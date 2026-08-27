Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Тельцам - сюрприз, Скорпиону - выбор

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 28 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Тройка Пентаклей, перевернутая

Иногда связь и командная работа даются легко. Сегодня не такой день, Овен. Тройка Пентаклей говорит о работе с другими. В перевернутом положении она предполагает, что вам, возможно, придется преодолевать некоторые трудности.

Но не волнуйтесь, Овен, это не то, с чем вы не сможете справиться. То, что все начинается трудно, не означает, что так должно быть. Сегодня будьте первым, кто выступит за мир и единство.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Паж Кубков

Вы никогда по-настоящему не узнаете, что чувствует другой человек, пока он вам об этом не скажет, Телец. Паж Кубков - это теплая, эмоциональная и творческая карта. Она означает, что вы можете узнать, о чем думает другой человек.

Эта карта предполагает, что вас может ждать приятный эмоциональный сюрприз или искреннее сообщение или благодарность. Это напоминает вам о необходимости оставаться мягким, открытым и любопытным.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Десятка Мечей

Завершения редко бывают легкими, Близнецы. Десятка Мечей указывает на то, что вы видите, как что-то подходит к концу. Это может быть сложно, но Десятка Мечей также является знаком надежды, предполагая, что худшее, возможно, уже позади.

Держитесь за то, во что вы верите. Конец главы может быть горьким, но у вас также могут быть вещи, которых вы с нетерпением ждете из-за перемен. Обратите внимание на то, чего вы с нетерпением ждете, и что хорошего может произойти благодаря этому.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Тройка Мечей

Будьте честны, Рак. Возможно, вы хотели замять это, но что-то все еще влияет на вас на ментальном, эмоциональном и других уровнях. Тройка Мечей символизирует боль и разочарование. Она предполагает, что что-то произошло, и это все еще давит на вас.

Тройка Мечей призывает вас взглянуть правде в глаза ради своего сердца, потому что честность – это то, с чего начинается исцеление. И помните, вы - водный знак, Рыбы, и это прекрасно. Примите это. Ваши нежные качества - не слабость; это одни из ваших самых больших сильных сторон.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Тройка Жезлов, перевернутая

Это клише, но клише не просто так, Лев: хорошие вещи требуют времени. Ваша ежедневная карта Таро, перевернутая Тройка Жезлов, говорит о том, что что-то действительно требует времени.

Не расстраивайтесь, если ваш личностный рост, бизнес или приключение развиваются медленнее, чем вы ожидали. Возможно, у вас были представления о том, как выглядит успех, но жизнь доказывает вам, что он может существовать и по-другому, или медленнее. Подумайте об этом: вы хотите, чтобы это длилось. Поэтому, если начало будет медленным, это нормально.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Пятерка Жезлов

У всех есть что сказать, Дева. Ваша карта Таро на эту пятницу, Пятерка Жезлов, говорит о том, что вы чувствуете мнение других. Это могут быть даже мнения людей, которые вам дороги и чьи мысли вы цените.

Пятерка Жезлов заставляет вас осознать, что вам не нужно терять свой независимый образ мышления. Напротив, давление и напряжение могут быть решающими для формирования вашего собственного мировоззрения. Вместо того чтобы чувствовать необходимость соответствовать какому-либо единственному образу, мыслите критически и выясните, что вы действительно думаете и чего хотите.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Семерка Жезлов

Вы знаете, что за некоторые вещи стоит бороться, Весы. Ваша карта Таро, Семерка Жезлов, говорит именно об этом: о ваших лидерских и защитных качествах. В некоторых вопросах проявляется ваш защитнический инстинкт.

Сегодня, примите это. Не бойтесь говорить о том, что вас тревожит. Если вы видите необходимость, выскажитесь и отстаивайте свою позицию. Помните, вы делаете это не только для себя, но и для тех, кто вам близок и дорог. Не отказывайтесь от своих убеждений.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Шестерка Кубков

Ваша ежедневная карта Таро в эту пятницу, Шестерка Кубков, посвящена ностальгии, Скорпион. Она указывает на то, что вы, возможно, возвращаетесь к чему-то из прошлого, например, к детству или старому другу. Что-то возвращается и снова становится значимым.

Эта карта призывает вас воссоединиться с тем, что когда-то зажигало в вас радость и огонь. Даже с возрастом детское удивление и радость могут оставаться живыми. Спросите себя, отказались ли вы от чего-либо за эти годы из-за занятости, а не по собственному выбору. Затем сделайте выбор снова.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Рыцарь Мечей

Ваша ежедневная карта Таро, Рыцарь Мечей, означает, что вы чувствуете себя готовыми отправиться в путешествие, Стрелец. У вас есть всё необходимое, включая быстрые действия и решительность.

Вам ничего не остаётся, кроме как позволить себе действовать, Стрелец. Верьте в себя. У вас есть план; теперь пришло время действовать со всей силой.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Королева Жезлов

Королева Жезлов изображает человека с пылкой страстью и острой сосредоточенностью. Эта карта подчёркивает вашу внутреннюю уверенность и независимость. Используйте те качества, которые у вас уже есть.

У вас есть идеи, Козерог, и у вас есть магнетизм. Эта карта призывает вас перестать сдерживаться. Позвольте себе увидеть, на что вы способны, и пусть другие будут благословлены за то, что вы выбрали это.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Звезда

Звезда, как следует из названия, означает руководство и надежду. Как ваша ежедневная карта Таро, она означает, что вера в будущее возвращается к вам. И эта вера направляет вас к тому, чтобы всё произошло.

Сегодня ваша задача - вселить в себя надежду, Водолей. Вместо того чтобы доверять одному плану или результату, доверьтесь более высокой цели. Хотя всё может сложиться не так, как вы ожидаете, вы сможете развить твёрдую веру в то, что всё это ведёт вас туда, куда вам нужно.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Восьмерка Жезлов

Перемены могут происходить быстро, Рыбы. Ваша ежедневная карта Таро - Восьмерка Жезлов. Вы ждали, Рыбы.

У вас есть потребности, вопросы и сроки. Вы терпеливо пытались понять, как всё сложится.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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