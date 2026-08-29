Конец тёмной полосы и новый старт: гороскоп Таро для Тельцов на сентябрь 2026

Читайте в материале:
- Почему сентябрь станет временем активных действий
- Кто сыграет ключевую роль в жизни Тельцов в начале осени
Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Телец. В первый месяц осени представителей этого знака ждут масштабные начинания, появление авторитетного человека в окружении и заметные финансовые перспективы.
Таро-прогноз для Тельцов на сентябрь 2026
Маг - Таро значение
Карта выпала первой и задаёт тон всему раскладу. Она говорит: "Я хозяин своей жизни, я принимаю решения и я действую!".
Маг свидетельствует о том, что время пришло - пора делать дела, а не просто мечтать и планировать. Это карта под номером один - символ старта и личной инициативы. Если вы хотели что-то начать, сентябрь - идеальный момент, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Туз мечей - Таро значение
Ещё одна карта под номером один. Сразу два знака мощного начала: новые планы, идеи, знакомства, а также возможна поездка или перелёт. Отличное время, чтобы начать учиться или заняться оформлением документов.
Император - Таро значение
Император - это когда вы управляете собственной империей, чётко знаете свой план и принимаете решения. Вы можете делегировать задачи и поручать дела людям из своего окружения. Также карта может означать конкретного человека: авторитетное лицо, мужчину знака Овен, отца, мужа, босса или чиновника, к которому вы пойдёте на приём.
Верховная жрица - Таро значение
Карта тайной информации, которая наконец раскроется: всё скрытое станет явным. Кроме того, Жрица указывает на сильную интуицию (когда вы уже внутренне знаете правильный ответ на свой вопрос) и может символизировать тему беременности и материнства.
Луна - Таро значение
Карта перекликается с Верховной жрицей: что-то пока находится в тумане и не до конца понятно, но уже начинает проявляться. Луна указывает на необходимость немного подождать, взять паузу, а также подчёркивает тему материнства для Тельцов.
Император (повторно) - Таро значение
Император выпадает второй раз. В сентябре в вашей жизни точно появится значимый человек, который поможет решить важные вопросы. Это может быть ваш адвокат, финансист или другой профильный специалист.
4 пентаклей - Таро значение
Карта работы, стабильности и постоянного дохода. Деньги будут приходить регулярно: это зарплата, выплата за выполненный проект или запуск нового рабочего направления.
8 жезлов - Таро значение
Карта скорости, полётов, динамичных поездок и путешествий. Вы будете быстро получать информацию или посылки (курьерская карта). Также указывает на оформление документов, переезд, командировку, отпуск или покупку автомобиля.
3 пентаклей - Таро значение
Работа в командном проекте или группе единомышленников. Это может быть ремонт с бригадой строителей, фотосессия, организация вебинара, семинара или работа службы техподдержки. Карта также означает обучение у мастера, проведение собственных уроков или творческое хобби (например, курсы рисования), где вы найдёте друзей и откроете новые способы заработка.
Королева жезлов - Таро значение
Рядом с вами (или на связи по телефону) появится яркая женщина огненной стихии - Овен, Лев или Стрелец. Это может быть ваша подруга, мама, сестра или коллега, которая сыграет заметную роль в событиях месяца.
3 мечей - Таро значение
Возможен небольшой конфликт или разница во мнениях с этой женщиной. Карта показывает споры, критику или новости, которые вам не совсем понравятся. Но это лишь временное разногласие.
Туз пентаклей - Таро значение
Замечательная финансовая карта. Третий Туз в раскладе - символ больших денег и новых возможностей. Это может быть одобрение кредита, приток новых клиентов, крупная инвестиция, покупка или новая высокооплачиваемая работа.
Паж мечей - Таро значение
Период анализа и планирования. Вы будете просчитывать свои шаги наперёд, как опытный шахматист. Карта может касаться планов на детей (например, решение отдать ребёнка в секцию), рабочих проектов или личных отношений.
6 мечей - Таро значение
Движение вперёд и перемены к лучшему. Карта указывает на поездку, смену работы, переход в новые отношения или переезд в другую квартиру, дом или город. Тёмная полоса окончательно завершается, и вы уверенно движетесь к лучшей версии себя и своей жизни.
Паж кубков - Таро значение
Состояние умиротворения, красоты и внутренней наполненности. Позвольте себе расслабиться: сходите на концерт, медитируйте, поухаживайте за собой или просто примите ванну со свечами под приятную музыку.
Смотрите видео - Таро-прогноз для Тельцов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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