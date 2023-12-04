Китайский гороскоп на завтра 5 декабря 2023: Быку - запутанность, Коню - мысли о разводе

Склонность слишком сильно цепляться за то, что есть у Петуха, может работать против него же.

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Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 5 декабря рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Ваше умение общаться - залог успеха. Есть некоторый риск, что вы будете говорить все, что считаете нужным, чтобы получить желаемое. В том числе и наглую ложь с широкой улыбкой. Это может принести краткосрочную выгоду, но в долгосрочной перспективе может стать ошибкой.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Сделайте все возможное, чтобы как можно скорее покончить с необходимыми делами. Сегодня энергия благоприятствует музыке, кино и романтическим жестам. Ситуация, которая была совершенно ясной, может стать запутанной. Возможно, вы не знаете всей правды о важном вопросе. Продолжайте задавать вопросы.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

В конце года, который для многих людей принял несколько пугающих поворотов, вы можете быть приятно удивлены тем, чего вам удалось добиться. Даже перед лицом потерь и разочарований у вас все еще есть люди, которые вам дороги. Сегодняшний день отлично подходит для беседы с кем-то особенным.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Кто-то очень серьезный или известный своим здравым смыслом в денежных делах может оказаться сегодня очень полезным. Тщательно и взвешенно подойдите к финансовому планированию, и вы сможете получить желаемые плоды. Космическая энергия сегодня может помочь вам построить прочный фундамент. Не ждите абсолютно гладкого плавания. Проблемы могут быть решены.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Это счастливый день. Используйте его по максимуму, позволив проявиться своей авантюрной и харизматичной стороне. Любовный интерес может быть в более деловом настроении. Сделайте несколько практичных вещей, чтобы порадовать других, но большую часть времени сегодня посвятите тому, чтобы сделать жизнь интересной.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Это время высокой энергии может стать особенно удачным днем для общения с людьми, которых вы видите почти каждый день. Братья и сестры могут принести неожиданные изменения или требования. Сделайте все возможное, чтобы быть готовыми к сотрудничеству, а также простите и забудьте давние обиды. Этот вечер удачен для всего веселого и увлекательного.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Вам может казаться, что вся работа лежит на вас, когда другие бездельничают. Может показаться, что вам приходится нести большую ответственность в одиночку. Вы также можете думать о разрыве отношений. Достаточный сон поможет избавиться от стресса и обид.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Вы несете ответственность за детей, домашних животных или пожилых людей в своей жизни? Это важный день, чтобы задуматься о пользе и стрессе, которые вы испытываете, заботясь о других. Сделайте все возможное, но обратитесь за помощью, если вы жертвуете слишком большим количеством своего времени и душевного спокойствия.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Вы не любите задевать чувства других людей, злиться или проявлять агрессию. Но если с кем-то несправедливо обошлись, виновнику неприятностей лучше поберечься, потому что вы выйдете на улицу с оружием в руках. Вы без колебаний скажете то, что думаете, когда сочтете это необходимым в защиту других.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Склонность слишком сильно цепляться за то, что у вас есть, может работать против вас. Возможно, вам не нравится казаться слабым или у вас просто очень высокие стандарты. Обращение за помощью может принести неожиданную пользу. Некоторые ситуации требуют изменения отношения. Пересмотрите свою обычную реакцию, которая вам не подходит.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Делайте все возможное с тем, что у вас есть. Будьте особенно внимательны к тому, что происходит с детьми в вашей семье. Они могут хранить секреты о том, что происходит в школе. Кто-то, кто заботится о вас, хотел бы стать ближе. Уверенность в себе наиболее привлекательна.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Неожиданные события, скорее всего, будут бросать вызов вашему привычному образу действий. Чем гибче вы будете, тем лучше. Страх - не повод не двигаться вперед. Речь идет о решении проблем. Прежде чем принять важное решение, спросите совета у людей, которым вы доверяете. Расслабьтесь этим вечером.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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