Кого ждет огромный успех и сила: гороскоп Таро на сентябрь 2026 года

Раков ждут командные победы и шикарные финансовые возможности. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп Таро для Раков на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

Почему сентябрь станет временем изобилия

Две десятки мечей сулят окончательное завершение прошлого и неожиданные перемены

Карта Силы даст энергию

Известный таролог Анжела Перл составила расклад по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Рак. Новый месяц принесёт представителям знака как финансовый взлёт и период глубокого расслабления, так и необходимость попрощаться со старыми структурами ради нового будущего.

Таро-прогноз для Раков на сентябрь 2026

Десятка Пентаклей - Таро значение

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Это отличный символ дохода, прибыли, достижений, покупок и признания. Она может указывать как на коллективные и рабочие успехи, так и на семейное счастье: когда все вместе и всем хорошо от достигнутого результата, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Повешенный - Таро значение

Карта паузы и ожидания. Может проиграться как уединённый ретрит - например, поездка в место, где никого нет и можно отключить телефон.

В другом варианте - ситуация временно зависнет.

Третий сценарий: вы с головой погрузитесь во что-то (в обучение или написание проекта).

Отшельник - Таро значение

Перекликается с Повешенным: тема уединения, клиник, ретритов или обучения. Карта символизирует мудрость и высвечивает нужную информацию. Вы будете искать что-то важное - квартиру для аренды или редкие данные. Возможна встреча с мудрым человеком, учителем или врачом. Если вы планируете операции или важные процедуры, лучше успеть сделать их в сентябре до периода ретроградных Венеры и Меркурия.

Девятка Жезлов - Таро значение

Вы прошли длинный путь и пришли к промежуточному результату. Появился хороший опыт и понимание своего статуса: "Я заявляю о себе как о специалисте, моё развитие уже никто у меня не отберёт". Позиция уже стабильна, остался буквально один шаг до вашей глобальной цели.

Сила - Таро значение

Восьмая карта старших арканов, символизирующая финансовое изобилие, силу харизмы и личностный ресурс. Для вас открыты абсолютно все пути.

Карта сулит выигрыш и успех в любой сфере, куда бы вы ни направились. У вас более чем достаточно энергии и ресурсов, вы намного сильнее, чем думаете.

Двойка Мечей - Таро значение

Ситуация, когда что-то мешает сделать шаг: вы решите пока подождать, не выяснять отношения и не раскрывать раньше времени карты.

Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Луна - Таро значение

Пока нет полной информации: всё немного туманно, словно ночью. Сложно принять решение, так как нет всей картины целиком. Нужно либо прояснить детали, либо просто выждать время.

Императрица - Таро значение

Шикарная карта изобилия, прибыли, щедрости и комфорта! Это рождение нового: ребёнка, собственного бизнеса или крупного проекта. Карта хозяйки своей жизни и империи. Возможны покупки или аренда недвижимости, а также прекрасные события у детей.

Десятка Мечей - Таро значение

Окончательная точка. Что-то из прошлого пора "похоронить" и двигаться дальше: завершатся отношения, работа, контракт с клиентом или проект. Если вы поймёте, что ваши текущие планы никуда не ведут, вы смело развернётесь на 180 градусов.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Двойка Пентаклей - Таро значение

Карта сотрудничества, переговоров и объединения усилий. Много контактов по телефону, коллаборации, бизнес-партнёрство или романтические отношения (в том числе на расстоянии). Ожидайте своевременной помощи и поддержки.

Туз Пентаклей - Таро значение

Отличные деньги и новые финансовые возможности. Единица - это всегда открытие новых дверей и старт чего-то перспективного.

Башня - Таро значение

Неожиданные события, словно молния или ураган. Старая структура разрушается, чтобы дать место новому. Планы могут поменяться на ходу, но это не во вред: разрушатся старые ограничения, и вы почувствуете глоток свежего воздуха, словно после грозы. Пора убрать то, что вы давно не решались отпустить.

Сила (повторно) - Таро значение

Карта Силы выпадает снова. Повтор усиливает её значение многократно. Это подтверждение: вы справитесь со всеми задачами, у вас всё обязательно получится.

Королева Мечей - Таро значение

Общение с умной, независимой женщиной (по гороскопу она - Близнецы, Весы или Водолей). Это может быть преподаватель, хирург, косметолог, юрист, бухгалтер, риелтор или чиновник. С её стороны могут поступить звонки, письма или деловое предложение. Также символизирует близкую женщину - подругу, маму или начальницу.

Тройка Кубков - Таро значение

Счастливая праздничная карта. Обмывание хороших новостей, встречи с подругами, приглашение на день рождения, свадьбу или юбилей. Отличное настроение гарантировано.

Десятка Мечей (повторно) - Таро значение

Вторая Десятка Мечей за расклад ярко подчёркивает тему завершения. Возможен долгожданный отдых на пляже, увольнение, финальный разрыв исчерпавших себя отношений или закрытие затянувшегося вопроса. На эти события также может повлиять затмение 28 августа, результаты которого часто проявляются спустя месяц.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Раков на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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