщенным — встречи с друзьями и шумные компании станут лучшим лекарством от усталости. Будь осторожными - вы легко попадаете под чужое внимание и манипуляции.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

В стрессовых ситуациях вы склонны проявлять излишнюю жесткость, что может создать дистанцию с окружающими. Важнейшая задача дня — найти золотую середину между ожиданиями близких и верностью собственным принципам. Скрытая уязвимость может проявиться через острые вспышки ревности или собственничества. Прислушайтесь к своему партнеру - это поможет улучшить отношения.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
13:53Украина
12:47Синоптик
11:00Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

14:27

14:26

14:03

13:53

13:32

13:27

12:47

12:42

12:22

12:16

11:55

11:11

11:00

10:43

10:29

10:12

10:03

10:01

09:48

09:46

09:31

09:22

09:07

08:35

08:24

08:20

07:39

06:04

05:06

04:30

04:00

03:36

01:10

21 марта, суббота
23:24

23:02

22:46

22:25

21:25

20:56

20:24

19:50

19:23

19:14

19:10

18:47

18:24

18:16

18:12

18:07

18:04

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять