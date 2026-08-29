Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

В первый месяц осени могут исполниться желания. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп Таро для Близнецов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

Близнецов ждёт завершение важного этапа и выход на новый уровень в жизни

Придётся принимать решение и делать выбор - от имиджа до недвижимости или работы

Как сложится сентябрь в плане денег и отношений

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Близнецы. В первом месяце осени представителей этого знака ждут приятные романтические моменты, финансовый рост и важные жизненные решения.

Таро-прогноз для Близнецов на сентябрь 2026

Туз кубков - Таро значение

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Прекрасное начало месяца. Это карта вдохновения, радости и гармонии. Вас ждут новые чувства, начало отношений, романтическое знакомство, свидание или старт вдохновляющего творческого проекта. Состояние полного счастья и светлых эмоций, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

9 жезлов - Таро значение

Рабочая карта, указывающая на ваш опыт и зрелость. Вы уже прошли длинный путь и находитесь на пороге завершения определенного цикла. Появится понимание: "Я могу за себя постоять и точно знаю, чего хочу".

Могут быть выступления на конференциях, семинарах, чтение лекций или представление своей компании в качестве руководителя.

9 мечей - Таро значение

Ещё одна девятка - карта кульминации и подведения итогов. Время принять решение: как двигаться дальше и что делать с имеющимися вопросами. Похоже, в сентябре вы поставите финальную точку в каком-то процессе.

4 кубков - Таро значение

Карта советует взять паузу и не соглашаться на всё подряд. Выбирайте только то, что действительно откликается вашему сердцу, будь то работа, клиенты, бизнес или обучение. Не идите против себя, советует таролог.

Также карта может указывать на отпуск, поездку или короткое путешествие.

3 пентаклей - Таро значение

Символ совместной работы и творчества. Это может быть коллаборация, фотосессия, ремонт, разработка дизайна или пошив одежды - процесс, где вы созидаете вместе с кем-то еще. Также карта может говорить о начале обучения.

7 кубков - Таро значение

Карта выбора. Вам предстоит определиться с образом, имиджем или манерой общения. Кроме того, возможен выбор из нескольких вариантов: поиск квартиры для аренды, покупка машины, просмотр кандидатов на сайте знакомств или выбор нового места работы.

Королева мечей - Таро значение

Это ваша карта, символизирующая знаки Воздуха (в том числе Близнецов). Показывает вашу собранность, ясность ума и независимость. Возможны поездки, путешествия или перелёты.

Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

3 кубков - Таро значение

Праздничная карта: встрече с подругами, девичник, шопинг или посиделки в кафе. Вы будете праздновать отличную новость. Прогноз актуален как для женщин, так и для мужчин-Близнецов.

Королева кубков - Таро значение

Вас ждетОбщение с чуткой женщиной водной стихии (Рак, Рыбы, Скорпион). Это может быть ваша подруга, мама, сестра или специалист - психолог, врач, таролог, к которому вы обратитесь за поддержкой.

Звезда - Таро значение

Карта исполнения истинных желаний. Вы поймёте, к чему стремитесь, или сделаете важный шаг навстречу своей мечте. Карта даёт популярность, признание, успехи на мероприятиях и ощущение того, что вы - главная звезда.

Паж пентаклей - Таро значение

Решение финансовых вопросов. Встречи с бухгалтером, подсчёты, уплата налогов, оформление банковских документов, кредита или получение денежных средств.

Мир - Таро значение

Завершение очередного крупного жизненного цикла и переход на новый уровень (в статусе, карьере или личной жизни). Это может быть новость о беременности, повышение на работе, заключение или расторжение брака, получение диплома. Что-то окончательно завершается, уступая место совершенно новому этапу.

Король мечей - Таро значение

Мужчина-Близнецы или ваш партнер. Также карта указывает на общение со специалистом: юристом, адвокатом, преподавателем, финансистом, писателем или IT-экспертом.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

7 пентаклей и Умеренность - Таро значение

Финансовый рост и постепенное развитие. Не торопите события - всё идет своим чередом. Вложенные усилия принесут хорошую прибыль, и в будущем вы обязательно соберёте богатый финансовый урожай.

3 мечей - Таро значение

Возможны новости, которые вам не совсем понравятся, или мелкая критика со стороны недоброжелателей. Однако на вас это практически не повлияет - вы сможете уверенно отстоять своё мнение и сделать всё по-своему.

Король кубков - Таро значение

Романтический настрой, приятное проведение времени (возможно, отдых у воды или катание на яхте). Также карта указывает на мужчину водного знака или человека, чья профессия связана с помощью людям, морем или творчеством.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Близнецов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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