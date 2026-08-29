Конец тёмной полосы и новый старт: гороскоп Таро для Тельцов на сентябрь 2026

Тельцам стоит прислушиваться к своей интуиции, посоветовала Анжела Перл.

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Гороскоп Таро для Тельцов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

Почему сентябрь станет временем активных действий

Кто сыграет ключевую роль в жизни Тельцов в начале осени

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Телец. В первый месяц осени представителей этого знака ждут масштабные начинания, появление авторитетного человека в окружении и заметные финансовые перспективы.

Таро-прогноз для Тельцов на сентябрь 2026

Маг - Таро значение

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Карта выпала первой и задаёт тон всему раскладу. Она говорит: "Я хозяин своей жизни, я принимаю решения и я действую!".

Маг свидетельствует о том, что время пришло - пора делать дела, а не просто мечтать и планировать. Это карта под номером один - символ старта и личной инициативы. Если вы хотели что-то начать, сентябрь - идеальный момент, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Туз мечей - Таро значение

Ещё одна карта под номером один. Сразу два знака мощного начала: новые планы, идеи, знакомства, а также возможна поездка или перелёт. Отличное время, чтобы начать учиться или заняться оформлением документов.

Император - Таро значение

Император - это когда вы управляете собственной империей, чётко знаете свой план и принимаете решения. Вы можете делегировать задачи и поручать дела людям из своего окружения. Также карта может означать конкретного человека: авторитетное лицо, мужчину знака Овен, отца, мужа, босса или чиновника, к которому вы пойдёте на приём.

Верховная жрица - Таро значение

Карта тайной информации, которая наконец раскроется: всё скрытое станет явным. Кроме того, Жрица указывает на сильную интуицию (когда вы уже внутренне знаете правильный ответ на свой вопрос) и может символизировать тему беременности и материнства.

Луна - Таро значение

Карта перекликается с Верховной жрицей: что-то пока находится в тумане и не до конца понятно, но уже начинает проявляться. Луна указывает на необходимость немного подождать, взять паузу, а также подчёркивает тему материнства для Тельцов.

Император (повторно) - Таро значение

Император выпадает второй раз. В сентябре в вашей жизни точно появится значимый человек, который поможет решить важные вопросы. Это может быть ваш адвокат, финансист или другой профильный специалист.

4 пентаклей - Таро значение

Карта работы, стабильности и постоянного дохода. Деньги будут приходить регулярно: это зарплата, выплата за выполненный проект или запуск нового рабочего направления.

8 жезлов - Таро значение

Карта скорости, полётов, динамичных поездок и путешествий. Вы будете быстро получать информацию или посылки (курьерская карта). Также указывает на оформление документов, переезд, командировку, отпуск или покупку автомобиля.

3 пентаклей - Таро значение

Работа в командном проекте или группе единомышленников. Это может быть ремонт с бригадой строителей, фотосессия, организация вебинара, семинара или работа службы техподдержки. Карта также означает обучение у мастера, проведение собственных уроков или творческое хобби (например, курсы рисования), где вы найдёте друзей и откроете новые способы заработка.

Королева жезлов - Таро значение

Рядом с вами (или на связи по телефону) появится яркая женщина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец. Это может быть ваша подруга, мама, сестра или коллега, которая сыграет заметную роль в событиях месяца.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

3 мечей - Таро значение

Возможен небольшой конфликт или разница во мнениях с этой женщиной. Карта показывает споры, критику или новости, которые вам не совсем понравятся. Но это лишь временное разногласие.

Туз пентаклей - Таро значение

Замечательная финансовая карта. Третий Туз в раскладе - символ больших денег и новых возможностей. Это может быть одобрение кредита, приток новых клиентов, крупная инвестиция, покупка или новая высокооплачиваемая работа.

Паж мечей - Таро значение

Период анализа и планирования. Вы будете просчитывать свои шаги наперёд, как опытный шахматист. Карта может касаться планов на детей (например, решение отдать ребёнка в секцию), рабочих проектов или личных отношений.

6 мечей - Таро значение

Движение вперёд и перемены к лучшему. Карта указывает на поездку, смену работы, переход в новые отношения или переезд в другую квартиру, дом или город. Тёмная полоса окончательно завершается, и вы уверенно движетесь к лучшей версии себя и своей жизни.

Паж кубков - Таро значение

Состояние умиротворения, красоты и внутренней наполненности. Позвольте себе расслабиться: сходите на концерт, медитируйте, поухаживайте за собой или просто примите ванну со свечами под приятную музыку.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Тельцов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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