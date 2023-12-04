УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря 2023: Быку - запутанность, Коню - мысли о разводе

Лидия Неплях
4 декабря 2023, 12:20
Склонность слишком сильно цепляться за то, что есть у Петуха, может работать против него же.
Китайський гороскоп на завтра
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 5 декабря рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Ваше умение общаться - залог успеха. Есть некоторый риск, что вы будете говорить все, что считаете нужным, чтобы получить желаемое. В том числе и наглую ложь с широкой улыбкой. Это может принести краткосрочную выгоду, но в долгосрочной перспективе может стать ошибкой.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Сделайте все возможное, чтобы как можно скорее покончить с необходимыми делами. Сегодня энергия благоприятствует музыке, кино и романтическим жестам. Ситуация, которая была совершенно ясной, может стать запутанной. Возможно, вы не знаете всей правды о важном вопросе. Продолжайте задавать вопросы.

видео дня

Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

В конце года, который для многих людей принял несколько пугающих поворотов, вы можете быть приятно удивлены тем, чего вам удалось добиться. Даже перед лицом потерь и разочарований у вас все еще есть люди, которые вам дороги. Сегодняшний день отлично подходит для беседы с кем-то особенным.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Кто-то очень серьезный или известный своим здравым смыслом в денежных делах может оказаться сегодня очень полезным. Тщательно и взвешенно подойдите к финансовому планированию, и вы сможете получить желаемые плоды. Космическая энергия сегодня может помочь вам построить прочный фундамент. Не ждите абсолютно гладкого плавания. Проблемы могут быть решены.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Это счастливый день. Используйте его по максимуму, позволив проявиться своей авантюрной и харизматичной стороне. Любовный интерес может быть в более деловом настроении. Сделайте несколько практичных вещей, чтобы порадовать других, но большую часть времени сегодня посвятите тому, чтобы сделать жизнь интересной.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Это время высокой энергии может стать особенно удачным днем для общения с людьми, которых вы видите почти каждый день. Братья и сестры могут принести неожиданные изменения или требования. Сделайте все возможное, чтобы быть готовыми к сотрудничеству, а также простите и забудьте давние обиды. Этот вечер удачен для всего веселого и увлекательного.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Вам может казаться, что вся работа лежит на вас, когда другие бездельничают. Может показаться, что вам приходится нести большую ответственность в одиночку. Вы также можете думать о разрыве отношений. Достаточный сон поможет избавиться от стресса и обид.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Вы несете ответственность за детей, домашних животных или пожилых людей в своей жизни? Это важный день, чтобы задуматься о пользе и стрессе, которые вы испытываете, заботясь о других. Сделайте все возможное, но обратитесь за помощью, если вы жертвуете слишком большим количеством своего времени и душевного спокойствия.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Вы не любите задевать чувства других людей, злиться или проявлять агрессию. Но если с кем-то несправедливо обошлись, виновнику неприятностей лучше поберечься, потому что вы выйдете на улицу с оружием в руках. Вы без колебаний скажете то, что думаете, когда сочтете это необходимым в защиту других.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Склонность слишком сильно цепляться за то, что у вас есть, может работать против вас. Возможно, вам не нравится казаться слабым или у вас просто очень высокие стандарты. Обращение за помощью может принести неожиданную пользу. Некоторые ситуации требуют изменения отношения. Пересмотрите свою обычную реакцию, которая вам не подходит.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Делайте все возможное с тем, что у вас есть. Будьте особенно внимательны к тому, что происходит с детьми в вашей семье. Они могут хранить секреты о том, что происходит в школе. Кто-то, кто заботится о вас, хотел бы стать ближе. Уверенность в себе наиболее привлекательна.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Неожиданные события, скорее всего, будут бросать вызов вашему привычному образу действий. Чем гибче вы будете, тем лучше. Страх - не повод не двигаться вперед. Речь идет о решении проблем. Прежде чем принять важное решение, спросите совета у людей, которым вы доверяете. Расслабьтесь этим вечером.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Китайский гороскоп гороскоп на завтра
Реклама

Главное за день

"Политический футбол": помощь Украине в €50 млрд под угрозой - Financial Times

"Политический футбол": помощь Украине в €50 млрд под угрозой - Financial Times

12:10 Мир
Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев

12:00 Эксклюзивы
Было примерно 5 взрывов: детали удара беспилотников по нефтебазе в Луганске

