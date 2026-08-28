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Уран меняет правила: что ждет Водолеев в сентябре 2026 года - гороскоп

Анна Ярославская
28 августа 2026, 07:45
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Анжела Перл обещает Водолеям креативные проекты, инвестиции и роковую встречу.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Водолеев на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Читайте в материале:

  • Сентябрь может принести Водолеям деньги и карьерный рост
  • Возможны поездки, важные знакомства и новые отношения
  • Для кого месяц будет особенно удачным

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября планета Водолеев Уран останавливается и разворачивается в ретроградное движение на пять месяцев, до 8 февраля.

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"Уран управляет вашим первым домом. То есть это вы, это то, как вы себя презентуете, ваши намерения, то, куда вы направляетесь. И вот эта планета разворачивается и будет идти назад, в прошлое. Или у кого-то она может просто стоять на паузе. Что обычно делает ретроградная планета, как она на нас влияет? Вы задумаетесь, у вас будет переоценка смыслов. Как будто вы спросите себя: "Так, а в правильном ли направлении я иду? А вот это мне нужно или нет?". Уран сейчас находится в вашем пятом доме гороскопа. Это тема любви. В романтических отношениях вы будете переоценивать партнера или партнершу. Или, может быть, эти пять месяцев - подготовка к тому, чтобы съехаться и жить вместе, подготовка к свадьбе или к зачатию, рождению ребенка", - прогнозирует Перл.

Пятый дом - это еще и творчество, какие-то креативные проекты. Из-за ретроградности вы будете готовить выставку, писать книгу или вернетесь к тому, что когда-то было начато, но не закончено. Или к тому, что вы когда-то хотели, но так и не воплотили в жизнь.

В эти пять месяцев, до 8 февраля, вы также можете что-то улучшать и переделывать. Еще может быть период ожидания: вы что-то решаете (например, переехать, поменять работу или развестись), но при этом у вас будет период ожидания до февраля.

11 сентября - новолуние в вашем восьмом доме гороскопа. Это тема финансов и ресурсов других людей: зарплата мужа или жены, деньги от клиентов, алименты, тема наследства, налогов или кредитов. Это банковские деньги: может, вы будете брать кредит или оформлять стипендию и начнете ее получать. То есть какие-то чужие деньги могут к вам прийти - кто-то вложится в вас, в ваше развитие или ваш стартап.

"Это очень хорошее новолуние, по которому вы можете получить деньги или, например, вдвоем с кем-то вложиться и начать бизнес. Также восьмой дом - это дом эмоций, психологии (возможно, вы начнете работать с психологом) и близких, интимных отношений. С кем-то могут начаться очень близкие отношения", - рассказала астролог.

В этот же день, 11 сентября, Меркурий - планета новостей, известий, общения, встреч и поездок - входит в ваш девятый дом заграницы и других стран. Может быть, вы получите визу или загранпаспорт, будете покупать билеты, бронировать отели и поезда для путешествия далеко за границу. Или у вас будет общение, знакомство либо встреча с кем-то, кто живет далеко. Может прийти информация по обучению или юридическим делам (оформление документов, встреча с адвокатом).

11 сентября Венера входит в десятый дом гороскопа, который отвечает за карьеру, работу, бизнес. Меркурий может дать вам и командировку, а Венера принесет хорошие новости: предложение руки и сердца, помолвка, новость о беременности и рождении ребенка, брак. Или вы получите работу своей мечты, повышение, финансовую прибыль в бизнесе. В вашем коллективе может появиться новое начальство (обычно девушка или женщина по Венере). То есть произойдет что-то, что принесет комфорт в вашу работу и карьеру. Вас отметят и признают - вы получите приз, грамоту или финансовый бонус.

"Венера в этом доме будет у вас очень долго - она выйдет из него только через четыре месяца, 8 января. Может быть, это временная работа на период до января, когда вы будете исполнять обязанности директора или возглавлять какой-то проект", - рассказала астролог.

Перл предупредила: в октябре и до середины ноября нельзя делать никаких косметических и пластических операций, серьезных процедур и уколов красоты. Брак тоже нежелателен: расписываться с 3 октября по 14 ноября не стоит, а вот саму свадьбу сыграть можно.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

26 сентября - полнолуние в третьем доме гороскопа Водолеев. Третий дом - это общение, коммуникация, ваше окружение. Оно может принести знакомство с кем-то, кто окажет влияние на ваше видение жизни и профессиональную карьеру. Также третий дом - это родственники (новости о сестре, брате, племянниках), соседи и знакомые. Вас могут пригласить на вечеринку 26 сентября. Ещё это транспорт (машины, лодки, велосипеды). Возможно, вы примете решение переехать, состоится покупка или продажа автомобиля либо поездка в районе 26 сентября.

29 сентября Марс входит в седьмой дом гороскопа на два месяца - до 26 ноября. Седьмой дом - это тема отношений, и она будет у вас в фокусе. Если вы не работаете, энергия уйдет на спорт или решение домашних вопросов по ремонту.

"Вы будете затрачивать энергию на других людей - возможно, на клиентов (там же у вас Юпитер, увеличивающий количество контактов) или на романтические отношения, где будет много общения. Юпитер приносит удачу и подарки судьбы через другого человека. Те, у кого Луна или асцендент находятся с 13 по 19 градус Водолея, а также рожденные с 3 по 9 февраля, сильнее всех почувствуют счастливое влияние Юпитера. Возможно, вы даже встретите свою судьбу", - резюмировала астролог.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Водолеев на сентябрь 2026:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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