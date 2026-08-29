Важные решения в начале осени: что сулит астрологический прогноз каждому знаку

Что ждет знаки зодиака в начале сентября - влияние Марса, Сатурна и Луны на отношения, работу, эмоции и личные цели.

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Что приготовили звёзды в начале осени / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что ждет знаки зодиака в сентябре

Как планеты повлияют на решения

Кому стоит быть особенно осторожным

Начало сентября и последняя четверть Луны в Близнецах принесут напряженные астрологические события, которые заставят каждый знак зодиака принять важные решения. Напряжение между Марсом и Сатурном потребует терпения, однако Луна поможет сохранить ясность ума. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, напряжённые транзиты планет проверят на прочность эмоциональное состояние, однако правильное распределение сил и поддержка близких помогут преодолеть возможные испытания.

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Овен

Приоритетом станут социальные связи. Марс в Раке может повысить раздражительность, особенно дома, поэтому стоит проявлять больше доброты и терпения. Когда Луна будет находиться в Близнецах, общение станет значительно легче, что поможет донести свою точку зрения до окружающих.

Телец

После завершения сезона затмений откроется новое направление. Не стоит избегать внимания и сомневаться в собственных талантах. Сейчас важно сосредоточиться на отдыхе и заботе о себе. Медленный и уверенный темп поможет увидеть новые перспективы.

Близнецы

Неделя будет способствовать глубокому анализу семейных ценностей и домашнего очага. Может возникнуть желание обновить пространство вокруг себя или вернуться к незавершённым бытовым проектам. Пришло время задуматься, не переросли ли вы свои прежние представления о жизни.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы о отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Рак

Напряжённые дни потребуют выдержки и контроля над эмоциями. Энергию стоит направить на медитацию или дела, которые давно откладывались. Луна в Близнецах принесёт новые знакомства, а в выходные важно уделить время полноценному отдыху.

Лев

Акцент сместится на профессиональную сферу и карьерные достижения. Это удачный период для реализации смелых целей и обучения. Если есть четкий план и желание развивать свои навыки, препятствия не должны остановить движение вперед.

Дева

Наступает время освободиться от влияния прошлого. Могут измениться взгляды на жизнь и личные отношения. В общении с партнерами появится более глубокое понимание того, какие именно черты и ценности являются приоритетными во взаимоотношениях.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Главной целью станет достижение успеха и формирование собственного будущего. Усилится мотивация брать ситуацию под контроль. Уверенность в собственных силах будет привлекать окружающих, однако важно оставлять достаточно времени для собственной независимости.

Скорпион

Придётся балансировать между собственными задачами и помощью другим. Чтобы избежать эмоционального истощения из-за напряжённых транзитов, стоит правильно расставлять приоритеты и не стесняться обращаться за помощью к коллегам или близким.

Стрелец

Это период прилива творческих идей и вдохновения. Появится больше уверенности в самовыражении. Самой важной задачей будет понять, как эффективно применить новые замыслы на практике и при этом сохранить эмпатию по отношению к окружающим.

Козерог

Центральное место займут вопросы семьи и домашнего уюта. Способность быстро решать проблемы поможет преодолеть возможные трудности. Выходные принесут положительный импульс для отношений и возможность получить искреннюю поддержку от друзей.

Водолей

Наступает благоприятное время для расширения круга общения и новых знакомств. В постоянных отношениях может улучшиться взаимопонимание. Налаживание ежедневного распорядка поможет сохранить необходимый уровень энергии.

Рыбы

Появится возможность осмыслить достижения за последние полгода и поставить новые амбициозные цели. Анализ собственных результатов позволит сделать правильные выводы и уверенно двигаться дальше.

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