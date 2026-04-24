Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

Кристина Трохимчук
24 апреля 2026, 12:04
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 25 апреля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Связь со старым другом сегодня может обернуться приятным сюрпризом. Любые контракты и партнерские договоренности требуют тщательной проверки деталей. Не бойтесь экспериментировать и пробовать то, чего раньше не делали. А также не расстраивайтесь из-за отстраненности близкого человека – это лишь способ скрыть настоящие чувства.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Удача на вашей стороне, поэтому смело планируйте важные дела. Это прекрасный период для укрепления отношений с людьми, чьи интересы совпадают с вашими. Используйте этот благоприятный фон, чтобы взять на себя лидерство и продвинуть идеи, которые могут изменить жизнь общества к лучшему.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Случайное совпадение сегодня может оказаться важным знаком, адресованным именно вам. Многие процессы в вашей жизни выходят на финишную прямую. Сделайте паузу, чтобы обернуться назад и осознать масштаб проделанного пути. Помните, что за повседневной суетой скрываются важные уроки, которые важно прочувствовать.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Настало время вспомнить о своих самых смелых амбициях и дать им второй шанс. Если вы давно вынашиваете какой-то план, попробуйте детально изложить его в письменном виде — это станет первым шагом к его реализации. Любая цель становится достижимой, как только вы обретаете ясное видение и решимость двигаться вперед.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Этот день обещает быть динамичным и многообещающим. Не бойтесь воплощать свои творческие идеи. Будьте открыты для общения, принимайте предложения от близких и не уходите с головой в одну лишь работу. У вас есть отличный шанс сделать что-то значимое для окружающих и оставить свой след в жизни сообщества.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вас ждет динамичный день, требующий гибкости между важными делами и внезапными переменами. Чтобы все прошло успешно, откажитесь от идеи делать все в одиночку и примите помощь. В отношениях наступит гармония, если вы постараетесь искренне прислушаться к позиции партнера. Не забывайте следить за своим самочувствием.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Доверяйте своим выводам и не бойтесь брать инициативу. Старайтесь ответственно подходить к делам, но не позволяйте им поглотить все ваше время. Если заметите, что кто-то рядом на взводе, постарайтесь сохранять спокойствие. В личной жизни честность и прямолинейность станут самым коротким путем к пониманию.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Новые люди в вашем окружении могут стать источником вдохновения и неожиданных возможностей. Не спешите принимать заманчивые предложения, не взвесив все за и против. Прежде чем подписывать договоры или вступать в партнерство, убедитесь, что изучили каждую деталь. Мудрым решением будет получить взгляд со стороны.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Иногда за романтичным фасадом скрываются отношения, которые на самом деле лишают нас внутренней опоры и радости. Если в отношениях присутствует контроль или один из партнеров чувствует себя ущемленным, пришло время проявить мужество и что-то менять. Настоящая близость дает человеку силы следовать своим целям и мечтам, а не ограничивает его.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Постарайтесь уделить время спорту, сделав его обязательной частью своего дня. Не отказывайтесь от активности даже если обстоятельства позволяют лишь короткую прогулку на свежем воздухе. Также вы по-новому взглянете на своих родных и начнете больше ценить их труд и ту поддержку, которую они вам оказывают.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Приготовьтесь к повышенному вниманию со стороны окружающих – как в реальной жизни, так и в соцсетях. Путь к вашим целям открыт, и любые вопросы будут решаться легко благодаря вашей харизме. Широкие жесты и желание потратить больше обычного могут привести к ненужным долгам, поэтому держите расходы под контролем.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Позвольте себе сегодня роскошь заниматься только тем, что приносит истинное удовольствие. Вместо того, чтобы с головой погружаться в рабочие задачи, выберите уют и домашний покой. Умение принимать неизбежное с благодарностью убережет вас от ненужного негатива.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:10Украина
В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:53Экономика
Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:09Синоптик
Популярное

Ещё
Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Последние новости

14:14

Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор

14:10

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:07

"Боженька меня вывез": Повалий выдала бред о побеге из УкраиныВидео

14:06

Супруги купили дом вслепую и уехали из города в село: итог удивилВидео

14:02

Рассада помидоров побелела после высадки в грунт: как спасти будущий урожай

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
13:53

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:47

Гороскоп на завтра, 25 апреля: Скорпионам - споры, Рыбам - подарок

13:15

"Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь

13:09

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:05

Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

12:35

Голуби исчезнут с балкона навсегда: один простой способ, который действительно работает

12:17

Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поестьВидео

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

12:02

Буданов назвал единство ключом к победе

12:00

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

11:53

Дерево силы по дате рождения: как определить и можно ли вырастить его дома

11:52

Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев - премьер Польши

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

10:32

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:08

Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

09:54

"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозгаВидео

09:28

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

09:21

Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

08:38

Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУВидео

08:24

Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

08:10

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл деталимнение

07:55

Трамп не против: США могут пригласить Путина на саммит G20 - WP

06:45

РФ ударила по Одессе: повреждены многоэтажки, есть жертвы и много раненыхФото

05:33

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

05:09

Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого уходаВидео

04:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

04:00

Ожидаются сильные шквалы: опасная погода надвигается на Тернопольщину

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньгиВидео

03:00

Удаляет даже стойкие пятна: одна кнопка в стиралке сделает одежду в разы чищеВидео

02:15

Учёные ошеломили находкой: под Африкой нашли разлом, дробящий континент надвое

01:05

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

00:10

Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

23 апреля, четверг
23:55

Как часто нужно перезагружать смартфон: эксперты вынесли вердиктВидео

23:34

"Обстановка критическая": МО о скандале с голодающими бойцами на фронте

23:17

Не только "российский след": бывший сотрудник СБУ назвал причину терактов

22:41

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку садаВидео

22:36

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

22:35

С палочкой: Галкин показал реальную Пугачеву

22:32

Картон вместо гербицидов: метод борьбы с сорняками и обогащения почвы

21:52

Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

21:51

В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять