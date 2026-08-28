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Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам - разочарование, Скорпионам - награда

Руслана Заклинская
28 августа 2026, 11:12
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Астрологи рассказали, что предвещают звезды на 29 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 29 августа: Близнецам — разочарование, Скорпионам — награда
Гороскоп на 29 августа 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 августа
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 29 августа поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Не тратьте слишком много, чтобы произвести впечатление на окружающих. Ваша упрямая натура может нарушить покой ваших родителей. Вам стоит прислушаться к их советам. Лучше быть послушным, чтобы уберечь всех от обид. Пора освежить вашу дружбу, вспомнив хорошие моменты, которые вы провели вместе. В этот день вы можете потратить большую часть времени на вещи, которые не являются необходимыми или важными. В этот день вы поймёте, что ваш брак ещё никогда не был таким прекрасным. Это будет замечательный день, ведь вы сможете выйти и посмотреть фильм с друзьями.

Гороскоп на завтра - Телец

Здоровье остаётся хорошим. В этот день стоит приобрести вещи, цена на которые может вырасти. Праздничная атмосфера дома поможет снять напряжение. Обязательно присоединяйтесь к этому, а не оставайтесь молчаливым наблюдателем. Вам стоит передать своё послание любимому человеку, поскольку завтра может быть уже слишком поздно. Свободное время можно потратить на любую приятную, но не обязательно полезную деятельность. После стольких сложных дней вы с мужем или женой вновь почувствуете влюбленность друг в друга. В этот день ваша семья будет рада видеть вас в добром здравии.

Гороскоп на завтра - Близнецы

День, когда вы сможете расслабиться. Финансовые трудности постепенно отступят благодаря поддержке родителей. Дети могут требовать много внимания, поэтому старайтесь избегать лишнего стресса. В этот день у вас будет достаточно времени для любимого человека, а его внимание и любовь приятно вас удивят. Некоторые дела могут осложниться из-за плохого самочувствия мужа или жены. Также возможно разочарование в ком-то из близких.

Гороскоп на завтра - Рак

Совет друга подтолкнет вас позаботиться о здоровье. Финансовое положение улучшится благодаря возврату просроченных платежей. Помогите брату разрешить конфликт мирным путем. Не реагируйте резко на слова партнера. В этот день старая вещь может вызвать приятные воспоминания о детстве. Муж или жена помогут преодолеть утренние трудности. Вечерние разговоры по смартфону лучше не затягивать.

Гороскоп на завтра - Лев

Избегайте переедания и следите за своим весом. В этот день новая увлекательная ситуация может принести финансовую выгоду. В любви укрепятся дружеские связи, а также возможно знакомство с интересным человеком. Вы получите приятные приглашения и неожиданный подарок. Вместе с мужем или женой создадите одно из лучших воспоминаний супружеской жизни. Не откладывайте дела, которые можете выполнить в этот день.

Гороскоп на завтра - Дева

Следите за своим весом и не переедайте. В этот день финансовое положение может улучшиться. Некоторые из вас, вероятно, приобретут ювелирные изделия или бытовую технику. Вы осознаете, что встреча с любимым человеком делает жизнь полноценной. После домашних дел в свободное время можно посмотреть фильм или отдохнуть со смартфоном. Вас ждут ссоры, которые могут вызвать желание разорвать отношения, но не стоит торопиться с решениями. Мечтать об успехе хорошо, однако не тратьте всё время только на мечты.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день выбирайте активный отдых, спорт и прогулки на свежем воздухе. Контролируйте расходы и не будьте слишком щедрыми. Родственники или друзья могут заглянуть к вам на приятный вечер. Односторонняя любовь принесет душевную боль. Свободное время можно посвятить интересному журналу или роману. Соседи могут рассказать другим подробности вашей супружеской жизни. Йога и медитация помогут укрепить психологическое состояние.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Благоприятный день, который может принести облегчение от затянувшейся болезни. Ваша преданность и упорный труд будут замечены и принесут финансовое вознаграждение. Важное сообщение по почте порадует всю семью. В любви вас ждет счастливый день, а партнер может осуществить ваши давние мечты. В этот день у вас будет достаточно времени для себя и отдыха от общения с людьми. Партнер может подарить вам особые моменты любви. Не навязывайте своё общение любимому человеку, если он не хочет разговаривать, - дайте ему время.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Ваш ум будет открыт для позитивных мыслей. Работающим людям может понадобиться значительная сумма денег, но из-за прошлых лишних расходов её может не хватить. Маленькие дети принесут вам радость и займут ваше внимание. Из-за роста рабочей нагрузки возможны эмоциональное напряжение и усталость, поэтому ближе ко второй половине дня стоит расслабиться. Вечером вы захотите провести время с семьёй, но конфликт с кем-то из близких может испортить настроение. В этот день лишние расходы могут негативно повлиять на отношения с партнёром. Помощь волонтёрам или участие в социальном деле подарит вам энергию и удовольствие.

Гороскоп на завтра - Козерог

Вы поправитесь после продолжительной болезни. Избегайте эгоистичных и вспыльчивых людей, ведь они могут вызвать лишнее напряжение. День не слишком благоприятен для финансов, поэтому контролируйте расходы. Вы можете встретить заботливого и понимающего друга. В этот день стоит переосмыслить свои сильные стороны и планы на будущее. Если вам не хватало любви мужа или жены, вы получите её сполна. А мелодичная песня в вашем исполнении может порадовать любимого человека.

Гороскоп на завтра - Водолей

Будьте осторожны с едой и напитками, чтобы не навредить здоровью. Творческие способности могут принести прибыль. Проведите вечер с семьёй, а в любви вас ждёт приятный день. В свободное время завершите отложенные дела. Отношения после свадьбы могут подарить особые моменты. Не откладывайте важные задачи, чтобы не потратить день впустую.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Для счастливой жизни укрепляйте психологическую устойчивость. Владельцы малого бизнеса могут получить полезный финансовый совет от близких. Успех ребенка принесет радость и поможет осуществить вашу мечту. В личной жизни возможны переживания, поэтому вам захочется уединиться. Ухудшение здоровья мужа или жены может вызвать стресс. Любимый человек может приятно удивить вас и помочь избавиться от усталости.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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