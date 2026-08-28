Яркий роман и финансовый шторм: гороскоп для Козерогов на сентябрь 2026

В первый месяц осени Козероги получат признание или подарок от друзей. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп для Козерогов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Ретроградный Уран заморозит рабочие процессы Козерогов на пять месяцев

Новолуние 11 сентября откроет возможности для эмиграции и обучения

Переход Марса 29 сентября спровоцирует раздел имущества и кредиты

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран - планета сюрпризов, неожиданностей и новых возможностей, которая находится в вашем шестом доме гороскопа, - останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 8 февраля. На пять месяцев всё встает на паузу, когда нужно вернуться назад и что-то пересмотреть.

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"Шестой дом - это прежде всего дом работы и нашего ежедневного режима: что мы делаем каждый день и как справляемся со своими обязанностями. Движение Урана назад может принести проблему из прошлого, которую нужно решить сейчас. Это может касаться как домашних дел, так и вашей работы или бизнеса. Возможно, вы возьмете отпуск или декрет на эти пять месяцев. В вашей организации могут произойти перестановки и перемены, либо вы в собственном бизнесе захотите поменять структуру. Ретроградность - это всегда возможность что-то улучшить, переделать или поменять. К вам могут возвращаться старые клиенты. Также вы можете поставить на паузу некоторые проекты и вернуться к ним только после Нового года или с февраля", - объяснила специалист.

Шестой дом также отвечает за здоровье. Возможно, вы вернетесь к полезным привычкам, которые были у вас раньше: правильно питаться, высыпаться, заниматься спортом - к тому, что делает ваше здоровье крепче и дает энергию. Вы будете пересматривать режим и то, куда вы тратите силы. Не исключен возврат к прежним медицинским процедурам, смена врача или медикаментов.

Также шестой дом отвечает за помощников и домашних животных. Здесь возможны решения их проблем, повторное обучение (например, снова отдадите собаку на дрессировку) или вопросы по их здоровью. Что касается помощников (домработница, няня, ассистент в бизнесе), то возможна смена персонала.

11 сентября - новолуние в девятом доме гороскопа, который отвечает за заграницу, путешествия, дальние страны, визы, загранпаспорта и всё, что связано с другими культурами и иностранцами. Новолуние может принести знакомство с иностранцем, появление клиентов из-за рубежа или поездку, которая полностью поменяет ваши убеждения, менталитет и представление о чем-либо.

Возможно начало нового обучения. Девятый дом - это еще и проявление себя на глобальном уровне, возможность стать популярнее: вы можете начать вести подкаст, писать статьи, издать книгу или даже выступить в суде.

Для кого-то это проиграется как рождение внука или внучки, либо новости о них. Кто-то решит переехать за границу, купить там недвижимость или оформить гражданство. Возможно начало общения с зарубежными родственниками или роман с человеком из другой страны (либо другой национальности и веры).

11 сентября Меркурий входит в десятый дом гороскопа. Меркурий - планета общения, известий и коммуникаций, а десятый дом - это работа, руководство, карьера, цели и достижения. Меркурий принесет новости, информацию, деловые разговоры, встречи или получение важных документов.

11 сентября Венера входит в ваш одиннадцатый дом гороскопа - это сектор результатов и прибыли. Венера здесь очень хороша: вы можете получить деньги за работу, признание или подарок от друзей.

Венера может подарить вам нового друга, подругу или новое общество. Вас могут пригласить на вечеринку, ивент, день рождения, свадьбу или концерт. Вы можете стать частью команды или группы (запишетесь в спортзал, бассейн, на танцы или рисование).

Одиннадцатый дом - это еще и признание (награда, грамота, приз) и соцсети.

"Венера пробудет здесь очень долго - до 8 января, целых четыре месяца! Это редкое явление, связанное с ее ретроградностью. До 3 октября Венера идет вперед в одиннадцатом доме, затем останавливается, разворачивается назад, а 14 ноября снова поворачивает прямо и окончательно покидает одиннадцатый дом только 8 января. Это длительная история, которая затронет личные отношения, тему денег, друзей или работы в соцсетях. Начиная с октября (а первые звоночки появятся уже в конце сентября, когда Венера начнет замедляться), вы будете переоценивать отношения - как романтические, так и дружеские или деловые. Вы будете задаваться вопросами: "Те ли это отношения, в которых я хочу быть? То ли это направление? Приносит ли оно мне достаточно финансов за мои усилия?", - объяснила Перл.

Все эти темы комфорта, денег и любви будут активно развиваться с сентября до января. Это может касаться и переделки творческих проектов, и вопросов, связанных с детьми. Возможно, предстоят переговоры о детях (например, при разводе) или важные договоренности с любимым человеком. Вопрос может решиться как после 14 ноября, когда Венера пойдет в прямом направлении, так и затянуться до 8 января.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

24 сентября Солнце входит в десятый дом работы и достижений. Это может принести повышение, важное решение в бизнесе, смену руководства или новости, связанные с отцом (Солнце символизирует отца). Это время, когда вы ярко проявляете свой статус.

26 сентября - полнолуние в вашем в четвертом доме гороскопа, который отвечает за семью, дом, место жительства и людей, с которыми вы живете. Полнолуние высветит эти темы:

новости о членах семьи;

переезд;

покупка или аренда жилья;

оформление наследства;

недвижимости;

документов на ПМЖ или гражданство.

Кто-то из взрослых детей может съехать и начать жить отдельно. Возможны новости о пополнении в семье или события в жизни мамы.

"Полнолуние - всегда эмоциональный день. Особенно сильно это полнолуние почувствуют те, у кого Луна или асцендент находятся с 11 по 13 градус Козерога, а также рожденные с 1 по 5 января. На вас будет ощутимо влиять Сатурн, находящийся в четвертом доме, что потребует дисциплины, планирования и ответственности", - рассказала астролог.

29 сентября Марс почти на два месяца (до конца ноября) переходит в ваш восьмой дом финансов и чужих ресурсов. Это сектор общих денег с партнером по браку или бизнесу, кредитов, банков, страховок, наследства и алиментов. В этом доме у вас также находятся Юпитер (расширение возможностей) и Восходящий узел, что указывает на важные финансовые перемены.

"С приходом Марса в течение двух месяцев вам предстоит активно решать финансовые вопросы: обсуждать семейный бюджет, делить имущество, судиться за алименты или справляться с большим потоком клиентов. Кроме того, восьмой дом отвечает за интимную жизнь, так что Марс может принести яркий и бурный роман", - резюмировала астролог.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Козерогов на сентябрь 2026:

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