Судьба готовит большой подарок — для кого из знаков жизнь станет легче

Прогноз по восточному календарю на 31 августа - 6 сентября: Дракон, Змея и Коза переживут благоприятный период и смогут отдохнуть.

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Три счастливых знака недели / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Кому сентябрь принесет облегчение

Самые благоприятные дни недели

Советы для трех знаков

Сентябрь начнётся с позитивных астрологических сдвигов, которые принесут передышку и помогут решить давние проблемы представителям трёх знаков Восточного зодиака. Неделя с 31 августа по 6 сентября может стать переломным периодом, когда накопившиеся дела наконец сдвинутся с мертвой точки. Главред расскажет подробнее.

Период начнётся с Дня инициации и завершится Закрытым днём. Как сообщает издание YourTango, самыми благоприятными днями недели станут четверг - День успеха - и пятница - День приёма. Согласно астрологическим прогнозам, они особенно хорошо подходят для завершения начатых дел и новых инициатив.

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Астрологи выделяют трёх представителей Восточного зодиака, для которых этот период может оказаться особенно благоприятным. Они получат возможность разобраться с накопившимися вопросами, восстановить силы и настроиться на более спокойное начало сентября.

Дракон

Начало недели потребует от Драконов инициативности и сосредоточенности. Уже в четверг благоприятная энергетика дня может помочь разобраться с финансовыми вопросами, завершить важное дело или сделать шаг к большей материальной стабильности. На выходных представители этого знака смогут отдохнуть и получить поддержку от близких.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Змея

Для Змей эта неделя может стать моментом завершения давней изнурительной ситуации. Небольшие задержки во вторник и среду потребуют терпения, однако с четверга события могут начать развиваться значительно быстрее. Это благоприятное время для выполнения взятых на себя обязательств, завершения старых дел и избавления от лишних переживаний.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Коза

Козам неделя подарит возможность немного сбавить темп и уделить больше внимания собственному восстановлению. После продуктивного начала периода представители знака смогут позволить себе полноценный отдых. Закрытый день в воскресенье, согласно астрологическим представлениям, поможет завершить неделю на спокойной ноте и настроиться на новый месяц.

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