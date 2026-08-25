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Гороскоп Таро на завтра 26 августа: Близнецам - свет, Стрельцам - цель

Алена Кюпели
25 августа 2026, 19:32
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 11 февраля
Гороскоп Таро на 26 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Король Мечей, перевернутая

Власть - это то, к чему нужно относиться деликатно, Овен. Ваша ежедневная карта Таро, Король Мечей, говорит об интеллекте и авторитете. В перевернутом положении она указывает на то, что власть начинает использоваться не по назначению или неправильно направляться.

Помните, власть - это не только лидерская позиция; это также может быть знание, которым вы обладаете. Умелое управление властью означает не осуждать тех, кто ею не обладает. Проявляйте сострадание и будьте осторожны, чтобы не быть чрезмерно критичным.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Тройка Кубков, перевернутая

Тройка Кубков говорит о празднике и сообществе. Однако в перевернутом положении она указывает на то, что что-то заставляет вас чувствовать себя плохо. Это могут быть сплетни, которые поначалу казались безобидными, чрезмерное увлечение чем-либо или полное отсутствие времени для общения.

Получение этой карты побуждает вас к оценке. Обратите внимание, если баланс нарушен; Если у вас мало времени на общение с людьми или вы отчаянно в нем нуждаетесь, используйте эту информацию для принятия решений, которые помогут уладить происходящее.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Солнце

Ваша ежедневная карта Таро - Солнце, символизирующее тепло и ясность. Подобно тому, как солнце освещает день, вы учитесь видеть ясно.

Когда вы переживали трудности, вы не понимали причин. Теперь вы наконец-то выходите из них и обретаете больше понимания. Солнце напоминает вам, что жизнь циклична; Солнце приходит и уходит. Прямо сейчас Солнце светит на вас, и ваша жизнь полна тепла и счастья.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Рак, ваша ежедневная карта Таро на эту среду - Шестерка Пентаклей, перевернутая. Тема этой карты - отдача и получение, баланс и справедливость. В перевернутом положении она говорит о том, что вы чувствуете, что что-то не так. Маятник качается в одну сторону сильнее, чем в другую.

Возможно, вы чувствуете, что отдаёте гораздо больше, чем получаете. Вместо того чтобы злиться, используйте эту информацию, чтобы обрести ясность. Это нормально, если у людей нет такой же способности или желания отдавать, как у вас; принимайте их такими, какие они есть. Но вы также сами решаете, продолжать ли вкладывать в это силы.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Шестерка Жезлов, перевёрнутая

Ваша ценность не зависит от того, насколько хорошо её воспринимают другие, Лев. Ваша карта Таро на среду, Шестерка Жезлов, перевёрнутая, показывает ваше желание быть признанным и любимым другими. В то же время она напоминает вам, что вы всегда достойны.

Вам нужно обрести внутреннюю стабильность; ваша задача - сначала одобрить себя. Убедитесь, что вам нравится то, что вы делаете, и то, кто вы есть. Когда вы обретёте уверенность в этом, вы будете меньше зависеть от других. Забота о том, что думают другие, - это человеческая природа, но она не будет такой тяжёлой.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Семерка Кубков

Иногда избыток вариантов - не ваш лучший друг, Дева. Вы часто находите покой в ​​простоте и можете чувствовать себя подавленным, когда выбор огромен. Ваша ежедневная карта Таро, Семерка Кубков, отражает именно это.

Вы можете быть окружены множеством вариантов и в то же время чувствовать себя парализованным. Вам нужно уравновесить мечты практическими действиями. Такое обилие вариантов может оставить вас неудовлетворенным, независимо от того, что вы выберете, потому что вы постоянно сравниваете.

Вы найдете счастье, когда будете довольны тем, что выберете. Дело не в самом выборе, а в том, приносит ли он вам удовлетворение или нет.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Паж Мечей, перевернутая

Общение часто бывает лучше, когда оно происходит медленно и вдумчиво, Весы. Паж Мечей - карта ясности, идей и разговора. В перевернутом положении она указывает на то, что недостаток целенаправленности или поспешная энергия могут привести к путанице и недопониманию. Вы можете действовать в размеренном темпе, но окружающим может быть трудно понять или угнаться за вами.

Получение Пажа Мечей в перевернутом положении означает, что вы можете столкнуться с рассеянной энергией. Решение состоит в том, чтобы замедлиться и оставаться внимательным, особенно в отношениях с другими. Думайте, прежде чем говорить или реагировать.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Король Пентаклей, перевернутая

Скорпион, сжимая кулаки от страха за свои вещи, может создать у вас чувство безопасности. Но ваша ежедневная карта Таро, Король Пентаклей, приглашает вас к чувству безопасности, которое простирается гораздо глубже, чем то, чем вы владеете.

Подумайте, не слишком ли крепко вы держитесь за вещи. Вам может казаться, что ваша ценность или стабильность зависят от них, но это не так. Ищите безопасность внутри себя и, поступая так, обретите покой, который материальные вещи никогда не смогут вам дать.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Девятка Кубков

Не ставьте счастье на место, Стрелец. Ваша карта Таро на эту среду, Девятка Кубков, напоминает вам, что радость приходит от благодарности, и всегда есть за что быть благодарным. Вам может казаться, что вы не можете быть счастливы, пока не достигнете определенных целей, но найдите удовлетворение там, где вы находитесь сейчас.

Вам никогда не суждено было испытывать ужас до конечной цели, Стрелец. Цель - чувствовать изобилие и благодарность на каждом шагу.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Иерофант

Мудрость не обязательно должна исходить от вас самих, Козерог. Возможно, вы постоянно чувствуете потребность учиться чему-то самостоятельно, но ваша ежедневная карта Таро, Иерофант, напоминает вам, что это не обязательно.

Вы можете черпать знания из давних источников. Это могут быть наставники, обладающие большим опытом, чем вы, философские взгляды или способы мышления. В любом случае, в обучении есть сила, позволяющая выйти за пределы себя.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Смерть

В эту среду ваша ежедневная карта Таро - Смерть. Возможно, вы приближаетесь к завершению важного этапа вашей жизни или просто сталкиваетесь с изменениями, которые происходят в повседневной жизни.

Завершения не всегда печальны; за ними вскоре может последовать вкус сладости. Может возникнуть соблазн зациклиться на потере. И, конечно же, переживите и переработайте свою скорбь, Водолей. Но не забывайте, что это еще не все. Впереди еще много всего.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Двойка Мечей

Двойка Мечей рисует картину тупиковой ситуации. Возможно, вы чувствуете себя на распутье, Рыбы. Вам нужно принять решение, но вы не уверены, какой путь выбрать.

Двойка Мечей говорит о том, что ясность не всегда приходит от выбора, в котором вы уверены. Правда в том, что идеального выбора может и не быть.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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