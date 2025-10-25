Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

Элина Чигис
25 октября 2025, 12:59
88
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 26 октября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте детально:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кто из знаков будет чувствовать себя подавленным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Новые друзья могут оказаться совсем не такими, какими вы их себе представляли. Неорганизованность дома и на работе может расстраивать. Выбросьте всё, чем не пользуетесь. Старайтесь максимально упростить вещи. Учитесь ценить детали, но не зацикливаться на них. Юридические вопросы — приоритет. Пора исправить ошибку.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вам понравится зарабатывать деньги, поэтому двигайтесь в любом направлении, которое этому способствует. Делитесь своими интересами и покажите, какой вы трудолюбивый человек. Это страстный день, и ваше романтическое воображение может быть на пределе. Это может дать энергию для серьёзных отношений. Примите меры, чтобы восстановить прежнюю магию.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Этот день может начаться с большей напряжённостью, чем хотелось бы. Возможно, вы будете чувствовать себя особенно подавленным. Энергия накапливается, и её нужно выплеснуть конструктивным образом. Хотя вам может казаться, что вы её ненавидите, физические упражнения — ваш друг. Становится легче, когда вы выходите на прогулку.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вы будете особенно благосклонны к семье и друзьям. Ваша эмпатия также поможет вам проявить себя в любой рабочей или деловой обстановке. Людей будут привлекать те, кто легко раздаёт дружеские советы и искренне утешает. Только в любви разумнее быть более сдержанным и менее щедрым.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Не стесняйтесь вносить свой вклад. Ситуации могут казаться неопределёнными. Рекомендуется сосредоточиться на духовном. Верьте, что вы можете выйти и получить желаемое, и люди будут готовы вам помочь. Ваша способность слушать имеет большое значение. Некоторые люди могут испытывать сегодня чувство одиночества и грусти.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Скорее всего, вы будете находиться во власти твёрдых убеждений и без труда отстаивать свои интересы. Выделите больше времени на игры и творчество. Прошлые обиды можно исцелить или оставить в прошлом, если вы готовы сосредоточиться на создании лучшего будущего.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Это не лучший день для многозадачности. Возможно, вам придётся запланировать больше времени для завершения проектов. До этого момента всё может оставаться на прежнем уровне. Вполне естественно держать личные дела при себе. Спокойно справляйтесь с давлением и ответственностью, расставляя приоритеты для завершения любой работы.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Не время для мелочей. Лучше подойти к этому спокойно. Вы можете чувствовать себя открытым и щедрым. Хотя тщательное планирование и упорный труд приносят наибольший успех на работе или в семье, сегодня не время предъявлять высокие требования к другим.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Самое время задуматься о том, как вы структурировали и организовали свою жизнь. Каждый выбор имеет последствия. То, с чем вы живёте сейчас, — результат этих выборов. У вас есть возможность изменить себя в любой момент. Ничто не высечено в камне.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Возможно, это день, когда вы сможете изменить привычный образ жизни. Хотя текущая ситуация, возможно, не изменится, вы можете заняться исследованиями для лучшего будущего, завершая текущие проекты. Выполняйте свои обязательства и не убегайте от реальности.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

День может быть удачным в любви. Стройте планы с кем-то особенным. Практичные решения принесут наилучшие результаты. Будьте очень консервативны в финансовых вопросах. Удача вам сопутствует, но будьте благоразумны. Поставьте вечером нужды и интересы старшего члена семьи выше своих собственных.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Энергия дня таит в себе потенциал для сильного романтического знакомства. Не позволяйте необходимости работать и заниматься делами, чтобы помешать вам сделать перерыв, если у вас есть любимый человек. В любом важном вопросе постарайтесь собрать факты, прежде чем давать волю чувствам.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:31Украина
У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

12:10Интервью
Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

Последние новости

14:14

Бюро экономической безопасности и Совет бизнес-омбудсмена объединяют усилия для противодействия теневым схемам

14:10

"Доця подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры

14:01

Нужен мораторий на удары: в Киеве состоялась конференция по продовольственной безопасности

14:00

Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек домаВидео

13:54

Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
13:36

РФ придумала новую методичку для "промывки мозгов" детей в оккупации – ГУР

13:31

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

13:23

"Открыли другое направление": известно, где оккупанты применяют новую тактику

13:15

Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

Реклама
12:59

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

12:55

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

12:31

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:15

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

12:10

Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

12:10

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницуВидео

11:50

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

11:25

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:23

Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мираВидео

11:05

Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами и сколько их будетВидео

Реклама
10:54

Куда деть сумку в ресторане, метро и на собеседовании: правила этикетаВидео

10:53

Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

10:33

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

09:43

Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по КиевуФотоВидео

09:41

В Волгоградской области было громко: после атаки дронов горит подстанция

08:55

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

08:47

Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 летВидео

07:35

Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на КиевФото

06:31

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успехВидео

06:10

Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?мнение

06:10

Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войнумнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках отца с сыном за 45 секунд

05:30

Можно позавидовать: какие знаки зодиака окунутся в страсть и романтику с головой

05:02

Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

04:14

Дочь Мозговой засветила нежные поцелуи с невестой: романтическое путешествие пары

03:35

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

02:44

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

01:44

Не настоящие: четыре знака зодиака, которые скрывают свое настоящее лицо

00:44

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:27

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

Реклама
24 октября, пятница
23:57

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

23:50

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

23:35

Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

23:04

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц "Холостяка" ошеломила своим признанием

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять