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Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

Алена Кюпели
28 августа 2026, 13:24
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 15 января
Гороскоп Таро на 29 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на субботу для Овна: Король Мечей

Овен, ваша карта Таро на 29 августа - Король Мечей. Сегодня в вашу жизнь войдет человек, к которому вам действительно нужно прислушаться.

Он может показаться немного более авторитетным, но не позволяйте его сильной личности запугать вас. Вместо этого, рассматривайте возможность учиться у лидера как нечто хорошее.

Телец

Таро-гороскоп на субботу для Тельца: Мир

Немногие карты так позитивны и оптимистичны, как карта Таро "Мир". 29 августа перед вами откроется дверь возможностей, и важно, чтобы вы ею воспользовались.

У вас будет сильное чувство уверенности в том, что происходит перед вами. Может состояться поездка, и вам просто кажется правильным принять это предложение. Что бы ни случилось, Телец, не сомневайтесь. Доверьтесь своей интуиции.

Близнецы

Таро-гороскоп на субботу для Близнецов: Король Жезлов

Ваша карта Таро на сегодня - Король Жезлов, символизирующий по-настоящему креативные мысли. Вы всегда полны идей, и сегодня вы находите отклик в своей гениальной зоне. Что-то пробуждает ваше любопытство и увлекает вас в водоворот открытий.

29 августа не беспокойтесь о том, как другие воспринимают ваши идеи. Сегодня хороший день, чтобы поделиться ими, потому что кто-то другой может быть на вашей волне.

Рак

Таро-гороскоп на субботу для Рака: Рыцарь Кубков

29 августа перед вами открывается новая возможность. Вы сможете исследовать новую идею, возможно, по предложению друга. Рыцарь Кубков - очень амбициозная карта Таро, и именно это вы сейчас чувствуете: готовность покорить мир.

Никто не должен заставлять вас пробовать что-то новое. Вы просто готовы к приключениям, и уже само по себе открытие двери, которая вам это предоставит, - это уже достаточно.

Лев

Таро-гороскоп на субботу для Льва: Колесница

Карта "Колесница" говорит об успехе после долгой борьбы. За последнее время вы так много узнали о себе. Вы знаете, что когда вам хочется сдаться, это просто означает, что нужно держаться крепче; трудный период пройдет.

29 августа отпразднуйте свои победы и признайте свою способность оставаться верным своим обязательствам. Вы победитель, и вы доказали это!

Дева

Таро-гороскоп на субботу для Девы: Шестерка Пентаклей

Возможно, вам кажется, что все идет не так, как вы хотите, Дева, но правда в том, что деньги и процветание принадлежат вам. Вам просто нужно набраться терпения.

Шестерка Пентаклей - это карта о доходах, и благодаря всей вашей упорной работе и усилиям вы сможете получить именно то, что вам нужно. Возможны задержки, но не позволяйте себе слишком волноваться. Просите то, что вам принадлежит по праву, и вы получите это.

Весы

Таро-гороскоп на субботу для Весов: Девятка Пентаклей

29 августа Девятка Пентаклей символизирует получение желаемого и необходимого из различных источников. У вас есть желаемые деньги, и вы зарабатываете их своим трудом.

У вас есть дружба и отношения, о которых вы мечтали, и они приносят вам счастье. Богатство принимает разные формы, но, похоже, оно даёт вам чувство эмоциональной безопасности.

Скорпион

Таро-гороскоп на субботу для Скорпиона: Тройка Мечей

Не каждый человек, которого вы встречаете, достоин быть в вашей жизни. 29 августа Тройка Мечей напоминает вам, что доверие нужно завоевывать снова и снова. Это не просто единичный случай.

Вы можете столкнуться с предательством, которое потребует от вас принятия очень трудного решения. Суть не в том, чтобы спрашивать себя, заслуживают ли они вашего прощения, а в том, безопасно ли оставаться с ними рядом сейчас или в будущем.

Стрельцы

Таро-гороскоп на субботу для Стрельца: Десятка Жезлов

Стрелец, отпустите некоторые из своих дел. Десятка Жезлов говорит о том, что вы делаете слишком много и не осознаёте, что достигли своих пределов.

29 августа обратите внимание на свои чувства и не сосредотачивайтесь только на цели или на том, чтобы угодить другим за свой счёт.

Козерог

Таро-гороскоп на субботу для Козерога: Восьмерка Пентаклей

У каждого есть свой путь обучения, даже у тех, кто считает себя экспертами. Восьмерка Пентаклей символизирует работу и восприятие себя скорее как ученика, чем как учителя.

29 августа проявите здоровую дозу любопытства и позвольте себе узнать что-то новое, что поможет вам улучшить или развить уже имеющиеся знания.

Водолей

Таро-гороскоп на субботу для Водолея: Повешенный

Вы так близки к тому, чтобы впасть в самоуспокоение, что можете упустить свой шанс.

Карта "Повешенный" символизирует ожидание и чрезмерную сосредоточенность на действиях других, из-за чего вы забываете о собственных желаниях и стремлениях. 29 августа позвольте себе вспомнить, кто вы есть и чего хотите от жизни.

Рыбы

Таро-гороскоп на субботу для Рыб: Восьмерка Кубков

Чего вы пытаетесь избежать, Рыбы? Восьмерка Кубков говорит о задержках и сомнениях в том, действительно ли ваши решения отражают ваши желания. Сейчас самое время быть предельно честными с собой.

29 августа вы можете изменить направление своего движения сейчас или подождать до позже и пожалеть, что не сделали этого раньше. В конечном итоге выбор за вами, но ваши карты сегодня ставят ваш путь в приоритет.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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