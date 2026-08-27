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Лунное затмение 28 августа: кому из 3 знаков зодиака предстоит финансовый прорыв

Мария Тупик
27 августа 2026, 15:00
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Лунное затмение в августе может стать периодом завершения старых процессов и пересмотра планов на будущее, считает астролог.
Лунное затмение 28 августа: кому из 3 знаков зодиака предстоит финансовый прорыв
Лунное затмение 28 августа - гороскоп / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

Важно:

  • Гороскоп на лунное затмение для каждого знака
  • Кому ждать успех в лунное затмение 28 августа

28 августа 2026 года произойдет лунное затмение в знаке Водолея, в накшатре Шатабхиша. Оно станет следующим важным этапом коридора затмений после солнечного затмения. Как рассказала астролог Анжелика Витренко для Главреда, в астрологии Водолей связан с социальными связями, коллективами, планами на будущее, масштабными проектами и мечтами. Поэтому период затмения может подтолкнуть к переоценке долгосрочных целей, окружения и собственного места в обществе.

Гороскоп для каждого знака зодиака на затмение 28 августа

Овен

Для Овнов затмение коснется 11-й сферы гороскопа, которая отвечает за доходы, амбиции, друзей, социальные связи и коллективные проекты.

видео дня

Может возникнуть необходимость пересмотреть финансовые цели и планы на будущее. Не исключены изменения в кругу общения или завершение старых коллективных проектов. То, что долгое время не приносило желаемого результата, может отойти на второй план.

О персоне: Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Телец

У Тельцов активируется 10-я сфера - карьера, статус и репутация.

Затмение может принести изменения в работе или заставить пересмотреть профессиональное направление. Также возможно переосмысление отношений с руководством и собственных карьерных амбиций. Для кого-то это станет моментом завершения одного профессионального этапа и подготовки к следующему.

Близнецы

Для Близнецов затмение затрагивает 9-ю сферу, связанную с мировоззрением, убеждениями, образованием, авторитетами и дальними поездками.

Возможна трансформация взглядов и переосмысление привычных авторитетов. На первый план могут выйти отношения с учителями, наставниками, родителями или руководством. Также этот период способен поставить точку в вопросах обучения или поездок.

Рак

У Раков активируется 8-я сфера трансформаций, совместных финансов и глубоких внутренних процессов.

Это может быть время погружения в собственные переживания и работы со страхами. В материальной сфере возможно погашение долгов, кредитов или других финансовых обязательств. Старые проблемы могут напомнить о себе, чтобы наконец найти решение.

Лев

Для Львов затмение затрагивает 7-ю сферу партнерства и отношений.

На поверхность могут выйти нюансы во взаимоотношениях, которые ранее оставались незамеченными или замалчивались. Некоторые союзы пройдут проверку на прочность. Главным вопросом станет поиск баланса между собственными интересами и интересами партнера - между "я" и "мы".

Дева

У Дев активируется 6-я сфера, связанная с повседневными делами, работой, привычками и самочувствием.

Может возникнуть необходимость изменить ежедневный график, пересмотреть привычки или иначе организовать рабочие процессы. Затмение также будет способствовать завершению практических задач, которые долгое время откладывались.

Весы

Для Весов затмение приходится на 5-ю сферу - творчество, дети, вдохновение и удовольствие от жизни.

Возможно завершение определенного творческого этапа и поиск новых источников вдохновения. Также может произойти переосмысление отношений с детьми или того, что приносит радость и чувство самореализации.

Скорпион

У Скорпионов активируется 4-я сфера - дом, семья и внутреннее эмоциональное состояние.

Основное внимание может сместиться на домашние дела. Не исключены изменения в быту или семейных отношениях. В то же время особенно важной станет потребность в психологическом комфорте, безопасности и личном пространстве.

Стрелец

Для Стрельцов затмение затрагивает 3-ю сферу - коммуникации, информацию, окружение и личные проекты.

Может измениться способ общения с людьми и донесения собственных мыслей. Вероятен пересмотр ближайшего окружения, а также новый взгляд на собственные проекты. Этот период может подтолкнуть к более смелым решениям.

Козерог

У Козерогов активируется 2-я сфера - деньги, материальные ресурсы и личные ценности.

Затмение может заставить пересмотреть финансовые приоритеты и способ распределения ресурсов. Стоит оценить, на что тратятся деньги и силы и насколько это соответствует истинным целям. Отдельной темой может стать собственная речь и то, как человек отстаивает свои ценности.

Водолей

Для Водолеев затмение происходит в 1-й сфере гороскопа, поэтому его влияние может ощущаться особенно сильно.

Это период личной перезагрузки, пересмотра собственного образа и привычных моделей поведения. Может появиться желание отказаться от старых ролей и начать новый этап, в большей степени ориентируясь на собственные потребности и цели.

Рыбы

У Рыб затмение активирует 12-ю сферу - завершение, уединение и внутреннее восстановление.

Это время для отпускания прошлого и завершения длительных циклов. Может появиться потребность уменьшить внешнюю активность, побыть наедине с собой и восстановить силы. Полезными могут стать тишина, отдых и медитативные практики.

В целом лунное затмение в Водолее в астрологической традиции связывают не столько с резким началом нового, сколько с завершением того, что уже исчерпало себя. Поэтому период около 28 августа может стать временем переоценки планов, отношений, финансовых целей и жизненных приоритетов.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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