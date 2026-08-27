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Пора отпустить все лишнее: четыре знака зодиака оставят "черную полосу" позади

Мария Николишин
27 августа 2026, 04:30
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Китайским знакам зодиака суждено мастерски усовершенствовать свою жизнь.
Пора отпустить все лишнее: четыре знака зодиака оставят 'черную полосу' позади
Кому удастся забыть о проблемах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому удастся избавиться от старых проблем
  • Кто почувствует мощный прилив энергии

Уже с 27 августа тяжелые времена наконец-то начнут заканчиваться для четырех китайских знаков зодиака. В китайском гороскопе четверг - это День очищения, которым управляет энергия Водяного Петуха.

Астрологи YourTango отмечают, что такие дни позволяют наладить жизнь так, чтобы все вернулось на свои места. Это время также идеально подходит для того, чтобы отпустить то, что больше не соответствует потребностям, пишет Главред.

видео дня

Кому суждено забыть о трудностях

Петух

Вы всегда стремитесь быть очень продуктивными, а порядок - практически ваше второе имя. Однако в последнее время то, что раньше было надежным, больше не работает. Вам нужно изменить несколько вещей, чтобы проверить ситуацию. Всего одна небольшая деталь может дать лучший результат.

Змея

Отношения в последнее время доставляли вам трудности. Вы не уверены, почему так происходит, но у вас просто есть это сильное ощущение. Вы можете понять, что для того, чтобы жизнь стала легче, нужно просто отказаться от этого бремени.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Бык

Вы любите безупречную чистоту, поэтому решите убрать в доме самостоятельно. Как только вы начнете, вас охватит настоящий всплеск энергии. Позже вы поймете, что именно атмосфера вокруг не давала вам сосредоточиться на чем-то важном.

Дракон

Раньше вы осуждали себя за одну черту в себе, которая вам не нравится. Это создавало много трудностей, потому что вы отказывались от возможностей и предложений. Уже 27 августа вы решите что-то с этим сделать и почувствуете невероятное облегчение.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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