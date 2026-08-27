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Разводы затянутся до зимы: кого ждет переоценка брака и сделок в сентябре 2026

Анна Ярославская
27 августа 2026, 19:53
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В первый месяц осени Стрельцов ждут перемены - от новой должности до своего бизнеса.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Стрельцов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Ретроградный Уран на пять месяцев заморозит сделки и разводы Стрельцов
  • Новолуние 11 сентября откроет путь к новой работе и бизнесу
  • Когда можно регистрировать брак и делать бьюти-процедуры

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран - планета неожиданных поворотов и сюрпризов - останавливается в седьмом доме отношений, партнерства, брака, коллабораций и взаимодействия с другими людьми. Седьмой дом - это не только муж или жена, но и все люди, с которыми вы общаетесь и ведете дела (например, клиенты или подруга).

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"Уран останавливается 10 сентября и разворачивается в ретроградное движение на пять месяцев - до 8 февраля. Что дает ретроградность? Пересмотр отношений. В рабочих вопросах вы можете переписывать или возобновлять контракт. Оформление сделки или переговоры могут затянуться до февраля. Бывает так: вы договорились, вам дали задаток, но приходится ждать перевода денег (например, из-за границы). Или же вы будете ждать новый контракт либо повышение", - рассказала специалист.

В романтических отношениях и браке Уран тоже проявит себя. Возможно временное расставание: муж уедет в командировку или на работу на пять месяцев.

"В этот период вы будете обдумывать, стоит ли разводиться или оставаться вместе, идет переоценка и взвешивание отношений. Это касается и тех, кто просто встречается. Возможен возврат прежних ухажеров или возобновление прошлых связей, ведь Уран идет назад. Если вы подали на развод, делите имущество или решаете вопросы по детям, процесс может затянуться до февраля", - добавила Перл.

Сильнее всего влияние Урана почувствуют те, кто родился с 24 по 28 ноября, а также те, у кого Луна или асцендента с 1-го по 5-й градус Стрельца.

"Уран пройдется по вашей Луне (что может дать переезд) или асценденту (перемены в жизни). Для этих дат и градусов планета пройдет разворот трижды: первый раз уже был, сейчас она пойдет назад до 8 февраля, а потом двинется вперед. Это история о том, что ситуация окончательно завершится только после 8 февраля, когда Уран пойдет прямо. Возможна пауза в ожидании документов или встречи (например, если жених живёт в другой стране)", - объяснила Перл.

11 сентября - новолуние в вашем десятом доме гороскопа. Этот дом отвечает за достижения, статус, карьеру, работу и то, как мы проявляем себя в социуме (чаще всего - через профессию).

Новолуние может принести новую работу, осознание желания сменить сферу деятельности или начать нечто новое. Возможна новость о повышении, решение уволиться, получение сертификата или диплома по новой профессии, а также запуск собственного бизнеса (сентябрь для этого подходит, ведь ретроградных Меркурия и Венеры в этот момент нет).

До 11 сентября Меркурий находится в вашем десятом доме рядом с новолунием - это период обсуждений, получения информации и общения с коллегами. А 11 сентября Меркурий переходит в одиннадцатый дом гороскопа, который приносит результаты вашей работы и деятельности.

Одиннадцатый дом - это еще и сектор друзей. Ждите встреч с друзьями, приезда гостей, поездок, вечеринок, дней рождения, свадеб или походов на концерты. Возможно, вы решите работать онлайн через соцсети или интернет. Вы можете стать частью новой команды, группы людей, оплатить членство в фитнес-клубе, бассейн или начать учиться чему-то для души (танцы, вокал), ведь Меркурий - планета интересов и обучения.

В этот же день, 11 сентября, Венера входит в ваш двенадцатый дом гороскопа - причем надолго, до 8 января. Венера отвечает за финансы, отношения и комфорт, а двенадцатый дом - за завершение, исцеление, освобождение и эмиграцию.

На физическом уровне вы можете распродавать вещи, отдавать их или перевозить. Из-за долгого транзита Венеры возможна зимовка в другой стране или переезд на четыре месяца. Не исключены и тайные романтические отношения.

"С 3 октября по 14 ноября Венера будет ретроградной. В период ретро-Венеры нежелательно расписываться в ЗАГСе (свадьбу играть можно, а вот официальную регистрацию лучше отложить) и делать пластические операции или "уколы красоты". Но с 11 по 30 сентября Венера благополучна! В этот период отлично делать бьюти-процедуры, уколы красоты, заниматься похудением или проходить обследование в клиниках", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Конец сентября подходит для комфортных поездок на ретриты, где можно познакомиться с новыми подругами. Венера начнет замедляться, что может вернуть вас в места из прошлого или принести вести от бывших партнеров.

"Обратите внимание: Уран идет назад в седьмом доме отношений, а Венера вошла в двенадцатый дом прошлого и завершения. Вы будете либо мириться и возвращаться к бывшему, либо окончательно завершать отношения. Из-за ретроградности процессов развод или разрыв может затянуться: по Венере - до середины ноября (или до января), по Урану - до февраля. На поверхность всплывут вещи, которых вы раньше не замечали. Это касается как романтических, так и деловых или финансовых связей", - рассказала Анжела Перл.

24 сентября Солнце входит в одиннадцатый дом к Меркурию. Оно добавит радости и энергии: вы можете пойти на семинар, конференцию, экскурсию в музей, организовать встречу родственников или совместный ужин. Возможны приятные новости о детях.

26 сентября - полнолуние в пятом доме любви, творчества, радости и удовольствий. Сентябрь богат на романтические темы и тему любви к себе.

Пятый дом отвечает за свидания, романы, а также за любовные треугольники - полнолуние прояснит реальное положение дел в них. Для многих Стрельцов это полнолуние проиграется прекрасно: вам могут сделать предложение, вы решите съехаться, узнаете о беременности, вас позовут на крестины или придут новости от взрослых детей. Полнолуние принесет радость жизни: отпуск, концерт, красивый ужин, выставку или успех в хобби (ваш концерт, выступление или выставка картин).

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

29 сентября Марс меняет знак и почти на два месяца входит в ваш девятый дом гороскопа (он пробудет там весь октябрь). Девятый дом - это дальние страны, заграница, иностранцы и другие культуры. Вы можете начать искать работу за рубежом, оформлять визы, загранпаспорта, бронировать билеты и отели для путешествий или командировок. Возможен переход в международную компанию, расширение бизнеса на иностранную аудиторию или работу с зарубежными клиентами.

Также девятый дом отвечает за обучение и публичность. Вы можете пойти учиться новой профессии или сами начнете преподавать. Марс заставит вас активно проявляться: будет много физического движения, поездок на машине или перелетов, активных переговоров, звонков, изучения языков и даже дебатов на философские или религиозные темы. Если у вас идет судебный процесс или юридические дела, Марс принесет активную работу с адвокатами и нотариусами.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Стрельцов на сентябрь 2026:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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