Когда рождаются истинные миллионеры: шесть дат, которые приносят финансовый успех

О чем речь:
- День рождения может определять вашу карьеру и уровень дохода
- ТОП-6 дат рождения сулят большой финансовый успех
Некоторые даты буквально "запрограммированы" на успех и достаток. Эксперты выделили шесть дней в каждом месяце, когда рождаются люди, которые имеют особую связь с финансами и могут стремительно подняться по карьерной лестнице ввысь, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
1-е или 4-е число - рожденные для достатка
Нумерологи считают, что рожденные в эти дни имеют черты, помогающие им достигать материального благополучия.
- Те, кто появился на свет 1-го числа - имеют сильную волю, лидерские качества и независимое мышление. Они амбициозны, целеустремленные и всегда движутся вперед.
- Люди, рожденные 4-го числа - тоже имеют талант к зарабатыванию денег, но их путь к успеху построен на трудолюбии, настойчивости и надежности.
7-е или 9-е число - бизнесмены и новаторы.
Рожденные в эти даты охотно используют свое состояние для помощи другим.
- Рожденные 7-го числа - имеют острый ум и развитую интуицию. Им важно найти свою сферу деятельности и не распыляться на множество направлений.
- Те, кто родился 9-го числа - имеют гуманистическое мышление и часто привлекают деньги неожиданным образом, например, через наследство или удачу.
18-е или 19-е число - будущие миллионеры
Нумерологи уверены, что рожденные в эти дни обладают особой энергетикой богатства и могут стать успешными руководителями и предпринимателями.
- 18-е число - это стратеги, которые умеют организовывать людей и управлять крупными проектами. Им следует внимательно выбирать карьеру, чтобы не тратить энергию впустую.
- 19-е число - это решительные, амбициозные личности, которые не боятся рисковать. Их смелые решения и креативный подход часто приносят им значительное состояние.
Кстати, недавно астрологи назвали главных транжир среди знаков зодиака.
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