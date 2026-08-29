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Переезд, ремонт и задержка выплат: кому Уран спутает все планы в сентябре 2026

Анна Ярославская
29 августа 2026, 16:24
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Анжела Перл назвала опасные даты первого месяца осени.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп для Рыб на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран - планета новых возможностей и неожиданных поворотов судьбы - останавливается и разворачивается в ретроградное (обратное) движение до 8 февраля в четвертом доме гороскопа.

"Четвертый дом - это дом места жительства, недвижимости (где и с кем мы живём), наша семья и близкие. И в этих темах что-то встанет на паузу. Например, вы решили переехать, но этот переезд отложится до февраля. Уран пять месяцев будет в таком стационарном положении и в ретрограде. Но так как это очень медленная планета, он практически не будет сдвигаться. Это говорит о том, что либо на паузу встанет семейная тема или переезд, либо затянется ремонт: начнёте его в сентябре, а закончится он не к Новому году, а скорее в феврале. Может быть, вы узнаете о пополнении в семье (что ждёте ребёнка, внука или внучку) и будете в приятном ожидании готовиться. Обратное движение планеты - это период ожидания или подготовки к чему-то", - объяснила астролог.

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Анжела Перл советует использовать это время в свою пользу.

"Планируйте с учётом того, что процесс может затянуться до февраля, и стройте планы исходя из этого. Может быть, вы уедете куда-то на это время: отправитесь в длительную 5-месячную командировку, будете путешествовать или жить в другом месте до Нового года. Или наоборот: вы учитесь в другом городе, живёте в общежитии или работаете вахтовым методом, а на эти месяцы вернётесь домой на новогодние праздники и только с февраля снова уедете на учёбу или работу. Возможно, даже возьмёте отпуск на один семестр", - добавила специалист.

11 сентября - новолуние в седьмом доме отношений, любви, брака, контактов, переговоров, сделок и договоров. Новолуние может принести новые отношения, подписание документа, помолвку, решение жить вместе или, наоборот, решение развестись и разъехаться.

Сильнее всего это новолуние почувствуют те, у кого Солнце или Луна находятся в 17, 18 или 19 градусе Рыб, а также те, кто родился 8, 9 или 10 марта.

В этот же день, 11 сентября, Меркурий входит в восьмой дом гороскопа - финансовый дом. Вы получите сумму денег, поступит новость касательно работы, зарплаты, финансовой помощи или финансов вашего партнёра (мужа/жены). Также это может быть письмо из банка, страховой компании, по налогам или алиментам, новость о наследстве. Обычно это не стандартная зарплата, а деньги организаций, выплаты, кредиты или даже счёт на оплату.

Еще одно событие 11 сентября: Венера (планета денег, любви и комфорта) входит в девятый дом гороскопа на четыре месяца, и это очень удачный сектор.

С 11 сентября, пока Венера идёт прямо, вас ждёт поездка за границу, получение визы или загранпаспорта, знакомство с иностранцем, появление клиентов из других стран, денежные переводы из-за рубежа, развитие бизнеса за границей или приятный подарок/посылка от зарубежных друзей или родственников.

С 3 октября по 14 ноября Венера будет ретроградной. В этот период может произойти переоценка отношений или пересмотр планов. Например, вы подадёте заявку на учёбу в зарубежном университете и наступит период ожидания.

14 ноября Венера развернётся в прямое движение и снова пойдёт по 9-му дому до 8 января. И опять всплывёт тема путешествий, обучения и образования: возможно, вы будете читать лекции, повезёте группу на конференцию или проведёте семинар.

В период ретроградной Венеры (с октября до середины ноября) нежелательно заключать брак (праздновать свадьбу можно, а вот официальную роспись лучше отложить), а также делать уколы красоты и пластические операции. Венера отвечает за красоту, и во время ее ретроградности результаты процедур могут вам не понравиться или их придётся переделывать.

24 сентября Солнце высветит финансовую тему: вам могут прийти деньги, появится возможность получить выплаты от государства или помощь от влиятельного человека (возможно, даже от отца).

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

26 сентября - полнолуние во втором доме заработанных денег и личных финансов. Полнолуние подсветит вашу финансовую ситуацию и может привести к смене источника доходов. Вы можете поменять работу, завершить проект с выплатой гонорара или выгодно что-то продать (например, машину).

"Это также тема самооценки и ценностей, когда вы чётко поймёте: "Я стою именно этих денег". Полнолуние всегда приносит ясность в вопросы работы, бизнеса и плановых трат", - рассказала специалист.

29 сентября Марс входит в шестой дом гороскопа на два месяца - до 26 ноября. Шестой дом отвечает за работу, рутину и ежедневные обязанности. Даже если вы не работаете, а сидите дома с ребёнком, делаете ремонт или занимаетесь хозяйством, Марс принесёт огромную физическую загруженность на ближайшие два месяца. Придётся активно решать ежедневные задачи и проблемы.

"Возможно, приедут строители, добавится хлопот с домашними животными, резко вырастет количество клиентов или от вас уйдёт няня/домработница и весь быт ляжет на ваши плечи. На работе может возникнуть нехватка персонала, и вам придётся выполнять работу за себя и за коллегу. Не исключены и частые командировки", - рассказала Перл.

Марс в шестом доме - это и высокая физическая нагрузка. Этот сектор также отвечает за здоровье. Загруженность можно направить в спорт: начать ежедневно бегать, плавать, заниматься с тренером, изменять режим питания или проходить врачебные обследования, массажи, иглоукалывание. По здоровью в это время можно делать и плановые операции (если они не связаны с косметологией). К слову, с 24 октября, Меркурий станет ретроградным, поэтому любые плановые медицинские операции лучше назначить до 20 октября.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Рыб на сентябрь 2026:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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