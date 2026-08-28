Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

Астрологический прогноз - кому начало сентября подарит новые возможности, а кому стоит сосредоточиться на отдыхе и саморазвитии.

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Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Начало сентября принесет важные изменения

На первый план выйдут работа и отношения

Выходные лучше посвятить отдыху

Первая неделя сентября принесет всем знакам зодиака необходимость закрыть старые дела и разобраться с незавершенными делами. Энергия недавнего затмения все еще будет ощущаться, заставляя анализировать прошлое и корректировать планы на будущее. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, неделя начнётся под влиянием Луны в Овне и её взаимодействия с Сатурном, что потребует от всех сдержанности и дисциплины. Во вторник, 1 сентября, Луна перейдет в знак Тельца - это благоприятное время для отдыха, творчества и заботы о себе. С 3 сентября Луна в Близнецах вдохновит на активное общение, а выходные под влиянием Луны в Раке напомнят о важности внутреннего спокойствия.

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Гороскоп на неделю: Овен

В начале недели встреча Луны с Сатурном проверит ваши планы на прочность и может создать дополнительные препятствия. Сдерживайте импульсивность, не торопитесь и тщательно взвешивайте каждый шаг перед принятием важных решений.

Во вторник и среду уделите время хобби и заботе о себе. Четверг откроет возможности для активного общения и новых контактов, а на выходных лучшим местом для восстановления сил станет собственный дом.

Гороскоп на неделю: Телец

Начало недели может вызвать желание отдохнуть от мира, однако внутренняя мотивация двигаться дальше сохранится. Уже во вторник Луна в вашем знаке принесет новое вдохновение и поможет сосредоточиться на будущих планах.

В четверг стоит критически оценить свои привычки в трате средств и продумать новую финансовую стратегию. Выходные под влиянием Луны в Раке идеально подойдут для восстановления связи с друзьями и яркого совместного досуга.

Гороскоп на неделю: Близнецы

Начало недели подарит популярность и поддержку окружающих, хотя влияние Сатурна заставит упорно держаться своих целей. Вторник и среда принесут потребность в расслаблении, а также благоприятный момент для романтики.

В четверг и пятницу, когда Луна войдет в ваш знак, наступит прекрасное время для укрепления профессиональных позиций. Выходные помогут правильно расставить приоритеты и уделить внимание собственным потребностям.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в том числе астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю: Рак

В понедельник Луна акцентирует внимание на карьерной сфере, заставляя задуматься об отношениях с коллегами и партнерами. Начиная со вторника, фокус сместится на семью, семейную историю и поддержку близких людей.

В конце недели появится возможность возобновить работу над делами, которые вы ранее отложили. Выходные с Луной в вашем знаке принесут внутреннее озарение и вдохновение для достижения новых высот.

Гороскоп на неделю: Лев

В начале недели Луна в соединении с Сатурном позволит четче увидеть перспективные цели. Это удачное время для поиска поддержки, общения с авторитетными людьми и стратегического планирования.

Со вторника Луна в Тельце придаст решимости отстаивать собственные интересы, а в четверг энергия Близнецов принесет необходимую поддержку со стороны окружающих. В конце недели Луна в Раке настроит на отдых, просмотр фильмов или приятное общение с друзьями.

Гороскоп на неделю: Дева

В понедельник Марс в вашем знаке будет стимулировать к активным действиям и высоким стремлениям. Сосредоточьтесь на разработке плана сбережений или повышении собственной финансовой грамотности.

Со вторника вы окажетесь в центре всеобщего внимания, поэтому важно проявлять дипломатичность и умение слушать. На выходных Луна в Раке приведёт в вашу жизнь новых единомышленников и поможет определиться с будущим окружением.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю: Весы

В случае возникновения разногласий в начале недели выбирайте дипломатичный и спокойный подход. Вторник и среда станут прекрасным периодом для заботы о себе, примирения и содержательных бесед.

В конце недели на фоне пребывания Луны в Близнецах возможны глубокие размышления. Если вы работаете над важным проектом, сейчас лучше действовать самостоятельно и полагаться на собственные силы.

Гороскоп на неделю: Скорпион

В понедельник стремление к новым приключениям стоит совместить с методичностью, чтобы избежать прежних ошибок. Во вторник и среду на первый план выйдут компромиссы и обновление коммуникации в отношениях.

В конце недели ваша популярность начнёт расти, поэтому это благоприятное время для посещения мероприятий, вечеринок или присоединения к новым сообществам.

Гороскоп на неделю: Стрелец

Начало недели принесет новые креативные идеи и успех в подготовке исследовательских или учебных работ. Со вторника проявите усердие в профессиональной сфере и, при необходимости, обращайтесь за советом к наставникам.

Вторая половина недели полностью сместит ваше внимание на карьерные достижения, и вы почувствуете достаточно сил для преодоления любых препятствий.

Гороскоп на неделю: Козерог

Начало недели потребует лучшего согласования рабочих задач и личного времени. В первой половине недели обратитесь к творчеству и используйте прошлый опыт как полезный урок.

С четверга усилится мотивация развивать профессиональные таланты и навыки, а на выходных Луна в Раке позволит глубже понять суть ваших текущих партнерских отношений.

Гороскоп на неделю: Водолей

Начало недели потребует тщательности в делах, редактировании документов и работе с мелочами. Во вторник и среду мышление выйдет за привычные рамки, что принесет немало свежих и оригинальных идей.

Вторая половина недели станет благоприятным периодом для восстановления эмоциональной гармонии, а на выходных стоит уделить больше времени собственному комфорту.

Гороскоп на неделю: Рыбы

Первые дни недели помогут лучше понять собственные желания в личной жизни и излечиться от прошлых переживаний. Во второй половине недели вы почувствуете прилив решимости для смелого движения к цели.

В конце недели важно научиться балансировать время между романтикой и другими делами, а на выходных уделите внимание собственному самочувствию.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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