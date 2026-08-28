Выигрывают крупный куш: кому улыбнется удача с 31 августа по 6 сентября

Китайский гороскоп на неделю: Осел, Дракон и Змея получат финансовые возможности, выгодные предложения и шансы изменить жизнь к лучшему.

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Благоприятная неделя для трёх знаков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Три знака получат шанс улучшить свое финансовое положение

Телец сможет выйти из финансового застоя

Змею ждёт особенно удачный день

Неделя с 31 августа по 6 сентября символизирует начало новых свершений и успешное завершение давних проектов. Понедельник начнётся под влиянием Огненной Лошади, что потребует взвешенности, а середина недели укажет на необходимость сосредоточиться только на действительно важных задачах. В конце недели энергия Металла принесет долгожданную награду тем, кто уверенно шел к своей цели. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, наибольшая финансовая удача и успех на этой неделе ждут трех представителей восточного гороскопа.

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Осел - финансовый застой останется в прошлом

Ваша решительность и смелость помогут выйти из сложного финансового застоя. На этой неделе вы можете получить выгодное предложение, новую работу или перспективный проект, который принесет значительную прибыль и признание.

Главное - не бояться действовать и использовать возможности, которые появятся на вашем пути. Этот период благоприятен для тех, кто готов оставить старые сомнения позади и сделать уверенный шаг вперед.

Об источнике: YourTango YourTango - американское лайфстайл-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в том числе астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака. Рекомендуем: Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

Дракон - деньги придут благодаря партнерству

Для Дракона богатство может прийти благодаря крепким отношениям, компромиссам и душевному спокойствию. Важные переговоры пройдут успешно, а поддержка близких людей поможет увидеть оптимистичные перспективы на будущее.

Не стоит отказываться от помощи окружающих. Совместные решения и взаимное доверие на этой неделе могут стать ключом к новым финансовым возможностям.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Змея - пятница станет особенным днём

Неделя принесет Змее новые возможности, а самым счастливым днем станет пятница, 4 сентября. В этот период могут появиться интересные предложения, полезные контакты и шансы изменить ситуацию к лучшему.

Решение старой проблемы на выходных позволит начать новый этап жизни. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми - одна из таких встреч в будущем может оказаться особенно полезной.

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