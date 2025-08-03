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Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Козлам - препятствия, Собакам - драма

Элина Чигис
3 августа 2025, 13:58
54
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 4 августа.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

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Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Ваш лёгкий нрав делает вас привлекательным, но может привести к тому, что вы будете тратить больше денег, чем следовало бы, на мелочи. Будьте внимательны к своему кошельку. Друзья и семья могут быть особенно требовательны сегодня. Не давайте обещаний, которые не хотите выполнять.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Сейчас напряжённое время. Многие люди обеспокоены переменами и ограничениями, с которыми им предстоит столкнуться. Не усложняйте ситуацию. Установите собственные границы, а не ждите, что другие поймут, когда вы слишком многого отдаёте. Не забывайте о ценности дружбы и смеха. Практикуйте глубокое, медленное дыхание в течение дня.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Если возможно, отвлекитесь от привычной рутины. Забудьте о проблемах, наслаждаясь отдыхом. Энергия дня благоприятна для планирования поездок и общения с людьми, которые находятся далеко. Также это отличный день для семейного отдыха или дружеских посиделок. Этот вечер идеально подходит для романтического свидания.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Ваша любовь к рутине и правилам может расстраивать некоторых людей. Некоторые люди не ценят начальника или даже любимого человека, который наблюдает за ними и критически оценивает каждое их действие. Старайтесь находить юмор в любой ситуации и быть максимально гибкими.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Возьмите ситуацию под контроль. Будьте хозяином положения и принимайте решения самостоятельно. Это очень удачный и благоприятный день для достижения прогресса в материальном мире. Старайтесь как можно больше общаться. Собеседования могут улучшить ваши рабочие или карьерные перспективы. Доверяйте своему высшему "Я". Не поступайтесь своей личной целостностью.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Постарайтесь быть самыми добрыми и отзывчивыми партнёрами. Разве может не нравиться человек, который с нетерпением ждёт, как прошёл ваш день или какой-то новый творческий проект? Постарайтесь сделать что-то, что добавит остроты и азарта в любые давние отношения.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Любой ваш план или поставленная цель будут подкреплены продуманным подходом. Небольшие шаги — часть закладывания прочного фундамента. Это удачный день, чтобы просить о помощи, особенно у людей старшего возраста или более опытных. Лучшие решения возникают в процессе общения.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Ваша уверенность в себе сильна. Любая проблема или препятствие, с которыми вы столкнётесь, будут преодолены благодаря дополнительной дозе энтузиазма и упорному нежеланию сдаваться. Могут возникнуть сложности с тем, кто похож на вас больше, чем вы готовы признать. Будьте осторожны, разглашая конфиденциальную информацию.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Неожиданная возможность может вдохновить вас на осуществление ваших надежд и мечтаний. Возможно, это не то, чего вы ожидаете, но это именно то, что вам нужно. Это может вдохновить вас на изменение своего внешнего вида или того, как вы себя представляете миру. Приобщайте других к тому, что вам больше всего нравится.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Энергетическая близость между вами и другим человеком может быть очень разной. Один может быть более приземлённым, медленным в переменах, чувственным и практичным. Другой может быть обаятельным, любящим разнообразие, склонным жить в мире идей. Если вы сможете уважать различия друг друга, вы можете стать прекрасной парой.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Этот день может быть особенно драматичным и даже романтичным. Если у вас есть возлюбленный, это хороший день, чтобы дать ему или ей понять, как сильно вы заботитесь о нём и как глубоко цените ваши отношения. Энергия дня предлагает новый старт в любой сфере.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Ваша склонность усердно работать и делать всё как можно лучше будет сильна. Завершайте всё, что можете, особенно по дому. Задержки и разочарования, которые вы испытывали, скоро утихнут. Будьте готовы к этому, организуя дела, наводя порядок и не отвлекаясь от дел. Вечер — удачный для любви.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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