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Три знака китайского зодиака забудут о проблемах: кому улыбнется удача

Руслана Заклинская
29 августа 2026, 22:24
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Сентябрь сулит радикальную перестройку и перезагрузку представителям трёх знаков китайского зодиака.
Три знака китайского зодиака забудут о проблемах: кому улыбнется удача
Три знака китайского зодиака решат давние проблемы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • У каких знаков зодиака в сентябре жизнь наладится
  • Кто сможет избавиться от проблем
  • Какие знаки получат новые возможности

Сентябрь может стать переломным месяцем для трех знаков китайского зодиака. Представители этих знаков смогут наконец уладить ситуации, которые долгое время оставались нерешенными.

Главред выяснил, кому в сентябре 2026 года звёзды сулят положительные перемены.

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Как пишет YourTango, в начале месяца знакам зодиака придётся столкнуться с определёнными трудностями. Однако именно они могут помочь понять, от чего пора отказаться, а что стоит переосмыслить.

Кролик

Для Кроликов сентябрь может начаться с ситуации, которая заставит их пересмотреть свои планы. Уже 1 сентября представители этого знака могут что-то потерять или получить известие о том, что какое-то дело больше не работает.

Впрочем, это не обязательно будет негативным поворотом. Наоборот, такая ситуация поможет Кроликам осознать, что именно сдерживало их и мешало двигаться дальше.

2 сентября стоит быть особенно осторожными и не действовать импульсивно. А уже 6 сентября ситуация может начать выравниваться. Кролики смогут завершить определенный этап своей жизни и спокойно двигаться вперед.

Ближе к середине месяца могут возникнуть проблемы в проекте, на работе или в отношениях. Именно тогда представители этого знака могут решить отпустить ситуацию, которая больше не приносит пользы.

После этого перед Кроликами откроется новая возможность. Она может быть связана с человеком, родившимся в год Козы.

В конце сентября Кролики будут чувствовать себя гораздо мудрее и увереннее. Примерно 30 числа может появиться шанс начать новый проект или взяться за дело, которое раньше казалось недостижимым.

Тигр

Для Тигров сентябрь станет месяцем очищения от всего, что больше не соответствует их планам на будущее. 1 сентября представители этого знака могут понять, что пришло время окончательно отказаться от определенной ситуации, отношений или дела.

Однако спешить с новыми начинаниями не стоит. После такого решения лучше дать себе несколько дней на переосмысление.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Инфографика: Главред

После 7 сентября Тиграм рекомендуют заняться наведением порядка не только в делах, но и в собственном пространстве. Уборка и избавление от ненужных вещей помогут почувствовать больше легкости.

Особенно благоприятным может стать период после 10 сентября. У Тигров появится вдохновение попробовать что-то новое.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Примерно 13 сентября представители этого знака могут почувствовать в себе достаточно смелости, чтобы начать новый проект или отправиться в новое приключение. А 17 числа они могут получить необходимую помощь, информацию или ресурс.

В то же время 21 сентября возможны непростые разговоры, в частности с человеком, рождённым в год Собаки. Тиграм важно не позволять эмоциям управлять решениями.

Новый импульс для движения вперёд ожидается 25 сентября. А уже 29 числа проделанная работа может открыть перед Тиграми новые возможности и доступ к нужным ресурсам.

Коза

Для Коз септембрь может стать месяцем, когда наконец откроются двери к новым возможностям. В начале месяца представители этого знака могут сравнивать себя с другими и задумываться, почему их собственные мечты пока не сбылись. 2 сентября лучше не спешить с важными покупками и новыми начинаниями.

В то же время уже 5 сентября перед Козами могут открыться новые перспективы. Если они будут сомневаться, стоит ли рисковать, на следующий день ситуация может дать четкий ответ.

6 сентября то, что сначала казалось хорошей возможностью, может стать недоступным. Однако это не повод расстраиваться, а наоборот, освободившееся место позволит попробовать что-то новое.

В середине месяца Козы могут оказаться в очень насыщенном периоде. Дополнительные обязанности могут стать подтверждением того, что они движутся в правильном направлении.

Сентябрь в целом поможет представителям этого знака отпустить то, что больше не работает, и сосредоточиться на новых возможностях. Именно благодаря этому сложные ситуации, которые долго не решались, могут наконец начать меняться к лучшему.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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