Времена испытаний позади: четырех знаков зодиака накроет волна счастья

У китайских знаков зодиака наконец-то появится шанс начать все с чистого листа.

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Для кого наступит удачная полоса в жизни / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака получит шанс изменить ситуацию к лучшему

Кто решит давние проблемы и начнет все сначала

Уже с 28 августа жизнь четырех китайских знаков зодиака станет легче. В пятницу наступает Полный день, которым управляет энергия Деревянной Собаки.

Астрологи YourTango говорят, что энергия Дерева дает возможность начать все сначала и не беспокоиться о прошлом. Благодаря этому дела нормализуются, а мир вокруг кажется гораздо проще, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака почувствуют облегчение

Тигр

Вы уже давно хотите найти решение проблемы, которая мучает вас слишком долго. 28 августа жизнь станет легче, потому что вы переключите свое внимание. Вы были настолько заняты в последние дни, что даже не заметили нового предложения. Однако как только вы его примете, все изменится.

Лошадь

Вам трудно успевать за реальной жизнью, ведь вы всегда находитесь в движении. В частности, вы не управляли своими финансами должным образом. Раньше вы могли одалживать деньги друзьям, но теперь они нужны вам. Взыскать долг - это то, что вам действительно нужно сделать в пятницу.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Кролик

Вы можете принять важное решение: полностью посвятить себя проекту, который начали еще давно. Вам нужно начать с малого, чтобы уверенно преодолеть эмоциональный барьер. Это одно решение облегчит жизнь, поскольку снимет психологическое напряжение, которое вы испытывали.

Собака

Сложная жизненная ситуация подорвала вашу самооценку. В частности, проживание в доме, который меньше, чем вам нужно, вредит вам. Из-за этого вы можете принять решение переехать куда-нибудь. Это станет важной отправной точкой, а осознание того, что конец не за горами, значительно облегчит жизнь сейчас и в будущем.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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