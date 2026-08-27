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Кого ждет возврат бывших и карьерный взлет: гороскоп на сентябрь 2026

Анна Ярославская
27 августа 2026, 18:18
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В первый месяц осени планеты окажут влияние на сферу денег, работы и брака.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Скорпионов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Ретроградный Уран вернет отношения из прошлого
  • Новолуние 11 сентября принесет новых друзей и прибыль за труды
  • В конце месяца Марс откроет Скорпионам путь к карьерному взлету

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран - планета неожиданностей и сюрпризов, которая сейчас находится в вашем восьмом доме финансов, - останавливается и разворачивается в ретроградное движение.

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"Уран пойдет назад на пять месяцев, до 8 февраля. О чем это говорит? О том, что ваша финансовая ситуация будет пересматриваться. Либо это будет период рефинансирования, либо вы будете менять инвестиции (откуда-то выводить деньги, куда-то вкладывать). Либо это касается денег вашей жены или вашего мужа. Может быть, у мужа или жены на работе произойдут перемены: поменяется работа или зарплата. Восьмой дом - это ваши общие финансы, так что здесь будут изменения. Возможно, это период раздела имущества (например, если вы расходитесь или судитесь из-за денег) - процесс может продлиться до февраля. Это могут быть и алименты: если вы собираете документы на алименты, стипендию, государственную помощь или другие выплаты от организаций и людей, то решение по финансам или сами выплаты вы, скорее всего, получите только в феврале", - объяснила специалист.

Также это может быть период паузы и ожидания, например, наследства, денег от клиентов или от бизнес-партнера. Возможно, кто-то хочет вложиться в ваш бизнес, и это тоже займет время. Возможно, меняется вся ваша финансовая схема: как вы работаете с клиентами, какие цены устанавливаете на свои услуги.

Кроме того, восьмой дом отвечает за тайны и мистику. Когда планета идет ретроградно, все тайны могут всплыть, и вы о чем-то узнаете. Также это дом работы с психологом, глубоких эмоциональных и близких, интимных отношений. Поскольку планета ретроградная, вы можете вернуться к близким отношениям с кем-то из прошлого. Планета всегда дает возврат назад: возможно, эти отношения продлятся как раз пять месяцев, а потом вы будете принимать решение - нужно вам это или стоит снова расстаться.

11 сентября - новолуние в одиннадцатом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за общение, контакты, встречи, друзья и компании. Возможно, вы станете частью нового социального круга, запишетесь в какой-то клуб, и у вас появятся новые друзья. Вас могут пригласить на вечеринку, свадьбу, день рождения, концерт или спортивный матч. У вас появится новый друг или подруга. И через друзей вас могут с кем-то познакомить, что положит начало новым отношениям. Также возможна новость о ребенке.

Также это дом прибыли, так что вы можете получить доход за проделанную ранее работу (в виде денег, премии или приза). Может быть, вы запишете подкаст или начнете работать онлайн в интернете.

В этот же день, 11 сентября, Меркурий меняет знак и входит в ваш двенадцатый дом гороскопа. Это дом завершения, очищения, избавления от чего-либо и дальних поездок. Возможно, вы отправитесь куда-то далеко или к вам издалека приедут гости и родственники.

Также этот дом означает ретриты, медитации, больницы и клиники. Может быть, вы пойдете к зубному, будете сдавать анализы, проходить обследование или даже делать операцию.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

11 сентября Венера входит знак Скорпиона до 8 января.

"В следующем месяце у вас могут возобновиться прошлые отношения, произойдут встречи с бывшими или завершится тема партнерства. В октябре вы будете переоценивать, хотите ли быть с этим человеком. А пока, с 11 сентября и до конца месяца, Венера замечательно расположена в вашем знаке. Это время для романов, любви, свиданий и приятных знакомств. Если вы в браке - ждите гармонии, все будет прекрасно и комфортно", - рассказала астролог.

Венера - это еще и планета красоты. Поэтому с 11 по 25 сентября (около двух недель) можно делать любые бьюти-процедуры и наряжаться.

"А вот в октябре и до 14 ноября, пока Венера ретроградна, ни в коем случае не делайте пластические операции и "уколы красоты" - что-то может пойти не так", - предупредила Анжела Перл.

24 сентября может открыться какая-то тайна: Солнце высветит то, на что вы раньше не обращали внимания.

26 сентября - полнолуние в шестом доме гороскопа Скорпионов.

"Полнолуние высветит темы работы или бизнеса (а если вы домохозяйка или мама - вашу ежедневную рутину). Ждите новостей на работе: возможно, кто-то увольняется или у вас дома уйдет няня. Полнолуние часто что-то завершает: вы можете принять решение поменять работу, уволиться или изменить что-то в бизнесе. Если это проявится не через работу, то через домашних животных или через здоровье и привычки питания. Возможно, вы займетесь спортом, попробуете бросить курить или пить алкоголь, начнете работать с нутрициологом или психологом, наладите режим сна. То есть сделаете то, что позволит вам чувствовать себя лучше. Может поменяться врач, вам назначат новые медикаменты или, наоборот, отменят их", - свидетельствует гороскоп на месяц.

29 сентября Марс меняет знак и входит в ваш десятый дом гороскопа почти на два месяца (он пробудет там весь октябрь). Десятый дом - это карьера, достижения, статус и главные цели. Марс показывает, что с 29 сентября вы сфокусируете всю свою энергию на достижении целей, карьере и профессии. Это может быть повышение, период высокой занятости, строительство бизнеса или командировки.

Кроме того, десятый дом отвечает за отца - возможно, вам предстоит помогать отцу.

"Марс - это управитель Скорпиона, ваша главная планета. Когда она поднимается в самый высокий, десятый дом гороскопа, поднимаетесь и вы! Вас ждут профессиональные достижения, получение новой профессии, диплома или сертификата", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Скорпионов на сентябрь 2026:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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