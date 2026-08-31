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Кого ждет время праздников и подарков: прогноз Таро на сентябрь 2026

Анна Ярославская
31 августа 2026, 10:38
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У Дев появится ощущение уверенности и стабильности. При этом нужно будет сделать выбор. Детали рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл
Гороскоп Таро для Дев на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Дев ждут отличные новости, новоселье и счастливые моменты
  • Сентябрь потребует гибкости в планах и готовности финансово помочь близким
  • Какие карты обещают денежный доход и заслуженный урожай

Известный астролог и таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Дева.

"Сентябрь - время дней рождений большинства представителей этого знака, а значит, пора любить себя и загадывать самые смелые желания", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

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Таро-прогноз для Дев на сентябрь 2026

Королева Кубков - Таро значение

Встреча, разговор или совместное времяпрепровождение с близкой женщиной водной стихии (Рак, Скорпион или Рыбы). Это может быть ваша мама, подруга, сестра, коллега или клиентка. Если у вас день рождения в сентябре, она обязательно придёт вас поздравить.

Девятка Кубков - Таро значение

Карта счастья, отличного настроения и душевного комфорта. Всё складывается ровно так, как вы хотели! Вы получите долгожданный подарок или позволите себе то, о чём давно мечтали. Появится ощущение, что в жизни всего достаточно.

Четвёрка Жезлов - Таро значение

Вас ждёт замечательный праздник: ваш день рождения, свадьба, помолвка, венчание или новоселье. Карта даёт старт стабильности - это может быть переезд в новое жильё, запуск успешной работы, красивая фотосессия или совместный отдых со второй половинкой.

Девятка Пентаклей - Таро значение

Вторая Девятка в раскладе подчёркивает кульминацию и успешное завершение определённого этапа. Вы приходите к стабильности и уверенности: "У меня есть опыт, у меня есть стержень, и своё я никому не отдам". Возможна презентация собственного бизнеса или компании.

Семёрка Кубков - Таро значение

Карта выбора. Вам предстоит выбирать из нескольких отличных вариантов - работу, квартиру для аренды, автомобиль или личные шаги на будущее. Вы сделаете правильный выбор, либо кто-то сделает выбор в вашу пользу.

Верховная Жрица - Таро значение

Символ тайных знаний, сильной интуиции и важных новостей. Книга открывается - вам станет известна ценная информация.

"Слушайте своё сердце! Карта также может указывать на консультацию у астролога/таролога или на тему беременности", - сказала Анжела Перл.

Двойка Жезлов - Таро значение

Сотрудничество, работа в паре и крепкое партнерство (как деловое, так и романтическое). Даже если вы с партнёром находитесь на расстоянии, между вами сохраняется непрерывная, тёплая связь.

Луна - Таро значение

Карта ожидания и необходимости собрать дополнительные данные. Пока картинка может быть слегка в тумане, поэтому не спешите с выводами. Девы - прекрасные детективы: если вам нужно докопаться до истины, вы обязательно найдёте нужные ответы.

Пятёрка Пентаклей - Таро значение

Тема незапланированных трат или нехватки ресурсов. Возможно, нужно будет финансово поддержать родственников или оплатить услугу, которая окажется дороже, чем вы рассчитывали. Карта также требует быть готовыми к смене обстоятельств.

Пятёрка Мечей - Таро значение

Смена планов или отсутствие ожидаемой поддержки. Кто-то из окружения (например, подруга) может передумать или отменить договоренность. Не расстраивайтесь - надейтесь на себя и смело корректируйте свои действия.

Паж Жезлов - Таро значение

Ситуация с пятёрками может касаться детей, учеников или процессов обучения. Также Паж символизирует проекты в самой начальной стадии развития, где потребуется подстроиться под новые обстоятельства.

Восьмёрка Жезлов - Таро значение

Карта скорости. Любые нестыковки быстро разрешатся. Карта предвещает перелёты, путешествия, командировки, поездки на машине или даже переезд на новое место.

Королева Мечей - Таро значение

Общение со специалистом или строгой женщиной воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей). Это может быть ваш босс, юрист, адвокат, врач, психолог или риелтор.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Королева Кубков (повторно) - Таро значение

Снова выпадает Королева водной стихии. Возможна встреча с двумя подругами или организация весёлого девичника.

Пятёрка Кубков - Таро значение

Третья пятёрка в раскладе говорит о лёгком разочаровании из-за того, что кто-то не смог приехать или всё пошло не по плану. Главный совет карты: не оглядывайтесь назад, смотрите только вперёд - будущее готовит для вас гораздо лучшие возможности.

Королева Пентаклей - Таро значение

Это карта Дев-женщин. Вы - хозяюшка, цветущая, красивая и успешная. Ждите приятных сюрпризов, букетов цветов и подарков.

Семёрка Пентаклей - Таро значение

Замечательный финансовый финал. Карта гарантирует рост доходов, получение прибыли, премирование или повышение зарплаты. Вы соберёте богатый финансовый урожай.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Дев на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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