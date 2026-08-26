Сентябрь перевернет всё: кто из знаков зодиака станет счастливчиком месяца

Что ждет знаки зодиака в сентябре: пять знаков зодиака получат импульс для развития, романтических перемен, финансового успеха и реализации планов

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5 знаков получат шанс на прорыв / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие главные астрологические события произойдут в сентябре 2026 года

Какие знаки получат больше всего возможностей для развития

Кого ждут перемены в любви, финансах и карьере

Астрологические транзиты сентября 2026 года готовят мощный трансформационный период для каждого, однако пять знаков зодиака получат особенно сильный импульс для развития, любви, карьерного роста и улучшения финансового положения. Главред расскажет подробнее.

Главным переломным днём месяца станет 10 сентября, когда сразу четыре астрологических события произойдут в один день: Венера войдет в Скорпион, Меркурий перейдет в Весы, Уран начнет ретроградное движение, а также состоится новолуние в Деве. По данным YourTango, это совпадение может положить начало важному периоду восстановления, освобождения от страхов и переосмысления личных отношений.

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Ключевые астрологические события месяца

Сентябрь будет насыщен важными транзитами, которые постепенно будут менять акценты в различных сферах жизни. Особенно активной станет вторая половина месяца, когда планеты будут способствовать пересмотру личных целей, отношений и финансовых вопросов.

22 сентября: Солнце войдет в знак Весов, смещая акцент на партнерство, взаимопонимание и поиск баланса.

26 сентября: Полнолуние в знаке Овна подтолкнет к отстаиванию собственных границ и принятию важных решений.

27 сентября: Марс войдет в знак Льва, придав решительности, смелости и творческой энергии.

30 сентября: Меркурий перейдёт в Скорпион, сделав общение более откровенным, глубоким и проникновенным.

Дева

Сентябрь откроет для Дев новую страницу в социальной жизни и поможет пересмотреть собственные долгосрочные цели. Начало месяца будет благоприятным для новых знакомств, общения и расширения круга людей, которые могут сыграть важную роль в будущем.

С 10 сентября Новолуние и ретроградный Уран активизируют тему профессионального развития и карьерных амбиций. Могут появиться неожиданные идеи или предложения, которые заставят вас изменить привычный подход к работе. В конце месяца ситуация постепенно стабилизируется, а финансовые вопросы и отношения с близкими станут более гармоничными.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рыбы

После напряжённого периода сентябрь даст Рыбам возможность восстановить силы и вернуть внутреннее равновесие. Особенно благоприятным станет влияние Венеры, которая принесёт больше романтики, эмоциональной открытости и желания строить искренние отношения.

Полнолуние в знаке Овна 26 сентября может стать важной вехой в сфере личной жизни. Для тех, кто уже находится в отношениях, это возможность перейти на новый уровень близости и лучше понять друг друга. Одинокие Рыбы могут встретить человека, который будет иметь особое значение.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Стрельцов ждет более спокойный и гармоничный месяц, который поможет восстановить энергию после насыщенного периода. Главная задача сентября - не пытаться сделать всё одновременно. Астрологи советуют расставить приоритеты, отказаться от лишних обязательств и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

После 22 сентября транзит Солнца может облегчить поиск единомышленников, наставников или людей, способных поддержать ваши профессиональные и личные стремления. Полнолуние 26 сентября откроет доступ к творческой энергии и поможет смелее проявлять свои способности.

Весы

Сентябрь станет для Весов одним из самых важных месяцев года, ведь в конце месяца начнётся их астрологический сезон. Уже с 10 сентября Меркурий в вашем знаке усилит интеллектуальную активность, коммуникабельность и способность убеждать других.

После 22 сентября Солнце усилит желание действовать и реализовывать личные планы. Это благоприятное время для сложных проектов, переговоров, новых договоренностей и налаживания отношений. Весам будет легче находить компромиссы, не уступая собственных интересов.

Овен

Сентябрь станет для Овнов месяцем активной работы, финансовых решений и постепенного роста. Венера и Меркурий помогут лучше разобраться с общим бюджетом, долговыми обязательствами и вопросами, связанными с материальной стабильностью.

Полнолуние в вашем знаке 26 сентября может стать эмоциональной кульминацией месяца и подтолкнуть к важным решениям. А после 22 сентября внимание постепенно сместится в сферу романтики, творчества и новых знакомств. Это хороший период для тех, кто хочет разнообразить личную жизнь и позволить себе больше ярких эмоций.

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