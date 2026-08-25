Гороскоп на сентябрь 2026: у кого "сгорят" все деньги, но придет новый доход

Анжела Перл предупредила Раков о важной паузе в делах до февраля.

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Гороскоп для Раков на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что принесет Ракам разворот Урана

Как Венера в пятом доме повлияет на личную жизнь и семейные дела

Какие финансовые и карьерные возможности откроют Марс и полнолуние

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран, который находится в вашем 12-м доме гороскопа (в секторе завершения и освобождения), останавливается и разворачивается в обратное движение на пять месяцев - до 8 февраля.

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"То есть какая-то история в вашей жизни или то, от чего вы хотите избавиться, завершить и закончить, может тянуться вплоть до февраля", - объяснила специалист.

Уран отвечает в гороскопе Раков за восьмой дом - это финансы, общие ресурсы. Может быть, вы будете ждать наследство или какие-то чужие деньги, разберетесь с налогами. У вашего супруга или супруги может появиться другой источник дохода, либо же они временно (вплоть до 8 февраля) останутся без работы.

Кроме того, 12-й дом - это дом заграницы и эмиграции. Возможно, вы будете ждать документы для переезда или, наоборот, на это время уедете жить за границу. Может быть, вас ждет длительная рабочая командировка на несколько месяцев - до Нового года или до 8 февраля.

Также 12-й дом - это дом исцеления, клиник, ретритов и больниц. Возможно, вы будете организовывать ретриты или вернетесь в то место, где уже были, потому что ретроградная планета обычно возвращает нас к прежним планам или локациям.

Не исключено, что вы всерьез займетесь собой, пойдете к стоматологу, начнете период похудения, избавитесь от зависимостей, ляжете на реабилитацию или станете работать с психологом.

Некоторые Раки погрузятся в эзотерические науки: Таро, руны, астрологию (Уран как раз символизирует астрологию). Может быть, вас ждут регрессии в прошлые жизни, медитации или йога - все те методики, которые помогают познать себя.

11 сентября - новолуние в третьем доме гороскопа, который отвечает за новые знакомства, новое обучение, новых соседей, а также новости от родственников (сестры или брата). Возможно, они приедут в гости или вы отправитесь куда-то вместе.

11 сентября Меркурий входит в четвертый дом. Это дом комфорта, семьи, недвижимости и места жительства. Меркурий может принести новости, касающиеся вашей семьи. К вам могут приехать гости, состоится важный разговор или вы узнаете о скором пополнении в семье (новость о беременности, рождении ребенка, появлении племянников).

Возможны покупки для дома, вызов электрика или слесаря, мелкий ремонт или даже решение о переезде. Меркурий в четвертом доме часто дает переезд, покупку недвижимости, подбор квартиры в аренду или оформление документов на жилье.

Кроме того, 11 сентября Венера входит в пятый дом любви и удовольствий и пробудет там очень долго - до 8 января.

"Почти четыре месяца Венера будет влиять на ваш сектор любви! Правда, в октябре, во время ретроградной Венеры, мы обычно переоцениваем отношения: думаем, нужны ли они нам, стоит ли временно разъехаться или расстаться. Но это будет в октябре. А в сентябре вход Венеры в пятый дом принесет знакомства, романтические свидания, приглашения в рестораны, подарки и цветы. Или же это будет про любовь к себе, когда вы разрешаете себе быть собой", - рассказал Перл.

С 11 сентября вас ждут хорошие новости, связанные с детьми (неважно, маленькими или уже взрослыми). Возможно, вы станете крестной у ребенка подруги или коллеги, познакомитесь с человеком, у которого есть ребенок, или решите открыть бизнес, связанный с детской темой.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

24 сентября Солнце входит в четвертый дом гороскопа (туда же, где находится Меркурий) и высвечивает домашнюю или семейную ситуацию. Солнце часто символизирует отца или начальника. Возможно, вы уедете в рабочую командировку, решите работать из дома (открыть дома офис или салон), к вам в гости приедет отец или поможет вам с покупкой квартиры, либо вам предоставят служебное жилье. В любом случае Солнце высветит семейные дела, тему работы или места жительства.

26 сентября - полнолуние в десятом доме гороскопа - секторе работы, карьеры и статуса. Там же сейчас находятся Сатурн и Нептун. Сатурн заставляет нас быть дисциплинированными, ответственными и дает нагрузку. Даже если вы не работаете, Сатурн даст ощущение ответственности (например, необходимость содержать родителей, заниматься ребенком или исполнять обязанности, связанные с вашим семейным статусом).

Сильнее всего влияние Сатурна в течение месяца почувствуют те, у кого асцендент или Луна находятся с 11-го по 13-й градус Рака, либо те, кто родился 4, 5 или 6 июля.

"А вот само полнолуние в 10-м доме почувствуют абсолютно все Раки. Оно высветит ваши цели, намерения и планы: чего вы хотите достичь и к чему стремитесь? Возможно, вы решите вычеркнуть что-то лишнее из своего списка и сфокусироваться на главном. Также прояснится ваш статус: в отношениях вы или нет, ждете ли ребенка, решили ли расстаться. На работе возможны новости о повышении, увеличении обязанностей, смене работы или открытии своего бизнеса. Полнолуние может принести новости о вашей компании или руководителе", - свидетельствует гороскоп на сентябрь.

29 сентября Марс меняет знак и входит в ваш второй дом финансов. До 29 сентября Марс находится в знаке Рака. Марс - это энергия и желание действовать, добиваться и достигать.

"Пользуйтесь этим ресурсом весь сентябрь! Главное - не тратить энергию на конфликты, агрессию и недовольство; лучше направьте ее в спорт или новые начинания. А 29 сентября Марс переходит во второй дом денег. Это огненная планета, которая может спровоцировать расходы, когда деньги буквально "сгорают". Но при этом вы будете активно зарабатывать и тратить много сил на финансовый рост. Марс останется во втором доме и в октябре. К тому же сейчас в вашем секторе денег находится Юпитер - планета доходов, щедрости и подарков судьбы. Это огромный плюс, который обязательно принесет доходы", - резюмировал Анжела Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Раков на сентябрь 2026:

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