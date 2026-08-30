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Изобилие и денежный успех: что карты Таро сулят Овнам в сентябре 2026

Анна Ярославская
30 августа 2026, 10:20обновлено 30 августа, 11:46
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В первый месяц осени представители огненной стихии будут двигаться к новым берегам. Анжела Перл раскрыла детали.
Анжела Перл, Таро
Гороскоп Таро для Овнов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Сразу несколько карт сулят Овнам прибыль, подарки и закрытие крупных сделок
  • Почему сентябрь станет месяцем поездок, переездов и ухода от прошлого
  • К каким переменам нужно готовиться Овнам

Известный таролог Анжела Перл составила расклад по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Овен. В первый месяц осени Овнов ждут яркие события, финансовая стабильность и выход на новый уровень жизни.

Таро-прогноз для Овнов на сентябрь 2026

Рыцарь пентаклей - Таро значение

видео дня

Прекрасная финансовая карта - деньги к вам идут. Ожидайте денежную поддержку, новых клиентов, работу и заметное продвижение в финансовых делах. Карта даёт стабильность и может означать получение новой работы или успешное развитие важного проекта, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

9 пентаклей - Таро значение

Шикарный финансовый месяц для Овнов. Это состояние, когда вы можете себе позволить всё: есть деньги и на поездки, и на поход в караоке, и на концерт, и на новое платье. Настроение будет отличным! Возможны приятные подарки, получение премии, успешный бизнес или крупная сделка (покупка или продажа).

6 мечей - Таро значение

Движение к новым берегам. Это может быть поездка, путешествие или даже переезд в другой город или страну. Черная полоса окончательно заканчивается, и начинается белая. Карта символизирует движение к вашей мечте, переход на новую работу или в новые отношения, а также динамичное развитие и успех.

Королева кубков - Таро значение

Праздничная эмоциональная карта, застолье и радостные эмоции. Также означает присутствие в вашей жизни женщины водной стихии (Рак, Скорпион или Рыбы), которая сыграет свою роль в событиях месяца.

5 пентаклей - Таро значение

Карта указывает на нехватку какого-то ресурса. Вряд ли это касается денег, скорее - времени или внимания (например, при подготовке к приёму гостей). Будьте готовы к тому, что вам, возможно, придётся кому-то помогать финансово или что-то за кого-то оплачивать.

8 кубков - Таро значение

Снова движение вперёд. Вы уходите из места или ситуаций, которые вас больше не наполняют и не приносят радости (будь то изжившие себя отношения, надоевшая работа или прежний круг общения). Вы уверенно шагаете в будущее - это может быть отпуск, путешествие или временный отъезд.

5 пентаклей (повторно) - Таро значение

Карта выпадает снова, подчеркивая тему незапланированных трат или резких перемен. Возможны непредвиденные расходы в поездке или необходимость помочь кому-то из близких (мужу, брату, другу).

Королева жезлов - Таро значение

Это карта Овнов. Вы - цветущая, энергичная, решительная и улыбающаяся Королева жезлов, которая точно знает, чего хочет, и готова действовать.

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Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

10 пентаклей - Таро значение

Замечательная карта изобилия. В сфере финансов у вас всё складывается идеально. Это карта прибыли, семейного благополучия, щедрости, крупных покупок, инвестиций и удачных сделок. Также означает признание вашей экспертности и авторитета на работе.

5 пентаклей (в третий раз) - Таро значение

Пятёрки - это всегда смена обстоятельств или необходимости срочно решить финансовый вопрос для близких. Но Овны - не тот знак, который боится перемен.

Императрица - Таро значение

Шикарная карта процветания. Императрица символизирует рождение детей, щедрую прибыль в бизнесе, радушное хозяйствование и богатый стол. Ожидайте подарков, хороших новостей от детей и отличных результатов от своих трудов.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

3 пентаклей - Таро значение

Деловые разговоры и командная работа. Это может быть совместный проект с коллегами, привлечение мастеров (например, бригады для ремонта), участие в фотосессии или подготовка к выставке. Также означает обучение у мастера или преподавание.

Паж мечей - Таро значение

Карта сбора информации, наблюдения и планирования будущего. Вы будете анализировать происходящее, присматриваться к деталям и просчитывать свои дальнейшие шаги.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Овнов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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