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Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Анна Ярославская
27 августа 2026, 02:40
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Анжела Перл назвала даты, когда ожидается рост доходов.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп для Весов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Уран в сентябре поставит на паузу планы Весов по переезду
  • Венера с 11 сентября принесет знаку прибыль и новые доходы
  • Полнолуние 26 сентября решит судьбу личных отношений

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 8 февраля.

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"Это говорит о том, что, может быть, какие-то планы по переезду в другую страну, по эмиграции, возможно, станут на паузу. Или вам нужно будет еще что-то подготавливать или ждать ответа. Может, вам предложат работу в международной компании или в другой стране. Может быть, вы поедете учиться на какие-то курсы", - рассказала специалист.

У некоторых Весов после 8 февраля родится внук или внучка. Это будет период ожидания и подготовки.

11 сентября - новолуние в вашем 12-м доме. Это сектор завершения и дальних стран. Вы будете подавать какие-то документы, например, на переезд. Может открыться какая-то информация, тайна.

Возможно, вам нужно будет получить какие-то документы, справки, которые вы будете искать в архивах.

Кроме того, 12-й дом - это сектор очищения. Когда что-то завершается, и вы хотите от чего-то отказаться, что-то закончить. Это может быть и в физическом плане. Например, вы решите худеть или решите навести порядок дома и выбрасывать ненужные вещи.

Но точно так же это может касаться и ментального здоровья. И, может быть, вы начнете работу с психологом, например, чтобы очиститься от мыслей о прошлом.

11 сентября Меркурий входит в знак Весов. Представителей этого знака зодиака ждет знакомство или встреча, получение важной информации.

С 11 сентября Венера входит в сектор денег, заработков, доходов, покупок и подарков до 8 января.

"Венера во втором доме хорошая. Она все-таки у нас планета прибыли, гармонии и хороших новостей. У вас будет новая работа или клиент. Может, деньги за какой-то проект получите или финансовую поддержку. Может, удачно продадите что-то, например, дом, квартиру, машину", - рассказала Анжела Перл.

24 сентября Солнце входит в первый дом Весов, а значит у Весов появится больше энергии.

26 сентября - полнолуние в седьмом доме гороскопа, который отвечает за отношения и все, что касается других людей: вашего мужа, жены, друга, бизнес-партнера.

"Вы будете подписывать эту сделку купли-продажи. Может, это будет завершение контракта по работе или, наоборот, вы его будете снова подписывать и продлевать. Или это новый контракт на работу. Это могут быть и романтические отношения, какой-то серьезный разговор, принятие решений, предложение руки и сердца, решение съехаться и жить вместе", - рассказала специалист.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

29 сентября Марс входит в ваш 11-й дом результатов. Вы получите первые результаты своей трудовой деятельности.

Начнется период активной социальной жизни: встречи с друзьями, праздники, мероприятия, коллективные проекты, занятия спортом (фитнес, авто/мотогонки) или групповые экскурсии.

"Это очень социальный дом. У вас начнется общественная жизнь. Может быть, вы поедете куда-то в гости к друзьям или вы вместе будете что-то организовывать. Или у кого-то будет свадьба, день рождения. Или вы будете собирать кого-то к себе домой на день рождения", - резюмировала астролог.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Весов на сентябрь 2026:

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