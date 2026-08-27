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Гороскоп на завтра, 28 августа: Тельцам - знакомство, Рыбам - возможности

Руслана Заклинская
27 августа 2026, 15:56
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Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 28 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 28 августа: Тельцам — знакомство, Рыбам — возможности
Гороскоп на 28 августа 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 августа
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 августа поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Отправьтесь на долгую прогулку ради своего здоровья. В этот день вам следует воздержаться от употребления алкоголя и подобных вещей, поскольку в состоянии опьянения вы можете потерять свои вещи. В этот день стоит избегать вмешательства в чужие дела. Любовь всегда дарит душевное тепло, и вы почувствуете это в этот день. После сложного периода день может приятно удивить вас на работе. В этот день вам захочется заниматься всем тем, что вы любили в детстве. Супружеская жизнь также имеет немало преимуществ, и вы почувствуете их в этот день.

Гороскоп на завтра - Телец

Вас будут привлекать занятия спортом на свежем воздухе - медитация и йога принесут пользу. Люди, которые ранее инвестировали деньги, вероятно, получат прибыль. Возможны светские мероприятия и знакомства с влиятельными людьми. Ваш день может быть испорчен из-за вмешательства родственников мужа/жены. После сложного периода на работе возможен приятный сюрприз. Не тратьте время зря - помните, что его невозможно вернуть. В этот день вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в супружеской жизни.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвященная астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчеты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Вы, вероятно, столкнётесь с критикой из-за привычки критиковать других. Развитое чувство юмора поможет спокойнее реагировать на чужие комментарии. Те, кто имеет малый бизнес, могут получить полезный финансовый совет. Возможен приятный вечер в компании гостей. Старайтесь лучше объяснить свою позицию партнеру, чтобы избежать недоразумений. Признание и награды, которых вы ожидали, могут отложиться. Путешествия и обучение расширят ваш кругозор.

Гороскоп на завтра - Рак

Здоровье будет в отличном состоянии. В финансовом плане вы будете чувствовать себя уверенно, а благоприятные обстоятельства могут принести новые возможности для заработка. Возможны неожиданные подарки от родственников и друзей. День будет полон радости и приятных новостей. Торговцам стоит остерегаться неудачных советов близких друзей. Работающим людям следует быть внимательными на рабочем месте. Студентам может быть сложно сосредоточиться на учебе, а общение с друзьями может занять немало времени.

Гороскоп на завтра - Лев

Вероятно, вы столкнётесь с трудностями из-за проблем со здоровьем, которые могут помешать выполнению важной задачи. Однако не теряйте рассудительности и двигайтесь дальше. В этот день благоприятное время для сделок с недвижимостью и финансами. Отбросьте лишние проблемы и сосредоточьтесь на улучшении своего положения дома и в кругу друзей. В воздухе будет витать любовь. Решитесь на партнерство с предприимчивыми людьми. Если вам не хватает времени на себя, в этот день вы наконец сможете отдохнуть от суеты. Забота и тепло вашего мужа/жены помогут почувствовать себя по-настоящему особенным.

Гороскоп на завтра - Дева

Проблемы со здоровьем могут вызвать дискомфорт. Если планируете встречу с друзьями, тратьте деньги разумно, чтобы избежать финансовых потерь. Благоприятный день для общения с людьми, которых вы редко видите. Личная жизнь улучшится благодаря гармоничным отношениям. Новые рабочие возможности могут появиться благодаря знакомым женщинам. Старайтесь правильно оценивать ситуации, чтобы не тратить свободное время на лишние переживания. В этот день вы поймёте, что брачные клятвы действительно имеют значение, а ваш муж/жена - ваша родственная душа.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Старайтесь контролировать свои эмоции, особенно гнев. Расходы будут расти, но увеличение доходов поможет их покрыть. Важно проводить время с детьми. Вы будете настроены на любовь, и возможностей для романтики будет немало. В этот день вы можете встретить людей, которые помогут вам в карьере. Значительную часть времени захочется провести дома, но вечером вы осознаете ценность совместного времяпрепровождения. Вместе с мужем/женой вы снова погрузитесь в приятные романтические воспоминания.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Празднование успеха принесет вам огромную радость, которой захочется поделиться с друзьями. С помощью близкого родственника вы можете добиться успеха в бизнесе и получить финансовую выгоду. Устройте вечер в кругу друзей и семьи. Любимый человек подарит вам много счастья и энергии. Партнеры поддержат ваши новые планы и начинания. В этот день вам может не хотеться вставать с постели, но впоследствии вы поймёте, сколько времени потратили зря. Вас ждёт глубокий и душевный романтический разговор с мужем/женой.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Есть высокие шансы на выздоровление от физического недуга, что позволит вам участвовать в спортивных соревнованиях. Улучшение финансового положения поможет без проблем оплатить давние взносы и счета. Вечером вы будете заняты покупкой необходимых вещей для кухни. Не волнуйтесь - в этот день ваша грусть растает, как лед. Хорошее настроение начальника сделает атмосферу на работе более приятной. Если вы давно ждали интересных событий в своей жизни, то наконец-то почувствуете облегчение. День, проведенный с партнером, может оказаться лучше обычных.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ваше необдуманное поведение может вызвать проблемы у друга. Вместе с мужем/женой вы можете обсудить финансы и спланировать будущие сбережения. Родственники и друзья придут к вам на приятный вечер. Вы можете подразнить любимого человека, намеренно затягивая разговор. Не передавайте начальнику важные файлы, пока не убедитесь, что всё выполнено должным образом. Старайтесь вовремя завершать дела, чтобы в конце дня у вас было время для себя. Промедление только добавляет лишних хлопот. Супружеская жизнь может показаться скучной, поэтому попробуйте добавить в нее что-нибудь увлекательное.

Гороскоп на завтра - Водолей

День отдыха и развлечений. Бизнесмены могут понести убытки в торговле, а также потратиться на развитие собственного дела. Если общение и обсуждения пойдут не по плану, вы можете потерять самообладание и сказать лишнее, о чём потом пожалеете. Мысли о встрече с давним другом улучшат ваше настроение. На работе вы можете получить приятные комплименты. Чтобы наслаждаться жизнью, находите время для встреч с друзьями. Не стоит изолироваться от общества. Муж/жена в этот день напомнит вам о подростковых годах и забавных проделках.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Злоупотребление личными отношениями для удовлетворения своих ожиданий будет раздражать вашу жену/мужа. Вы хорошо знаете важность денег, поэтому сбережения, сделанные в этот день, пригодятся в будущем и помогут преодолеть серьёзные трудности. Если планируете вечеринку, пригласите близких друзей - они поддержат ваше хорошее настроение. В этот день вы можете не выполнить свои обещания, что раздражит любимого человека. Вы способны многого достичь, поэтому пользуйтесь появляющимися возможностями. Вечером можете провести время с коллегой, но в итоге сочтете его потраченным зря.

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Что стоит учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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