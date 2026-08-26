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Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены в сентябре - кто они

Виталий Кирсанов
26 августа 2026, 21:35
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Период сентябрьского равноденствия создадут условия для перемен, новых возможностей и выхода из затяжного сложного периода.
Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены в сентябре
Три знака зодиака ждут судьбоносные перемены в сентябре / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Близнецов
  • Гороскоп для Овнов
  • Гороскоп для Львов

Астрологи подготовили прогноз на сентябрь 2026 года и назвали три знака зодиака, для которых начало осени может стать особенно значимым. По их мнению, влияние Венеры, Меркурия и Юпитера, а также период сентябрьского равноденствия создадут условия для перемен, новых возможностей и выхода из затяжного сложного периода. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

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Близнецы

Для Близнецов сентябрь может стать месяцем заметных изменений в профессиональной сфере. Представители знака получат возможность переосмыслить свои сильные стороны и понять, в каком направлении им стоит двигаться дальше.

В начале месяца Венера в Весах сделает Близнецов более открытыми и привлекательными для окружающих, что положительно скажется на общении. После 10 сентября планета перейдет в Скорпион, благодаря чему особое внимание будет уделяться работе, повседневным делам и самочувствию.

В тот же период Меркурий окажется в Весах. Это усилит дипломатичность Близнецов, поможет им находить нестандартные решения и легче договариваться с другими людьми. После 22 сентября Солнце также перейдет в этот знак, активизировав темы общения, творчества и романтических отношений.

Одинокие Близнецы в этот период могут встретить человека, отношения с которым впоследствии приобретут серьезный характер. А в конце месяца соединение Марса и Юпитера добавит представителям знака решительности. Они смогут наконец сделать шаг, на который долго не решались, и открыть для себя новый жизненный этап.

Овен

В сентябре Овны постепенно смогут избавиться от накопившегося эмоционального напряжения. Особенно заметные позитивные изменения ожидаются ближе к концу месяца, когда влияние Марса и его соединение с Юпитером усилят любовную и социальную сферы.

Представителей знака ждут приятные моменты в кругу семьи и друзей. Для Овнов, у которых есть дети, месяц может принести дополнительные поводы для радости и гордости.

Во второй половине сентября начнется период Весов, традиционно связанный с партнерством. Солнце и Меркурий помогут Овнам наладить отношения с окружающими, вернуть взаимопонимание и решить конфликты, которые долго оставались нерешенными. Эти изменения могут положительно отразиться не только на личной жизни, но и на деловом сотрудничестве.

После 10 сентября Венера усилит темы близости, доверия и совместных финансов. Для людей в отношениях это станет хорошей возможностью укрепить связь, а одиноким Овнам период может принести новые перспективы, в том числе в материальной сфере.

Лев

Для Львов особенно насыщенной окажется вторая половина сентября. Переход Марса в их знак подарит представителям знака дополнительную энергию, уверенность и желание активно менять свою жизнь.

Это особенно важно для Львов, которые давно размышляли о серьезном шаге, но не решались перейти от планов к действиям. В конце месяца у них появится больше смелости для реализации задуманного.

Соединение Марса с Юпитером усилит амбициозность и творческий потенциал Львов. Некоторые представители знака могут оказаться в центре внимания, получить признание или начать проект, который впоследствии существенно повлияет на их будущее.

Продолжительное влияние затмения также будет подталкивать Львов к внутренним и внешним изменениям. При этом Меркурий и Солнце в Весах сделают представителей знака более коммуникабельными. Им будет проще проводить переговоры, устанавливать полезные контакты и продвигать собственные идеи.

Таким образом, вторая половина сентября может стать для Львов одним из самых продуктивных периодов года - временем активных действий, новых знакомств и важных решений.

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