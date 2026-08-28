Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Кристина Трохимчук
28 августа 2026, 12:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 29 августа.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Этот день дает вам уникальную возможность обернуть любые обстоятельства в свою пользу, сообщает horoscope.com. Достаточно лишь трезво проанализировать ключевые процессы и найти точки роста. Наибольшей продуктивности и гармонии вы достигнете в уединении. Избегайте многозадачности, чтобы не выгореть от наплыва чужих требований.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

День несет в себе колоссальный потенциал для профессиональных успехов: чёткая сфокусированность на ключевых обязанностях и задачах принесет чувство глубокого удовлетворения. Максимально включитесь в коммуникацию - именно в разговорах с окружающими сегодня скрываются ценные инсайты и важные открытия.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Возможны обиды и недопонимания. Разница в восприятии базовых вещей, таких как уважение и личные границы, рискует спровоцировать трения - особенно в диалоге с младшим поколением. Не позволяйте внезапным подозрениям выстраивать стену между вами и близким человеком. Проявите выдержку и избегайте скоропалительных оценок.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Сбавьте темп и посвятите этот день качественной перезагрузке: фокус на простых радостях поможет вернуть внутренний баланс. Отличной идеей станет гастрономический праздник - отправляйтесь в заведение с новой кухней или устройте кулинарный эксперимент у себя дома. Отдайте предпочтение максимальному комфорту во всем, от одежды до планов.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Нужно заботиться о себе и ставить свои потребности на первое место. Честно следуйте тем рекомендациям, которые так щедро даете окружающим. Если обстоятельства давят или выбивают из колеи, лучшим убежищем станет теплый круг близких людей. Напитайтесь поддержкой семьи и верных друзей - истинная привязанность и уважение не имеют материальной цены.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Взгляд сквозь призму времени позволяет осознать главный жизненный урок: незапланированные повороты и случайности были неотъемлемой частью большого сценария. Настоящие провалы, ошибки и события, казавшиеся ранее катастрофой, на самом деле заложили прочный фундамент для ваших будущих побед.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Избегайте крайностей и навязчивых мыслей. Направьте фокус на заботу о себе - день идеально подходит для бьюти-процедур, личного развития и искреннего общения с подругами, готовыми дать душевную опору. В рабочих и материальных вопросах горит зеленый свет для заключения сделок, подписей юридических документов и фиксации договоренностей.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Внутренняя сила и решительность сегодня сочетаются с глубоким ощущением покоя и гармонии. Сведите к минимуму лишние усложнения и перестаньте оглядываться на оценки со стороны - у вас достаточно собственного опыта, чтобы выбирать верный курс. Освободившееся пространство моментально заполнится искренней радостью и новыми возможностями.

Об источнике: Horoscope.com

Horoscope.com - один из самых известных англоязычных сайтов, посвященных астрологии, гороскопам и эзотерическому контенту. Платформа публикует ежедневные, недельные, месячные и годовые гороскопы, материалы о знаках зодиака, китайском гороскопе, нумерологии, Таро и астрологических событиях. Сайт является флагманским проектом компании Horoscope.com, Inc. и позиционируется как развлекательный и информационный ресурс для широкой аудитории.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Вы можете испытывать особую сентиментальность и близость к семье, или же вас просто призовут на помощь близкие люди. Внутренняя устойчивость и уверенность останутся непоколебимыми, позволив эффективно решать задачи вопреки любым жестким рамкам или дефициту средств. Позвольте себе отвлечься от забот в кругу близких друзей.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Максимальная вовлеченность и фокус на задачах принесут впечатляющие плоды: ваш настрой и эмпатия помогут с легкостью читать окружающих и раскрывать тайны. Будьте умеренны в желаниях - соблазны и привычка побаловать себя способны существенно облегчить кошелек и сбить с правильного ритма. Выбирайте кратчайшие и простые пути.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

В сфере личной жизни не форсируйте события: неспешное развитие романа и глубокое познание партнера станут лучшим фундаментом для крепких отношений. Импульсивные шаги под влиянием вспыхнувшей страсти могут задеть хрупкое доверие и ранить чувства. Примите текущий темп событий и проводите любые трансформации без резких движений.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Сделайте паузу в будничной суете и подарите себе праздник: красивый образ и интересная программа зададут правильный тон. Разрешите себе немного легкого кокетства и спонтанности - именно в состоянии игры вас могут посетить неожиданные инсайты.