Было примерно 5 взрывов: детали удара беспилотников по нефтебазе в Луганске

11:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:42

Елена Зеленская откровенно рассказала про победу, перемены в отношениях и в муже

12:20

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря 2023: Быку - запутанность, Коню - мысли о разводе

12:10

"Политический футбол": помощь Украине в €50 млрд под угрозой - Financial Times

12:00

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревЭксклюзив

11:59

"Это самый успешный период для страны": какой месяц решит судьбу Украины - прогноз на 2024 год

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:55

Правительство изменило порядок выплат для ВПЛ: кого заденут нововведения

11:53

Блокада границ Украины грозит недофинансированием армии: в ВРУ назвали неутешительные цифры

11:12

Сантехники будут без работы: чем прочистить засор в раковине

11:10

Студенты Украины будут получать социальную стипендию: кто может подать заявку

Реклама
11:06

Было примерно 5 взрывов: детали удара беспилотников по нефтебазе в Луганске

11:06

"Война сейчас не в тупике, она в патовой ситуации": Тука назвал выходВидео

10:33

Три простейших ингредиента и закуска к Новому году в форме елки готова: пошаговый рецепт

10:22

Позиции переходят из рук в руки: враг начал наступление с 2 направлений - офицер ВСУ

10:07

РФ пыталась атаковать объекты критической инфраструктуры Прикарпатья: что известно

10:05

Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов: в ВСУ рассказали о "новациях" РФ

09:29

Это категорически нельзя хранить в морозилке: эксперты назвали ТОП-5 продуктов

09:19

Деоккупация Крыма может объединить россиян: Тука назвал условиеВидео

08:58

Неожиданный удар: ВСУ начали движение на новом направлении фронта - Свитан

08:42

Гороскоп на завтра 5 декабря 2023: Овнам пора экономить, Близнецов оставит удача

08:20

В Украину ворвется резкое похолодание: где сегодня ударит -10

Реклама
08:13

Сигнал для россиян: в ISW указали, что означает указ Путина об увеличении армии

08:10

Почему у нас нет своих "шахедов"?мнение

08:00

Астрологический прогноз на 2024 год: что ждет Украину и когда закончится войнаЭксклюзив

07:36

Оккупанты продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки – ISW

06:41

В Хмельницкой области ночью гремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

06:10

План Джозефа Байдена, о котором не знает Марьяна Безуглаямнение

06:05

Наиболее вероятный сценарий завершения войнымнение

05:32

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 257 за 10 секунд

03:59

Звезда "Голодных игр" приготовил борщ и жестко ответил все, кто считает блюдо российским

03:03

Смазывать или нет: как правильно подготовить пергаментную бумагу для выпечки

02:30

Путина могут "сдать" под трибунал новые власти РФ после изменений в России – Тука

02:02

Наташа Королева потрусила дряблым задом и "уставшей" голой грудью в снегу

01:35

Поразит всех гостей: вкусный и легкий рецепт песочного теста из трех ингредиентов

03 декабря, воскресенье
23:53

Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно - Тука

23:29

В страну ворвался 7-бальный шторм: магнитная буря продлится целую неделю

23:01

Нужно найти ошибку на зимней картинке за 11 секунд: оптическая иллюзия для гениев

22:47

Ведущая шоу "Танцы со звездами" прокомментировала слухи о беременности

22:43

Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

22:06

"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

21:48

Популярная певица призналась, почему от нее отказался Константин Меладзе

Реклама
21:40

ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США

20:52

Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку

20:51

"Главное – прорвать оборону": офицер сделал прогноз по левобережью Херсонщины

20:45

Больше мамы: Ани Лорак удивила светским выходом дочери

19:56

Репер-путинист Баста попал в серьезное ДТП

19:36

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

19:32

Ядерное сдерживание Путина: в Германии назвали план для ЕС и обеспокоились США

19:10

Возможен ли новый аналог "Тегерена-43"?мнение

18:41

Эксперт рассказал, как предотвратить конденсат на окнах: эти простые советы спасут ваш дом

18:36

Искать призывников по месту жительства: юрист рассказал, законно ли это

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять