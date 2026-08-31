Кого ждет время праздников и подарков: прогноз Таро на сентябрь 2026

У Дев появится ощущение уверенности и стабильности. При этом нужно будет сделать выбор. Детали рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп Таро для Дев на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

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Известный астролог и таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Дева.

"Сентябрь - время дней рождений большинства представителей этого знака, а значит, пора любить себя и загадывать самые смелые желания", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

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Таро-прогноз для Дев на сентябрь 2026

Королева Кубков - Таро значение

Встреча, разговор или совместное времяпрепровождение с близкой женщиной водной стихии (Рак, Скорпион или Рыбы). Это может быть ваша мама, подруга, сестра, коллега или клиентка. Если у вас день рождения в сентябре, она обязательно придёт вас поздравить.

Девятка Кубков - Таро значение

Карта счастья, отличного настроения и душевного комфорта. Всё складывается ровно так, как вы хотели! Вы получите долгожданный подарок или позволите себе то, о чём давно мечтали. Появится ощущение, что в жизни всего достаточно.

Четвёрка Жезлов - Таро значение

Вас ждёт замечательный праздник: ваш день рождения, свадьба, помолвка, венчание или новоселье. Карта даёт старт стабильности - это может быть переезд в новое жильё, запуск успешной работы, красивая фотосессия или совместный отдых со второй половинкой.

Девятка Пентаклей - Таро значение

Вторая Девятка в раскладе подчёркивает кульминацию и успешное завершение определённого этапа. Вы приходите к стабильности и уверенности: "У меня есть опыт, у меня есть стержень, и своё я никому не отдам". Возможна презентация собственного бизнеса или компании.

Семёрка Кубков - Таро значение

Карта выбора. Вам предстоит выбирать из нескольких отличных вариантов - работу, квартиру для аренды, автомобиль или личные шаги на будущее. Вы сделаете правильный выбор, либо кто-то сделает выбор в вашу пользу.

Верховная Жрица - Таро значение

Символ тайных знаний, сильной интуиции и важных новостей. Книга открывается - вам станет известна ценная информация.

"Слушайте своё сердце! Карта также может указывать на консультацию у астролога/таролога или на тему беременности", - сказала Анжела Перл.

Двойка Жезлов - Таро значение

Сотрудничество, работа в паре и крепкое партнерство (как деловое, так и романтическое). Даже если вы с партнёром находитесь на расстоянии, между вами сохраняется непрерывная, тёплая связь.

Луна - Таро значение

Карта ожидания и необходимости собрать дополнительные данные. Пока картинка может быть слегка в тумане, поэтому не спешите с выводами. Девы - прекрасные детективы: если вам нужно докопаться до истины, вы обязательно найдёте нужные ответы.

Пятёрка Пентаклей - Таро значение

Тема незапланированных трат или нехватки ресурсов. Возможно, нужно будет финансово поддержать родственников или оплатить услугу, которая окажется дороже, чем вы рассчитывали. Карта также требует быть готовыми к смене обстоятельств.

Пятёрка Мечей - Таро значение

Смена планов или отсутствие ожидаемой поддержки. Кто-то из окружения (например, подруга) может передумать или отменить договоренность. Не расстраивайтесь - надейтесь на себя и смело корректируйте свои действия.

Паж Жезлов - Таро значение

Ситуация с пятёрками может касаться детей, учеников или процессов обучения. Также Паж символизирует проекты в самой начальной стадии развития, где потребуется подстроиться под новые обстоятельства.

Восьмёрка Жезлов - Таро значение

Карта скорости. Любые нестыковки быстро разрешатся. Карта предвещает перелёты, путешествия, командировки, поездки на машине или даже переезд на новое место.

Королева Мечей - Таро значение

Общение со специалистом или строгой женщиной воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей). Это может быть ваш босс, юрист, адвокат, врач, психолог или риелтор.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Королева Кубков (повторно) - Таро значение

Снова выпадает Королева водной стихии. Возможна встреча с двумя подругами или организация весёлого девичника.

Пятёрка Кубков - Таро значение

Третья пятёрка в раскладе говорит о лёгком разочаровании из-за того, что кто-то не смог приехать или всё пошло не по плану. Главный совет карты: не оглядывайтесь назад, смотрите только вперёд - будущее готовит для вас гораздо лучшие возможности.

Королева Пентаклей - Таро значение

Это карта Дев-женщин. Вы - хозяюшка, цветущая, красивая и успешная. Ждите приятных сюрпризов, букетов цветов и подарков.

Семёрка Пентаклей - Таро значение

Замечательный финансовый финал. Карта гарантирует рост доходов, получение прибыли, премирование или повышение зарплаты. Вы соберёте богатый финансовый урожай.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Дев на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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