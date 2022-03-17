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Когда в Украине закончится война и умрет Путин: астролог назвала даты

17 марта 2022, 13:52

У Украины есть шанс вернуть аннексированный Крым.

Когда умрет Путин - дата / pixabay.com

Планеты указывают на то, что в конце марта возможны положительные события в гороскопе Украины, которые ознаменуют победу над Россией. Об этом Телеграфу рассказала астролог Альбина Пономаренко.

Согласно ее прогнозу, вечером 16 марта заканчилось напряжение и начался период, который будет помогать в приближении победы Украины, которая, согласно положению планет, может произойти с 21 по 30 марта.

В целом, с 17 по 30 марта, будет сильный и мощный резонанс, с каждым днем приближающий нашу страну к победной дате.

По словам Пономаренко, гороскоп Украины сложный и неоднозначный, но в нем нет предпосылок к смерти государства.

Более того, звезды предсказывают нашей стране время процветания. Это период с 2021 по 2023-й и последующие 3-4 года. Но здесь важно не упустить пик возможносте.

Победа в войне, которая началась в 2014 году, по словам астролога, будет точно за Украиной.

"Если не 30 марта, то следующая очень сильная дата - 13 июля. Если Крым мы сейчас не вернем одним махом, то 13 июля у нас есть все шансы для этого. Вероломное вторжение на все территории Украины, которое подло совершила Россия - проклятие, ставшее для нас благословением. Если бы этого с нами не произошло, то мы бы просто истекали кровью. Эта острая фаза обязательно приведет нас к победе и к возврату всех наших территорий", - утверждает Пономаренко.

Кроме того, по словам астролога, обнадеживающий прогноз касательно периода 17-30 марта резонирует с гороскопом украинского президента Владимира Зеленского. В этот период уему будут благоволить звезды.

Знак Зодиака Зеленского - Водолей. Это - самый независимый и прогрессивный знак. Люди, рожденные под ним, никем неуправляемы, а руководствуются только своими личными убеждениями и идеями. Поэтому Водолей будет упрямо будет бороться и отстаивать то, что для него свято. При этом астролог напомнила об интеллектуальных способностях, сильной интуиции, находчивости и рассудительности данного знака.

По словам Пономаренко, война России против Украины - это война света и тьмы, если смотреть на гороскопы Зеленского и Путина.

"У Зеленского – соединение Белой Луны и Плутона – Благая карма Миротворца и любимца больших масс, а в гороскопе Путина – Черная Луна (демон-искуситель) в соединении с Плутоном – карма тирана, деспота и насильника народов. Он массово убивает людей, лишь бы хоть чуточку, хоть на пять минут испытать миг славы и любви народной… но, чем дальше, тем больше теряет свою вожделенную мечту", - добавила астролог.

Читайте такжеЕсли что-то пойдет не так: кто заменит Зеленского на посту президента, названо имя преемникаПо ее словам, в прогнозах на март наблюдается сильное влияние звезд и вероятность, что Путина может настичь правосудие.

Самый опасный период для него - с 15 по 24 марта. Российского диктатора может убрать кто-то из его ближайшего окружения. На это указывает 7-й дом в его гороскопе - дом близкого партнера, которому человек доверяет, но вместе с тем это дом врага.

Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.

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