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"Любовь войдет в дом": самые важные даты сентября 2026 - гороскоп для Львов

Анна Ярославская
26 августа 2026, 06:01
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Анжела Перл назвала пять дат для рывка в карьере и любви.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Львов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как ретроградный Уран изменит карьерные планы Львов
  • Откуда ждать новых финансовых поступлений этой осенью
  • Почему стоит избегать любых конфликтов в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран останавливается в вашем 11-м доме гороскопа и разворачивается в ретроградное движение. Планета будет двигаться обратно целых пять месяцев - до 8 февраля.

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Уран - это планета, которая в вашем гороскопе отвечает за отношения, за партнерство, за брак, за развод, за мужа, жену и вообще за других людей. А также за отношения с ними: и с клиентами, и с друзьями тоже.

"Когда планета ретроградная, она как будто становится на паузу. Она возвращает нас в прошлое и дает шанс пересмотреть отношения с кем-то, возможно, поменять наше решение, а может быть, наоборот, вернуться в какие-то прошлые связи. В первую очередь, это может касаться друзей. Может быть, вы снова будете делать что-то с подругой или другом, снова пойдете в какой-то совместный бизнес. Или, допустим, у вас был с кем-то конфликт, а теперь вы возобновите отношения", - отметила специалист.

Уран в гороскопе Львов отвечает за сделки, договоры и переговоры. Возможно, какая-то сделка (например, купли-продажи недвижимости) или переговоры по поводу работы, или подписание контракта, которого вы ждете, может затянуться до Нового года или даже до февраля. Это могут быть очень длительные переговоры по какому-то поводу.

"Кроме того, 11-й дом - это дом будущего, планов и нашей мечты. Это то, к чему мы стремимся и чего хотим. Возможно, вы будете перепланировать свое будущее. То есть до 10 сентября вы планировали одно, а потом из-за какой-то ситуации подумаете: "Нет, я меняю планы, теперь я хочу вот это". Еще 11-й дом - это дом прибыли за проделанную ранее работу. Может быть, вы ожидаете какую-то сумму денег, назначение, грамоту, приз. Допустим, вручение диплома или награды может отодвинуться и произойти не в сентябре, а позже. Либо заработанные деньги придут к вам с задержкой", - сказала Перл.

11 сентября - новолуние во втором доме денег, финансов, работы, зарплаты и доходов. Это новолуние может дать вам новую работу, предложение нового проекта, идею для заработка, новую должность или новый источник денег. Например, вам будут финансово помогать родители или ваш мужчина. А может быть, вы перестанете работать и будете на содержании. Или у вас родится ребенок, и вашей главной работой теперь будет материнство. Или же вы решите уволиться из компании и начать работать на себя.

"Вариантов может быть масса. Это новолуние может проиграться не только по доходам, но и по расходам. Например, вы возьмете кредит и теперь будете выплачивать его ежемесячно. Или начнете оплачивать обучение сына или дочери, помогать сестре. То есть могут появиться новые статьи расходов - у всех по-разному. Но новолуние - это всегда что-то новое в финансах", - свидетельствует гороскоп на сентябрь.

Этими финансовыми вопросами вы будете активно заниматься около двух недель - с 11 по 26 сентября.

В этот же день, 11 сентября, Меркурий входит в третий дом гороскопа, который отвечает за знакомства, обучение, образование, новую информацию. Кстати, новолуние 11-го числа во втором доме также символизирует ценности - это могут быть ценные знания или ценные подарки. Меркурий в третьем доме принесет общение, встречи, новую информацию, знакомства, обучение и дороги.

Также 11 сентября Венера входит в четвертый дом гороскопа. Она пробудет там очень долго - до 8 января. Венера символизирует комфорт, красоту, любовь и деньги, а четвертый дом - это место, где мы живем, наш комфорт, наша недвижимость и семья (особенно мама).

Это могут быть покупки для дома или хорошие события в вашей семье: праздник, свадьба, появление нового члена семьи.

"Любовь буквально войдет в ваш дом! Это может быть покупка квартиры или дома. Также возможны хорошие новости, касающиеся вашей мамы. Если у вас предстоит переезд, смена места жительства, то это будет лучшее место, более комфортное и красивое. А еще это могут быть хорошие новости, касающиеся документов на ваше место жительства", - рассказала Перл.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

24 сентября Солнце войдет в третий дом и принесет знакомство со значимым для вас человеком. Солнце всё высвечивает, а также символизирует официальные органы и авторитетных лиц. К вам могут прийти документы из официальных источников или важная информация.

"Но чаще всего Солнце в третьем доме означает, что вы сами "высвечиваетесь": например, читаете лекцию, проводите урок, записываете видео (особенно это касается блогеров). Третий дом - дом общения и коммуникаций. Вы можете издать свою книгу, выступить на публике, сдать экзамен - оказаться там, где вас будет видно. Вы будете очень заметны с 24 сентября. Также возможна поездка", - прогнозирует астролог.

Полнолуние 26 сентября пройдет в девятом доме гороскопа Львов. Девятый дом - это дом расширения кругозора, всего самого интересного. Это образование, издательства и публикации.

Также девятый дом - это известия из-за границы. У вас могут появиться иностранные клиенты, вы можете отправиться в путешествие, познакомиться с другой культурой или с человеком другой национальности. Может, начнете изучать иностранный язык. Возможно, вы вообще решите эмигрировать, купить или снять квартиру за рубежом, либо получите визу на поездку. Всё иностранное и международное будет ярко подсвечено. Возможны встречи с адвокатом, подача на развод, судебное заседание или получение решения суда.

29 сентября Марс меняет знак и входит в знак Льва. У вас появляется энергия.

"Марс пробудет в вашем знаке до 26 ноября, то есть целых два месяца. Когда Марс в нашем знаке, у нас появляется желание что-то делать, куда-то ехать, творить. Тем более, Марс в вашем гороскопе отвечает за девятый дом. То есть он - хозяин этого полнолуния. Получается, что у вас могут появиться планы, будут поездки, встречи с новыми людьми, новые бизнес-планы или переговоры. Вы можете по-новому себя показать, начать активно заниматься спортом. Эти два месяца будут очень энергичными - может, вы будете готовиться к каким-то соревнованиям или конкурсу", - рассказала астролог.

Перл добавила: "Самое главное здесь - нельзя тратить эту огненную энергию Марса на конфликты, агрессию и выяснение отношений. Это негативная сторона Марса. Контролируйте себя и не идите в эту сторону. Лучше направьте энергию на что-то созидательное и на развитие".

Еще одно позитивное событие месяца: Юпитер - планета подарков судьбы, щедрости, счастья и любви - всё еще находится в знаке Льва. Сильнее всего позитивное влияние Юпитера в сентябре почувствуют те, у кого асцендент или Луна находятся с 13-го по 19-й градус Льва, или те, у кого день рождения с 6 по 12 августа. Хотя позитивное влияние Юпитера сейчас ощущают абсолютно все Львы.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Львов на сентябрь 2026:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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