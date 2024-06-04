Когда будут сложности и потери - финансовый гороскоп на июнь 2024

Астролог Влад Росс составил финансовый гороскоп на июнь 2024 года и рассказал, когда не стоит инвестировать деньги и просить у начальника повышения зарплаты.
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Как рассказал специалист в интервью Главреду, Венера сделает аспект с Сатурном 8 июня. В этот период возникнут сложности со взаимопониманием, могут быть финансовые сложности и потери, переживания по поводу денег.
7-9 июня не стоит просить повышения зарплаты или премии.
"16-18 июня нас ждёт негативный аспект Венеры к Нептуну, а Нептун – это планета обманов и иллюзий. Это чревато неудачными вложениями денег. Потому в эти дни опасно рисковать и делать важные покупки. Лучше в эти дни воздержаться от походов по магазинам – будут абсолютно напрасные траты", - сказал Росс.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Смотрите видео с астрологическим прогнозом Влада Росса на июнь 2024 года:
Как сообщал Главред, ранее Влад Росс назвал четыре знака зодиака, у которых в июне начнется настоящая "белая полоса". Им повезет буквально в каждой сфере.
Также астролог назвал знаки зодиака, которых можно считать лузерами июня. Всего их четыре - это Овен, Телец, Скорпион и Рыбы.
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