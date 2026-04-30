Кого ждет месяц сюрпризов, денег и важных решений: гороскоп на май 2026

Анна Ярославская
30 апреля 2026, 17:15
Май откроет для Стрельцов новую главу. Детальный прогноз Анжелы Перл.
Вы узнаете:

  • Почему май 2026 станет для Стрельцов одним из самых важных месяцев года
  • Как два полнолуния за месяц могут повлиять на отношения, работу и личную жизнь
  • Когда у Стрельцов появится шанс решить давние проблемы с работой или здоровьем

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май обещает быть исключительным месяцем — нас ждут сразу два полнолуния: 1-го и 31-го числа. Это редкое явление, которое принесет много новостей и важных открытий.

1 мая — полнолуние в 12-м доме гороскопа. Это сектор отвечает за завершение, очищение и тайны. Это идеальное время, чтобы поставить точку в затянувшейся истории или избавиться от того, что вам больше не нужно.

Может открыться информация, которую от вас скрывали. Это станет либо сюрпризом, либо долгожданным ответом на вопросы.

Также это удачное время для детокса, уборки в доме или гараже — выбрасывайте всё старое, чтобы освободить место для нового, посоветовала астролог.

По ее словам, в первую неделю мая Стрельцы могут почувствовать потребность в уединении или поездке в "место силы". Это время восстановления ресурсов перед новым жизненным циклом.

4 мая Меркурий входит в шестой дом. Начинается период активного общения по работе. С 4 по 18 мая ожидайте много звонков, встреч с клиентами или обсуждений с подчиненными.

Возможно, придется решать вопросы ремонта или вызывать мастеров на дом. Также это удачное время для визита к врачу, сдачи анализов или консультации с диетологом. Вопросы могут коснуться домашних животных — от покупки нового друга до визита к ветеринару.

16 мая — новолуние. Это "ключик" к решению старых проблем. Появится новая работа, новые обязанности или способ наконец-то закрыть сложный вопрос по здоровью или бизнесу.

6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в третьем доме до 16 октября. Плутон управляет вашим 12-м домом, но разворачивается в секторе коммуникаций. В ближайшие пять месяцев могут затянуться такие процессы:

  • оформление важных документов или получение навыков;
  • переговоры, которые потребуют пересмотра условий;
  • вопросы, связанные с транспортом (например, долгое ожидание заказанного авто);
  • общение с родственниками или соседями — возможны глубокие перемены в этих отношениях.

18 и 22 мая — Меркурий и Солнце соединяются с Ураном в седьмом доме, который отвечает за партнерство (муж, жена, деловые партнеры). Уран всегда приносит неожиданности, действуя как удар молнии. Возможны внезапные знакомства или встречи с людьми из прошлого.

В отношениях может произойти как резкий разрыв из-за открывшейся правды, так и неожиданное предложение руки и сердца. Главный совет — будьте готовы к тому, что всё пойдет не по плану.

20 мая Венера входит восьмой дом — это прекрасное положение для денег. Ожидайте прибыль, доход от инвестиций или финансовую помощь. Также восьмой дом отвечает за интимную близость, поэтому после 20 мая возможны яркие романтические встречи.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 мая — второе полнолуние, и оно произойдет в знаке Стрельца.

"Это ваше личное полнолуние в первом доме. Фонарь судьбы будет светить прямо на вас. Вы окажетесь в центре внимания: интервью, доклады на работе или просто осознание своих дальнейших шагов", - рассказала астролог.

Сильнее всего влияние полнолуния почувствуют Стрельцы, родившиеся с 1 по 3 декабря, а также те, чья Луна находится в 8–10 градусе Стрельца.

"Ноябрьские Стрельцы благодаря Урану могут почувствовать непреодолимое желание кардинально изменить свою жизнь и отношения. Май — это время прощания с прошлым и восстановления сил. Будьте готовы к сюрпризам и верьте в свой план", - резюмировала астролог.

Детальный гороскоп для Стрельцов на май 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп Стрелец гороскоп на май гороскоп Стрелец Анжела Перл гороскоп 2026
Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

Реклама

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Наступление РФ и зачистка ВСУ: как изменилась линия фронта — DeepState

Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстераВидео

Пилот рассказал почему многим страшно летать: что тревожит пассажиров

Зачем смешивать лавровый лист с содой: неожиданный эффект простых продуктов

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
Почему тюльпаны не цветут: главные ошибки в уходе и как их исправить

"Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

"Сильно поссорились": Оля Фреймут наказала известного продюсера

Реклама
Лето без комаров: как защитить двор и дом от опасных кровососов

Что хочет сказать кошка или собака, качая головой: стоит ли переживать

Штормовое предупреждение оранжевого уровня: на Тернопольщине ожидается непогода

Как сказать "изобилие" и "безделушка" на украинском: большинство не догадывается

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие переменыВидео

Кому 1 мая молиться о защите от недобрых людей: какой церковный праздник

Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секретВидео

Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

Реклама
Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

Сбудется в ближайшие дни: "гость из будущего" ошеломил своим предсказаниемВидео

Львовщину разогреет до +16: когда придет настоящее потепление

Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

"Боеголовки нацелены на них": Медведев пригрозил США ядерным оружием

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

С ними не шутят: четыре даты рождения с "неприкасаемой" аурой

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

Что нельзя одалживать в праздник 1 мая: приметы и запреты

Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причинаВидео

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

Реклама
В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

Серия REDMI Note 15: что показали официальные испытания на прочность и защиту от воды новости компании

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожаяВидео

Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

Отношение к "Шахедам" меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

Китайский гороскоп на завтра, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