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

14:04Война
Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

12:18Война
Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

12:05Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Последние новости

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

13:20

Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан

12:58

Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

Реклама
12:46

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

12:45

Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

12:32

Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

12:27

Водителей призвали повесить прищепку на вентиляционную решетку в авто: интересный лайфхак

12:18

Спецназ СБУ достал Ту-95МС прямо на аэродроме в Энгельсе: детали удара по РФ

12:17

"Такой грязи я давно не видела": писательница резко высказалась по поводу атаки на Буданова

12:16

Ведущий "1+1" сообщил о разводе после 2 лет брака

12:14

Картонный протест начинался как борьба за справедливость, а под конец едва не стал частью лисного проекта Федорова, – политический эксперт

12:05

Жара до +32 градусов вытеснит грозовые дожди: когда в Украину вернется тепло

11:58

Опытные хозяйки кладут лимонную кожуру в стиральную машину: для чего

11:37

Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву: что Рэтклифф передал Путину - WSJ

Реклама
11:33

Не "бархатный" сезон: как на украинском назвать один из лучших периодов для отдыха

11:14

Постоянные тревоги и взрывы: в чем опасность новой тактики обстрелов РФ

11:14

Путинистка Королева грубо унизила невестку

11:12

Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам — разочарование, Скорпионам — награда

11:03

РФ терроризирует Киев дронами, в области есть погибший и масштабные разрушенияФото

10:03

РФ ударила сразу 4 КАБами по терминалу Новой почты в Сумах: что известно о последствиях

09:53

Умер король Норвегии Харальд V: что известно о старейшем монархе Европы

09:36

Затяжная магнитная буря красного уровня: геомагнитный шторм G2 накрыл Землю

09:19

Кремль планирует проверить НАТО на прочность: в ISW раскрыли опасный замысел Путина

08:59

Wildberries уже сгорел, следующим будет Ozon: Коваленко о цене войны для РФмнение

08:55

РФ атаковала "Эпицентр" в Запорожье, вспыхнул пожар: первые подробностиФото

08:48

Генерал Вовк выступил в поддержку новой модели государства: что именно он предлагает

08:36

Дроны атаковали Ярославский НПЗ: вспыхнул масштабный пожар

08:13

Дроны поразили Луганскую ТЭС в Счастье: на оккупированных территориях масштабный блэкаут

07:54

Армия РФ ударила по складам "Новой почты" под Киевом: что известноФото

07:45

Уран меняет правила: что ждет Водолеев в сентябре 2026 года - гороскопВидео

07:11

США давят на Путина: о чем глава ЦРУ говорил в Москве за закрытыми дверями - NYT

05:41

Яркий роман и финансовый шторм: гороскоп для Козерогов на сентябрь 2026Видео

05:00

Времена испытаний позади: четырех знаков зодиака накроет волна счастья

04:32

Сладкие, гигантские и сверхурожайные: огородница назвала лучшие сорта помидоровВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

03:12

Иностранцы не поймут: какие украинские имена имеют другое значение за рубежом

02:33

Трем знакам зодиака лунное затмение принесет богатство: кому повезет

01:43

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

00:48

Почему яблоки начали гнить прямо на дереве: что сделать, чтобы спасти урожай

27 августа, четверг
23:50

Котлеты получатся невероятно сочными: какой секретный ингредиент нужно добавить

23:45

Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

23:04

Зачем батарейки заворачивают в фольгу и кладут в морозилку: раскрыт секрет

22:53

Без них не выходить: дизайнер рассказал, какую обувь носить этой осенью

22:39

Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять