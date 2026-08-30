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Рожденные в определенные месяцы могут унаследовать особые способности от предков

Виталий Кирсанов
30 августа 2026, 16:10
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Некоторые люди могут получать от предков определенные способности, сильную интуицию и внутреннюю мудрость.
Рожденные в определенные месяцы могут унаследовать особые способности от предков
Рожденные в определенные месяцы могут унаследовать особые способности от предков / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Рожденные в марте
  • Рожденные в сентябре
  • Рожденные в декабре

Астрология и нумерология связывают месяц рождения не только с чертами характера, но и с особенностями духовной связи человека со своим родом. Согласно эзотерическим представлениям, некоторые люди могут получать от предков определенные способности, сильную интуицию и внутреннюю мудрость. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

Считается, что каждый человек в определенной степени связан с предыдущими поколениями - через семейные традиции, таланты, накопленный опыт, достижения и нерешенные проблемы. Однако эзотерики выделяют несколько месяцев рождения, представители которых якобы особенно сильно ощущают влияние рода.

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По этим представлениям, такие люди могут становиться хранителями семейных традиций и обладать особыми "родовыми дарами". Их задача может заключаться не только в использовании этих качеств, но и в преодолении негативных сценариев, которые повторяются в семье из поколения в поколение.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Март

Рожденным в марте приписывают развитое воображение, эмоциональность и способность воплощать нестандартные идеи в жизнь. Рыбы, согласно астрологическим представлениям, могут особенно тонко чувствовать эмоции окружающих и проявлять эмпатию. Овнам, в свою очередь, приписывают решительность, энергичность и готовность действовать в соответствии со своими желаниями.

Благодаря такому сочетанию качеств мартовские люди якобы способны легко находить общий язык с другими и видеть нестандартные пути решения проблем. Они могут соединять мечтательность с практическим подходом, превращая смелые задумки в реальные проекты.

В эзотерике считается, что представители этого месяца получают от предков внутреннюю силу, стойкость и обостренное чувство справедливости. Одной из важных задач для них называют работу с семейным прошлым - в частности, преодоление старых травм и отказ от разрушительных моделей поведения, которые могли передаваться между поколениями.

Сентябрь

Сентябрьских людей связывают с внимательностью к окружающему миру и стремлением разобраться в своем предназначении. Дева и Весы могут проявлять эти качества по-разному: представители Девы - благодаря практичности, наблюдательности и желанию помогать, а Весы - через стремление к равновесию, гармонии и взаимопониманию.

Люди, рожденные в сентябре, согласно таким представлениям, нередко уделяют большое внимание семье и отношениям с окружающими. Им важно быть полезными, делиться накопленными знаниями и поддерживать близких.

Эзотерические учения также приписывают им особую проницательность, которая якобы передается через род. Благодаря развитой интуиции они могут быстрее замечать скрытые мотивы людей, обращать внимание на детали и находить ответы на вопросы, над которыми другие размышляют значительно дольше.

Декабрь

Рожденные в декабре, согласно астрологическим трактовкам, объединяют черты Стрельца и Козерога. От первого знака им приписывают любовь к знаниям, стремление к новым впечатлениям и расширению кругозора, от второго - дисциплинированность, практичность и способность мыслить стратегически.

Такие люди могут стремиться смотреть на происходящее шире и замечать взаимосвязи между событиями, поступками людей и собственным жизненным опытом. Поэтому декабрьским представителям нередко приписывают способность замечать закономерности и приходить к определенным выводам раньше окружающих.

С точки зрения эзотерики, родовые способности таких людей связаны прежде всего с интеллектом, знаниями и вдохновением. Считается, что они могут использовать эти качества не только для собственного развития, но и для помощи другим.

При этом их стремление глубоко анализировать происходящее иногда может приводить к ощущению непонимания со стороны окружающих и желанию побыть в одиночестве.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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