Кого ждет месяц сюрпризов, денег и важных решений: гороскоп на май 2026

Май откроет для Стрельцов новую главу. Детальный прогноз Анжелы Перл.

https://horoscope.glavred.info/kogo-zhdet-mesyac-syurprizov-deneg-i-vazhnyh-resheniy-goroskop-na-may-2026-10760912.html Ссылка скопирована

Гороскоп на май 2026 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май обещает быть исключительным месяцем — нас ждут сразу два полнолуния: 1-го и 31-го числа. Это редкое явление, которое принесет много новостей и важных открытий.

видео дня

1 мая — полнолуние в 12-м доме гороскопа. Это сектор отвечает за завершение, очищение и тайны. Это идеальное время, чтобы поставить точку в затянувшейся истории или избавиться от того, что вам больше не нужно.

Может открыться информация, которую от вас скрывали. Это станет либо сюрпризом, либо долгожданным ответом на вопросы.

Также это удачное время для детокса, уборки в доме или гараже — выбрасывайте всё старое, чтобы освободить место для нового, посоветовала астролог.

По ее словам, в первую неделю мая Стрельцы могут почувствовать потребность в уединении или поездке в "место силы". Это время восстановления ресурсов перед новым жизненным циклом.

4 мая Меркурий входит в шестой дом. Начинается период активного общения по работе. С 4 по 18 мая ожидайте много звонков, встреч с клиентами или обсуждений с подчиненными.

Возможно, придется решать вопросы ремонта или вызывать мастеров на дом. Также это удачное время для визита к врачу, сдачи анализов или консультации с диетологом. Вопросы могут коснуться домашних животных — от покупки нового друга до визита к ветеринару.

16 мая — новолуние. Это "ключик" к решению старых проблем. Появится новая работа, новые обязанности или способ наконец-то закрыть сложный вопрос по здоровью или бизнесу.

6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в третьем доме до 16 октября. Плутон управляет вашим 12-м домом, но разворачивается в секторе коммуникаций. В ближайшие пять месяцев могут затянуться такие процессы:

оформление важных документов или получение навыков;

переговоры, которые потребуют пересмотра условий;

вопросы, связанные с транспортом (например, долгое ожидание заказанного авто);

общение с родственниками или соседями — возможны глубокие перемены в этих отношениях.

18 и 22 мая — Меркурий и Солнце соединяются с Ураном в седьмом доме, который отвечает за партнерство (муж, жена, деловые партнеры). Уран всегда приносит неожиданности, действуя как удар молнии. Возможны внезапные знакомства или встречи с людьми из прошлого.

В отношениях может произойти как резкий разрыв из-за открывшейся правды, так и неожиданное предложение руки и сердца. Главный совет — будьте готовы к тому, что всё пойдет не по плану.

20 мая Венера входит восьмой дом — это прекрасное положение для денег. Ожидайте прибыль, доход от инвестиций или финансовую помощь. Также восьмой дом отвечает за интимную близость, поэтому после 20 мая возможны яркие романтические встречи.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 мая — второе полнолуние, и оно произойдет в знаке Стрельца.

"Это ваше личное полнолуние в первом доме. Фонарь судьбы будет светить прямо на вас. Вы окажетесь в центре внимания: интервью, доклады на работе или просто осознание своих дальнейших шагов", - рассказала астролог.

Сильнее всего влияние полнолуния почувствуют Стрельцы, родившиеся с 1 по 3 декабря, а также те, чья Луна находится в 8–10 градусе Стрельца.

"Ноябрьские Стрельцы благодаря Урану могут почувствовать непреодолимое желание кардинально изменить свою жизнь и отношения. Май — это время прощания с прошлым и восстановления сил. Будьте готовы к сюрпризам и верьте в свой план", - резюмировала астролог.

Детальный гороскоп для Стрельцов на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред