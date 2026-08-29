Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Рыбам - довериться интуиции, Раку - опасность

Алена Кюпели
29 августа 2026, 15:59обновлено 29 августа, 16:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 февраля
Гороскоп Таро на 30 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Звезда

Ваша ежедневная карта Таро - Звезда, Овен. Эта карта символизирует обновление и новые возможности. Это ваше главное напоминание о том, чтобы отпустить прошлое. Вы не можете изменить то, что произошло в прошлом.

Легко застрять в старой рутине и позволить дням повторяться. Но эта карта говорит о том, что появились совершенно новые шансы, отмеченные миром и надеждой. Помните, что сегодня - совершенно новый день; он никогда раньше не проживался. У вас есть возможность внести изменения так, как вы хотите.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Умеренность

Баланс - это всё, Телец. И ваша ежедневная карта Таро, Умеренность, является ключевым символом умеренности. Эта карта призывает вас установить для себя здоровые границы и подумать, не оказывает ли на вас негативное влияние чрезмерное баловство.

Помимо умеренности, Умеренность отражает гармонию и уверенность в себе. Эти принципы на самом деле идут рука об руку. В целом, эта карта говорит о том, что, проявляя сдержанность, вы можете почувствовать большую уверенность в себе и душевный покой.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Король Кубков

Король Кубков представляет собой спокойный источник авторитета; кто-то, кто поначалу может показаться вам неважным или отстраненным, но в конечном итоге окажет большую помощь. Как ваша ежедневная карта Таро, Король Кубков означает, что кто-то может быть щедр к вам. Это может произойти неожиданно, но вы можете получить большую пользу от чьего-то руководства.

Однако помните, что щедрость проявляется не только в финансах, Близнецы. Кто-то также может быть щедр на свои знания. Поэтому будьте внимательны и открыты.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Четверка Кубков

Четверка Кубков - это карта скуки или неудовлетворенности, Рак. Она символизирует негатив или, возможно, чрезмерную сосредоточенность на упущенных возможностях. Вы можете чувствовать себя незаинтересованным в своей жизни.

Эта карта предупреждает вас об апатии как об явной опасности. Хотя эти эмоции, или отсутствие каких-либо чувств, могут казаться незначительными, они могут медленно разъедать вас изнутри. Эта карта призывает вас переосмыслить ситуацию. Возможно, вам нужно пережить разочарование или целенаправленно искать то, что приносит вам радость.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Девятка Мечей

Карта Девятка Мечей рисует картину душевной скорби и борьбы, Лев. Вы можете даже не осознавать этого, но что-то вас беспокоит. Это проявляется в виде бессонницы, тревоги или грусти.

Эта карта предполагает, что вы, возможно, имеете дело с тяжелыми чувствами. Эта карта указывает на то, что что-то причиняет вам боль, и призывает вас справиться с чувством вины. То, что вас беспокоит, не обязательно должно быть постоянной частью вашей жизни.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей представляет собой мощную энергетическую силу, Дева. Эта карта рисует образ человека, который знает, чего хочет, и ничто не может остановить его в стремлении к этому.

В это воскресенье, когда вам выпадет Рыцарь Мечей, ваша ежедневная карта Таро может отражать то, что растет внутри вас, а именно ясность и смелость. Вы все глубже осознаете свои желания и то, что потребуется для их достижения. На этой неделе уточните свое видение и наметьте, что вы можете сделать, чтобы приблизиться к своей цели.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Четверка Жезлов

Весам начинают сопутствовать радости. Ваша ежедневная карта Таро, Четверка Жезлов, символизирует праздник и мир. Это значит, что вы начинаете испытывать больше радости как в больших, так и в малых делах.

Наконец-то все встает на свои места. Вы преодолеваете бури в своей жизни и видите "радугу". Возможно, вы также с нетерпением ждете новых начинаний. Позвольте себе почувствовать воодушевление от новых возможностей! Это также прекрасное время для практики благодарности, Весы.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков говорит о том, что вы чувствуете себя комфортно и уверенно, Скорпион, но за это приходится платить. Пребывание в зоне комфорта и избегание трудностей может помочь вам чувствовать себя в безопасности, но также может оставить вас неудовлетворенными.

Ваша ежедневная карта Таро затрагивает этот конфликт и побуждает вас спросить себя, нужна ли вам смена образа жизни, чтобы быть по-настоящему счастливым. Сядьте и оцените основные аспекты своей жизни и посмотрите, довольны ли вы своим нынешним образом жизни.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Пятерка Кубков

Пятерка Кубков символизирует горе и сожаление. Как ваша ежедневная карта Таро, эта карта предполагает, что вы, возможно, сталкиваетесь с какой-то внутренней эмоциональной борьбой.

Пятерка Кубков сострадательно встречает вас в этой ситуации. В то же время она дарит надежду и напоминает, что это пройдет. Но участвуйте в этом процессе, Стрелец. Возможно, вам нужно отпустить что-то и сохранить что-то, чтобы двигаться вперед.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Мир

Ваша ежедневная карта Таро, Козерог, - Мир. Эта карта является высшим символом завершения. Она означает, что вы, возможно, приближаетесь к концу цикла и чувствуете радость и, возможно, горечь от завершения.

Эта карта предполагает возможность отпустить старое и начать новое. Не позволяйте стремлению к комфорту или любви к тому, что всегда было, сдерживать вас. Впереди вас ждут прекрасные вещи, Козерог.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Девятка Кубков

Ваша ежедневная карта Таро, Девятка Кубков, невероятно позитивна, Водолей. Эта карта говорит о том, что ваша жизнь наполняется радостью и удовлетворением!

Эта карта известна как карта "джинна", как будто ваши мечты могли исполниться. Это может означать приятный сюрприз или просто чувство благодарности за вашу повседневную жизнь. Это также может означать, что вы ощущаете плоды своего упорного труда.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов - это олицетворение спонтанности, Рыбы. В качестве вашей ежедневной карты Таро в это воскресенье, эта карта говорит о том, что вы должны быть готовы к импульсу и возможностям. Эта карта говорит о том, что возможности могут появиться в любой момент и могут возникнуть быстро.

Отправляясь в приключение, пусть ваша уверенность ведет вас. Это побуждает вас доверять себе, приступая к проектам. Не нужно колебаться; позвольте своей интуиции вести вас.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ставка на "паутину": Хмара назвал способ победы Украины в войне с Россией

Ставка на "паутину": Хмара назвал способ победы Украины в войне с Россией

17:10Война
В Украине ввели ограничения на базовые продукты: список товаров и причины решения

В Украине ввели ограничения на базовые продукты: список товаров и причины решения

16:59Украина
Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом — появились новые детали

Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом — появились новые детали

15:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художницы около мольберта за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художницы около мольберта за 47 с

Смешивание банановой кожуры с содой: кухонный трюк с удивительным эффектом

Смешивание банановой кожуры с содой: кухонный трюк с удивительным эффектом

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

Выигрывают крупный куш: кому улыбнется удача с 31 августа по 6 сентября

Выигрывают крупный куш: кому улыбнется удача с 31 августа по 6 сентября

Как избавиться от накипи в электрическом чайнике за 15 минут без уксуса

Как избавиться от накипи в электрическом чайнике за 15 минут без уксуса

Последние новости

17:34

Почему взрывается домашняя консервация — ошибки, которые портят заготовки

17:29

Тест на IQ: нужно найти бабочку среди цветов за 7 секунд

17:28

Засор исчезнет на глазах: сантехник поразил неожиданным способом прочистки трубВидео

17:10

Ставка на "паутину": Хмара назвал способ победы Украины в войне с Россией

17:00

Гарри и Меган помогли перебраться в Англию: кто за этим стоит

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
16:59

В Украине ввели ограничения на базовые продукты: список товаров и причины решенияФото

16:46

Что лучше жарить первым — мясо или лук: как сохранить сочность блюда

16:32

Амаль Клуни отправилась на свидание с мужем: что она надела

16:29

Воздушные тревоги дорого обходятся Украине: раскрыт главный фактор риска

Реклама
16:28

Зачем кладут листья мяты в выключенную духовку: практическое объяснение

16:24

Переезд, ремонт и задержка выплат: кому Уран спутает все планы в сентябре 2026Видео

16:09

Почему нельзя засыпать обнажённые корни деревьев землёй: неожиданная причинаВидео

15:59

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Рыбам - довериться интуиции, Раку - опасность

15:56

Опытные хозяйки перед сном насыпают кофейную гущу в унитаз: для чего

15:47

Гороскоп Таро на неделю 31 августа - 6 сентября: Весам — любовь, а Девам — прорыв

15:29

Зачем брызгать уксус на носки — неожиданный совет по стирке

15:19

В Украине массово закрывают магазины: экономист объяснил, в чём причина

15:17

Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом — появились новые деталиФото

15:07

Необычное украинское слово "поворозка": что оно на самом деле означает

15:01

Как очистить деревянные шкафы на кухне: простой способ отмыть жир

Реклама
14:51

Муж телеведущей раскрыл, когда из Киева полетят пассажирские самолеты

14:50

Удар по складу боеприпасов под Киевом: число погибших вновь резко возрослоФото

14:32

Классические шкафы могут уйти в прошлое: какое решение делает дом просторнее

14:10

Почему нельзя мыть пол горячей водой: всё решает один нюанс

13:59

Прямой путь к пожару: чем нельзя топить печь и как правильно сушить дрова

13:46

Погибли дети, много раненых: РФ с утра атакует Киев и область, что известно

13:37

Принц Уильям нанес серьезный удар по принцу Гарри: что он сделал

13:13

Пяты станут мягкими, как у младенца: как приготовить простую ванночку всего за 10 минут

13:12

Китайский гороскоп на завтра, 30 августа: Козлам - ссоры, Драконам - отдых

13:07

Почему Киев особенно уязвим к воздушным тревогам - последствия почувствует вся Украина

12:32

Селин Дион вышла на публику впервые за два года: как она выглядит

12:26

РФ готовит наступление ещё в 2 области Украины: в ОП предупредили о новой фазе войны

12:24

Зачем РФ растягивает атаки на Киев на многие часы: эксперт раскрыл цель врага

11:51

Число жертв выросло до 27, разрушены десятки домов: детали удара по Киевщине

11:19

Испугались детонации: под Киевом хозяева ищут своих любимцев (список и контакты)

10:50

Товары исчезают из магазинов из-за ударов РФ по складам: грозит ли Украине дефицит

10:46

Прибыл на место обстрела одним из первых: погиб глава Дмитровской общины на Киевщине

10:41

Гороскоп на завтра, 30 августа: Ракам — подарок, Львам — ссора

09:54

РФ накрыла Украину волной дронов и ракет: каковы последствия в регионахФото

09:53

Дроны атаковали Ростовскую область: поражены склады OZON, DNS и судостроительный заводВидео

Реклама
09:23

Максимальный уровень опасности: США обновили рекомендации для поездок в УкраинуФото

09:15

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины

08:51

Масштабный пожар и взрывы под Киевом: есть погибшие и раненые — новые детали трагедии

08:32

Пламя охватило фуры с зерном: РФ атаковала юг Одесчины, есть жертва и раненыеФото

07:49

Атака РФ на Киев не прекращается, движутся новые группы БпЛА: свежие данныеФото

05:11

Почему "хрущевки" в СССР строили именно 5-этажными: неожиданный ответ

04:28

Как избавиться от накипи в электрическом чайнике за 15 минут без уксуса

04:04

Можно ли добавлять аспирин в консервы: неожиданное решение

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художницы около мольберта за 47 с

03:30

Вместо "мела из магазина": как легко приготовить ароматный луковый порошок домаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять