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Два знака зодиака пережили два года испытаний: теперь их жизнь начнет меняться

Виталий Кирсанов
28 августа 2026, 23:23
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После 28 августа для Овнов и Весов заканчивается астрологический цикл, продолжавшийся около двух лет.
Два знака зодиака пережили два года испытаний
Два знака зодиака пережили два года испытаний / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Овнов
  • Гороскоп для Весов

Для двух знаков зодиака завершается продолжительный период эмоциональных испытаний, ограничений и необходимости чем-то жертвовать ради других. Уже после последнего затмения в Рыбах, которое произойдет 28 августа, представители этих знаков смогут почувствовать заметное облегчение.

Как пишет YourTango со ссылкой на профессионального астролога Мэй, период Северного узла в Рыбах для многих был связан с завершением важных жизненных процессов. Однако Овны и Весы могли ощущать влияние происходящего особенно сильно.

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По словам астролога, затмения последних лет для них стали временем внутреннего напряжения, эмоционального истощения и необходимости разбираться с проблемами, которые долго оставались нерешенными. Каждый знак проходил этот период по-своему, однако теперь ситуация постепенно начнет меняться.

После 28 августа для Овнов и Весов заканчивается астрологический цикл, продолжавшийся около двух лет. Это позволит им оставить позади часть старых проблем и освободить пространство для нового этапа.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Овен

Последние два года Овны могли чувствовать себя физически и эмоционально истощенными. Им приходилось подстраиваться под обстоятельства и отказываться от собственных желаний - как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Мэй считает, что затмение 28 августа способно поставить точку в глубоком внутреннем процессе, связанном с одиночеством, расставаниями, подсознательными установками и ситуациями, которые развивались вне контроля Овнов.

Постепенно представители знака смогут избавиться от ощущения постоянного внутреннего напряжения. Северный узел в Рыбах, согласно астрологической интерпретации, подталкивал их отказаться от желания контролировать абсолютно все и научиться принимать собственную уязвимость.

Когда накопившиеся сложные ситуации начнут разрешаться, Овны смогут разорвать привычный замкнутый круг и перестать возвращаться к одним и тем же болезненным сценариям.

По мнению Мэй, это даст им возможность проживать новые события более полноценно - без необходимости постоянно жертвовать собственным состоянием или доводить себя до эмоционального выгорания.

Дополнительным фактором астролог называет завершение влияния затмений на шестой и двенадцатый дома Овнов. После окончания этого периода внутренней борьбы внимание постепенно сместится на реальные цели, повседневную жизнь и создание чего-то действительно важного.

Если Овнам казалось, что после долгих испытаний наконец появляется надежда на перемены, сейчас они смогут сделать шаг навстречу этому новому этапу. Жизнь постепенно начнет становиться легче.

Весы

Для Весов последние годы также могли оказаться непростыми. Речь, по словам Мэй, шла не просто о временной грусти, а о длительном эмоциональном и психологическом истощении.

Особенно сильно на представителей знака могли влиять вопросы здоровья, нарушение привычного распорядка и большое количество обязанностей, с которыми приходилось справляться ежедневно.

После последнего затмения в Рыбах 28 августа Весы смогут по-новому расставить приоритеты. Астролог считает, что Северный узел помог им увидеть компромиссы и уступки, которые больше не приносили пользы, а также заставил внимательнее прислушаться к собственным чувствам.

В результате представители знака смогут перейти в новый период с более четким пониманием личных границ. Весы начнут меньше жертвовать собственным благополучием ради карьеры, чужих ожиданий и сохранения привычного порядка.

Мэй также обращает внимание на квадратуру последнего затмения с Ураном - планетой, которой в астрологии приписывают связь с неожиданными переменами, открытиями и резкими поворотами. Поэтому некоторые отношения, которые Весы считают токсичными, могут претерпеть серьезные изменения.

Это способно помочь представителям знака окончательно дистанцироваться от связей, которые давно перестали быть для них полезными.

Когда Весы начнут ставить собственные потребности в приоритет, внутреннего напряжения станет меньше. Наиболее заметные изменения, согласно прогнозу, могут затронуть профессиональную сферу и личные отношения.

Впереди у Весов период, когда умение говорить "нет", отстаивать свои границы и заботиться о собственном благополучии позволит значительно облегчить жизнь.

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