Когда будут сложности и потери - финансовый гороскоп на июнь 2024

Венера сделает аспект с Сатурном 8 июня, а это не очень хорошо для финансовых дел, предупредил астролог.

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Финансовый гороскоп на июнь 2024 от Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на июнь 2024 года и рассказал, когда не стоит инвестировать деньги и просить у начальника повышения зарплаты.

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Как рассказал специалист в интервью Главреду, Венера сделает аспект с Сатурном 8 июня. В этот период возникнут сложности со взаимопониманием, могут быть финансовые сложности и потери, переживания по поводу денег.

7-9 июня не стоит просить повышения зарплаты или премии.

"16-18 июня нас ждёт негативный аспект Венеры к Нептуну, а Нептун – это планета обманов и иллюзий. Это чревато неудачными вложениями денег. Потому в эти дни опасно рисковать и делать важные покупки. Лучше в эти дни воздержаться от походов по магазинам – будут абсолютно напрасные траты", - сказал Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс назвал четыре знака зодиака, у которых в июне начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.

Также астролог назвал знаки зодиака, которых можно считать лузерами июня. Всего их четыре - это Овен, Телец, Скорпион и Рыбы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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