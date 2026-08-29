Гороскоп Таро на неделю 31 августа - 6 сентября: Весам — любовь, а Девам — прорыв

Гороскоп Таро подскажет, к каким изменениям стоит подготовиться знакам зодиака. Что сулят карты в любви, карьере и личной жизни.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие карты Таро выпали каждому знаку зодиака на неделю

Что карты обещают в любви, карьере и личностном развитии

На что стоит обратить внимание с 31 августа по 6 сентября

Период с 31 августа по 6 сентября 2026 года станет временем глубоких размышлений, освобождения от устаревших связей и важных личных прорывов. Первая половина недели призывает к доверию и благодарности, а убывающая Луна в конце недели поможет окончательно отпустить то, что вы уже переросли. Главред расскажет подробнее.

Общей картой недели для всех знаков стал Иерофант. Это знак того, что сейчас есть веские причины доверять Вселенной и рассчитывать на результаты, которые оправдают ваши самые смелые надежды.

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По данным издания YourTango, расклад карт Таро поможет каждому знаку зодиака найти правильные ориентиры и подготовиться к предстоящим изменениям.

Таро-гороскоп на неделю для Овна - Семерка Кубков

Семерка Кубков подчеркивает желание, которое вы давно таите в сердце. Движение убывающей Луны вдохновит вас продолжать путь к цели. Вашим самым счастливым днём станет суббота, когда вы будете чувствовать себя уверенно и будете выглядеть потрясающе.

Таро-гороскоп на неделю для Тельца - Перевернутая Страница Палочек

На этой неделе вы начнёте перенаправлять свою энергию. Если кто-то пытался вас ограничить или обуздать, в субботу вы окончательно поймёте, кто и что достойны вашего времени. Наступает момент оставить лишнее позади.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное в первую очередь на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Таро-гороскоп на неделю для Близнецов - Паж Пентаклей

Вы находитесь в режиме активной реализации желаний (манифестации). Жить хорошо и оставаться верным себе - это всё, что нужно, чтобы получить желаемое. В конце недели всё начнёт становиться на свои места благодаря глубоким и искренним связям.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю для Рака - Перевернутая Двойка Пентаклей

Вселенная посылает вам четкий сигнал: меняйте приоритеты и сосредоточьтесь. Благодаря лунным энергиям вас ждет ментальный прорыв, а в конце недели вы сможете применить новые осознания на практике.

Таро-гороскоп на неделю для Льва - Мир

Вас ждет повод для празднования! Важный и длительный цикл наконец завершился, и вы выходите из него победителем. Уже во вторник вы докажете всем вокруг, что вы выше своей репутации и способны на реальные дела.

Таро-гороскоп на неделю для Девы - Верховная Жрица

Ваша интуиция находится на пике. Начало недели принесет ощущение глубокой благодарности за то, что вы прислушались к внутреннему голосу и встали на защиту собственных убеждений. К концу недели ваше слово будет иметь вес для многих.

Таро-гороскоп на неделю для Весов - Влюбленные

Вы связаны с человеком, который разделяет ваши самые глубокие ценности и говорит с вами на одном языке. К среде вы окончательно избавитесь от сомнений и примете тот факт, что достойны настоящего взаимного влечения и гармонии.

Таро-гороскоп на неделю для Скорпиона - Перевернутая Тройка Мечей

Эта неделя принесет потребность в прощении и отпущении старых обид. Принятие различий между вами и другим человеком вместо их отрицания поможет построить прочное взаимное уважение.

Таро-гороскоп на неделю для Стрельца - Перевернутый Император

Вам стоит прекратить попытки контролировать каждый результат. Доверьтесь Вселенной - это убережет вас от лишнего разочарования. Пятница принесет желанную ясность относительно дальнейших шагов.

Таро-гороскоп на неделю для Козерога - Перевернутое Правосудие

Будьте готовы отстоять свои достижения. Если кто-то попытается назвать ваш тяжелый труд "случайной удачей", вы быстро и решительно поставите его на место. Ваша настойчивость - это не привилегия, а результат усилий.

Таро-гороскоп на неделю для Водолея - Четвёрка Кубков

Пришло время научиться плыть по течению и рисковать больше, чем обычно. Отбросьте мысль, что ваши идеи "недостаточно готовы" - в конце недели пришло время начинать работать над ними.

Таро-гороскоп на неделю для Рыб - Шестерка Мечей

Вас ждут значительные и неизбежные изменения. Будьте достаточно открыты, чтобы принять их с готовностью. На выходных просто плывите по течению и доверьтесь Вселенной - она ведёт вас в правильном направлении.

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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