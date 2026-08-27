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Чей привычный мир рухнет в ближайшие три дня: Таро-прогноз на затмение 28 августа

Анна Ярославская
27 августа 2026, 20:31
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Анжела Перл рассказала, чего ждать всем знакам зодиака от редкого лунного затмения с участием Марса и Урана.
Анжела Перл, Таро
Анжела Перл рассказала, чего ждать от лунного затмения всем знакам зодиака / скриншот

Читайте в материале:

  • Лунное затмение 28 августа запустит цепочку редких событий
  • Астролог призвала воздержаться от важных решений три дня
  • Карты Таро раскрыли судьбоносный поворот для всех знаков

В пятницу, 28 августа, произойдет лунное затмение в знаке Рыб. В нем будут участвовать Уран и Марс, а также кармические узлы. Солнце и Луна делают напряженный аспект (треугольник) к Урану, а Уран - это планета непредсказуемости, сюрпризов, поворотов событий, перемен и возможностей.

"Хотя угол и напряженный, у кого-то это выстрелит к лучшему: появится уверенность ("Я смогу, у меня получится!") и удастся принять важное решение, которое долго откладывали", - рассказала таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

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Затмение можно было начать чувствовать за три дня до него.

"Это ощущается и по катаклизмам в мире: землетрясения, наводнения и другие природные явления - это всё происки Урана. Он также отвечает за авиацию, электричество и любые непредсказуемые кризисные ситуации. Дайте себе время: проживите неделю затмения спокойно и принимайте решения чуть позже - хотя бы через три дня. Ни в сам день затмения, ни завтра не предпринимайте резких шагов", - предупредила Специалист.

Анжела Перл сделала расклад на картах Таро и рассказала, что лунное затмение принесет каждому знаку зодиака, пишет Главред.

Гороскоп Таро - Овен

Карта: 3 кубков

Это замечательная карта: встреча друзей и подруг, шопинг, компания людей, с которыми вы эмоционально договариваетесь и что-то празднуете. Отличная карта, несущая хорошие эмоции, радость и интересные встречи.

Гороскоп Таро - Телец

Карта: 6 кубков

Прекрасные эмоции, связанные с прошлым и детством. Возможно, вы поедете к родителям или маме, к вам приедут дети или внуки. О вас может вспомнить кто-то из прошлого - произойдет встреча со старым другом или подругой. Какой-то запах, музыка или еда вернет вас в состояние счастья. Ждите добрый жест от кого-то или сделайте его сами.

Гороскоп Таро - Близнецы

Карта: 10 жезлов

Карта нагрузки: вам предстоит достичь сложную цель или выполнить тяжелую работу. Кажется, что это давление и груз, но вы справитесь! Это может быть важный экзамен, сложный проект или клиент. Вы сделаете всё необходимое, чтобы выйти на новый уровень, поменять статус или решить застарелый вопрос.

Гороскоп Таро - Рак

Карта: Туз мечей

Это принятие решений, новая информация, новые возможности и ваш ход. Вы строите новый план, делаете анализ ситуации. Пользуйтесь этим: открываются новые двери - обучение, знакомства, документы или важные решения.

Гороскоп Таро - Лев

Карта: 6 жезлов

"Львы и львицы, вы в центре внимания, вы - королевы красоты! Вас заметят и отметят. Это момент популярности, успешное выступление, победа в конкурсе или просто ваш триумф. Вам аплодируют! Возможна помолвка, предложение руки и сердца, замечательные успехи в бизнесе, работе и личных достижениях", - рассказала Анжела Перл.

Гороскоп Таро - Дева

Карта: Суд

Пришли ангелы, указывают на часы и говорят: "Просыпайтесь, ваше время пришло!". Откладывать больше нельзя, пора становиться собой. Это карта аутентичности. Если вы жили не своей жизнью, затмение покажет, что пора понять, кем вы хотите быть и своей ли дорогой идете. Вселенная пошлет знаки и даст смелость, чтобы начать новую жизнь.

Гороскоп Таро - Весы

Карта: 9 кубков

Карта счастья и полного удовлетворения. Вы на седьмом небе от счастья. Шикарные эмоции и радость. Это потрясающая карта наполненности и радости.

Гороскоп Таро - Скорпион

Карта: 3 пентаклей

Возможна важная покупка или совместный проект. Вы делаете что-то вместе с группой единомышленников: фотосессию, творческое дело или учебу у мастера. Если вы преподаватель, то решите передавать свой опыт. Это занятие будет приносить ценность и деньги, а хобби может перерасти в профессию. Появятся новые друзья и изменится окружение.

Гороскоп Таро - Стрелец

Карта: 2 кубков

Карта влюбленности, встреч, романтических свиданий, помолвки и брака. Вы можете встретить своего человека. В бизнесе это договоренность, где обе стороны счастливы: контракт на работу, сделка купли-продажи квартиры или машины, подписание документов. Также возможна теплая встреча со старым другом.

Гороскоп Таро - Козерог

Карта: Король жезлов

Это энергия смелости, лидерства и инициативы. Вы можете встретить такого человека (по гороскопу - Овен, Лев или Стрелец) либо сами проявите эти качества: не будете отсиживаться в тени, а возглавите проект или бизнес и ярко покажете себя.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро - Водолей

Карта: 6 мечей

Карта перехода: переезд, сфера новой работы, поездка, меняющая жизнь, или шаг из одних отношений в другие. Вы идете в новое, и высшие силы помогают вам. Также это карта транспорта (покупка машины). Вы доверяете будущему и смело двигаетесь вперед.

Гороскоп Таро - Рыбы

Это последнее затмение в вашем знаке в данном цикле, который длился полтора года, подчеркнула Перл.

Карта: Повешенный

Ситуация, которая была в подвешенном состоянии, наконец-то закончится. Зависание "ни туда ни сюда" уходит, вы увидите реальное положение дел и получите ответы. (20 февраля будет еще затмение в Деве, которое окончательно завершит ваш "испытательный срок").

Карта: Паж мечей

Появится новый план, идеи и анализ ситуации (своей, партнера или бизнеса). Вы поймете, как поступать дальше.

Карта: 7 мечей

Карта ухода. Если текущая ситуация вам не нравится, вы примете решение уйти - из отношений, с работы или даже переехать из города.

Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл на лунное затмение 28 августа 2026:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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