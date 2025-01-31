Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

Гороскоп на февраль для городов Украины составила астролог Ангелина Вакулина.

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Гороскоп на февраль для Украины / Коллаж Главред, фото facebook/aleksandr.tupik, Ангелина Вакулина

В этом материале вы узнаете:

Что ждет Украину в ближайшие 2 недели

Гороскоп для городов Украины на февраль

Когда закончится война в Украине

Война в Украине в ближайшее время будет продолжаться. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, президенту США Дональду Трампу будет очень тяжело договориться.

"Еще в прошлом году я говорила, что в 2025 году для Украины легче не будет. Завидую своим "коллегам", которые одели на голову кастрюли и твердят "скоро всё закончится"", - отметила астролог.

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Гороскоп для Украины на февраль

"Месяца три я уже говорю про детей, если не больше. Карты показывают, что ситуация/трагедия всё ближе. Настойчиво прошу, не оставлять детей учиться в заведениях, где нет своих укрытий. Школы и садики, детские площадки, парки, аттракционы. Звучит тревога, сразу в укрытия", - говорит астролог.

Также астролог рекомендует воздержаться в ближайшие недели от похода в театр.

"Культурную программу тоже лучше отменить на ближайшие недели. Театры, кино, музеи", - отметила она.

"Я не настаиваю что Трамп ничего не решит. Если вам легче, верьте. За 2-3 недели ничего не решить. Чем громче заявления, тем больше там пустоты", - добавила астролог.

Прогноз по городам Украины

"Запорожье и область. Днепр и область. Активные обстрелы и "прилеты" в ближайшие две недели. Наступления я не вижу, но страшные новости будут", - говорит астролог.

"Сумы и область. Много пострадавших, могут быть жертвы. Чтоб стало легче - не вижу такого сценария", - отметила астролог.

"Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий - не игнорировать тревогу. Особая опасность", - добавила астролог.

"Черкассы и область. Внимательно. Тоже "прилеты", но скорее именно область", - говорит Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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