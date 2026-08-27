Какой знак зодиака окажется перед важным выбором: гороскоп на сентябрь 2026

Девам стоит проявить осторожность в финансах. Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени.

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Сентябрь станет решающим для Дев: чего ждать в любви и карьере / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

О чем рассказала Анжела Перл:

Вереница планет заставит Дев пересмотреть работу и доходы

Новолуние в сентябре принесет новые знакомства

Из-за ретроградной Венеры стоит отложить операции красоты

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран, который находится в вашем 10-м доме гороскопа (сектор карьеры, достижений, целей и статуса - то, кем мы хотим стать и чего достичь), останавливается и начинает двигаться обратно. Так как это медленная планета, Уран практически замирает на месте.

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"На пять месяцев - до 8 февраля - он разворачивается назад. Это значит, что вы будете пересматривать вопросы работы и карьеры. Возможно, вы решите: "Я больше не хочу здесь работать" или захотите перевестись в другое место. Это может быть период ожидания нового назначения или командировки на все пять месяцев. Кто-то возьмет отпуск за свой счет, кто-то будет переосмысливать путь и искать другую работу, подготавливая базу (например, уйдет из найма и станет работать на себя, обустраивая салон или кабинет дома). Когда планета идет назад, развитие тормозится: сложнее продвинуться в проектах, а новых возможностей до февраля может быть меньше. Если вы сейчас прикладываете усилия, а результат откладывается, это происходить может даже по независящим от вас причинам", - рассказала специалист.

Уран у Дев также отвечает за шестой дом - тему работы и здоровья. Возможно, за эти пять месяцев вы просто решите плотно заняться собой и своим самочувствием.

Кроме того, 10-й дом - это статус. Смена статуса может быть связана с рождением ребенка, и вы берете паузу, чтобы побыть дома. В отношениях тоже может встать вопрос статуса: оставаться ли вместе, разводиться ли. Ситуация может затянуться до февраля.

"И это логично, ведь 20 февраля в знаке Девы проплывет последнее закрывающее затмение в цикле отношений и партнерства. Поэтому неопределенность может тянуться до этого момента, а потом все окончательно решится - "да" или "нет", - объяснила специалист.

Новолуние 11 сентября 2026

"Очень важное новолуние в вашем знаке - в знаке Девы. Такое бывает лишь раз в год. Новолуние - это всегда новые желания, инициативы, намерения, смена имиджа или новый способ проявить себя. Это ваш личный Новый год, особенно для тех, кто родился 11 сентября. Сильнее всего влияние почувствуют Девы, родившиеся с 7 по 15 сентября, а также те, у кого асцендент или Луна находятся с 15 по 20 градус Девы. Но, в целом, оно подействует на всех. Очень благоприятно начинать делать первые шаги к своей мечте", - рассказала Перл.

Новолуние проходит в первом доме, но на оси отношений "Я - другой человек" (Солнце с Луной соединяются в секторе "Я", а напротив расположен сектор партнеров). По словам астролога, происходит энергетическое притяжение, поэтому возможны новые романтические или деловые знакомства.

В этот же день 11 сентября Меркурий (управитель Девы, символизирующий вас самих) входит во второй дом денег, финансов, доходов и расходов. Меркурий - это новости, информация и контакты. Вас ждут новости о финансах, появление новых клиентов, повышение цен на свои услуги или повышение зарплаты. Также возможны приятные покупки для себя или оформление кредита (например, на недвижимость).

Также в этот день Венера (планета любви, красоты, комфорта и денег) переходит в третий дом гороскопа аж до 8 января. До 11 сентября она принесет хорошие финансовые вести, а после - сместит фокус на общение, контакты, переговоры и обучение.

Венера в третьем доме подтолкнет к романтическому общению (возможно, с человеком из другого города/страны или без совместного проживания), совместным поездкам или учебе. Не исключена покупка красивого автомобиля или знакомство с влиятельным человеком/новой соседкой.

По словам Перл, 3 октября Венера развернется в ретроградное движение.

"Вы снова будете взвешивать: выгодно ли это мне, хочу ли я быть с этим человеком? Затем Венера ненадолго вернется во второй дом денег (могут вернуться долги, всплыть финансовые темы из прошлого), развернется и снова пойдет по третьему дому. Эта история с встречами и переговорами затянется до 8 января", - свидетельствует гороскоп.

В период ретроградной Венеры - с 3 октября по 14 ноября - не рекомендуется делать пластические операции и процедуры красоты, а также официально регистрировать брак (праздновать свадьбу можно, но дату в свидетельстве ставить нежелательно). Все темы любви и денег в этот период будут пересматриваться. Замедление Венеры вы почувствуете уже в конце сентября.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние 26 сентября 2026

Полнолуние произойдет в восьмом доме финансов (это ресурсы других людей: деньги супруга, совместный бизнес, налоги, алименты, наследство, страховки, кредиты или выплаты от государства). В районе 26 сентября всплывет и проявится тема совместного бюджета, крупных выплат или финансовых обязательств.

Какое влияние окажет Марс

29 сентября Марс меняет знак и входит в ваш 12-й дом гороскопа (дом освобождения от ненужного, очищения и завершения), где пробудет весь октябрь и часть ноября.

Марс в 12-м доме может давать:

расхламление и наведение порядка дома;

дальние поездки за границу;

плановые медицинские манипуляции (лечение зубов, импланты, уколы, иглоукалывание), но не пластические операции;

поездку на йога-ретрит, хайкинг, поход в горы;

активные занятия спортом и потерю веса;

работу в одиночестве (из дома, написание книги, научные изыскания в архивах, работа в лаборатории или даже участие в археологической экспедиции).

Вам предстоит тратить много энергии на то, чтобы узнать какую-то информацию, собрать документы или подвести черту под прошлым. Марс принесет завершающий этап в каком-то важном жизненном процессе.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Дев на сентябрь 2026:

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