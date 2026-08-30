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Гороскоп Таро на сентябрь 2026: кому стоит опасаться искушений и манипуляций

Анна Ярославская
30 августа 2026, 12:45
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В первый месяц осени Львов ждут новые возможности и влияние мощных и статусных фигур. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп Таро для Львов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Почему сентябрь станет месяцем ярких стартов
  • Кто из мужчин сыграет ключевую роль в жизни Львов в начале осени
  • Как уберечься от искушений, манипуляций и усталости

Известный таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Лев. В первый месяц осени представителей этого знака зодиака ждут перспективные проекты, удачные знакомства, встреча со статусными людьми и необходимость проявить лёгкость.

Таро-прогноз для Львов на сентябрь 2026

Тройка пентаклей - Таро значение

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Карта совместной работы и командных проектов. Это может быть коллаборация, вызов бригады строителей для ремонта в квартире или озеленения, либо участие в фотосессии. Вы будете организовывать процесс или работать в команде. Возможно, вы будете разбирать гардероб со стилистом или учиться чему-то у мастера. Этот опыт потребует вложений, но в итоге принесёт вам финансовую отдачу, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Туз кубков - Таро значение

Шикарная карта. Единица - это всегда символ открывающихся дверей и новых возможностей. Вас ждёт новое романтическое знакомство, любовь, помолвка, брак или предложение о перспективном бизнес-партнёрстве. В вашу жизнь придут яркие счастливые эмоции и вдохновение.

Королева жезлов - Таро значение

Это карта женщин-Львов. Символ сильного намерения, энергии, планов и способности управлять своей жизнью. Вы получите отличный урожай от своих прежних усилий, в том числе финансовый.

Умеренность - Таро значение

Карта гармонии и сбалансированности: всё идет своим чередом, без кризисов и скачков. Самочувствие хорошее, всё складывается ровно так, как вы планируете. Также карта может означать желание умерить свой пыл, отдохнуть и съездить куда-то на выходные.

Четвёрка жезлов - Таро значение

Карта недвижимости, стабильности и уюта. Говорит об успехе на работе и устойчивой зарплате. Возможно, вас ждёт радостная новость от детей или супруга, переход в новую семью, рождение ребёнка или запуск новой работы в прекрасном коллективе.

Верховный Жрец - Таро значение

Символ интуиции и получения глубоких знаний. Если вы оформляете документы, обязательно отдайте их на проверку нотариусу, юристу или адвокату, особенно если интуиция что-то подсказывает. Также Жрец может указывать на тему беременности.

Император - Таро значение

Авторитетный мужчина в вашем окружении: ваш босс, муж, отец, чиновник или новый знакомый (возможно, Овен по гороскопу). Человек решительный, с опытом и лидерским характером, умеющий руководить и принимать решения.

Верховный Жрец + Император - Таро значение

Связка этих двух карт означает встречу с вышестоящими, уважаемыми людьми, обладающими статусом, знаниями или полномочиями. Вы можете сдавать экзамены, оформлять визу, получать разрешения или чьё-то благословение.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Рыцарь Жезлов - Таро значение

Карта скорости и динамичного развития дел. Возможна покупка автомобиля, путешествие, отпуск или приезд молодого человека (например, взрослого сына или племянника).

Маг - Таро значение

"Я всё могу!" - вот девиз этот карты. Сейчас самое правильное время, чтобы брать управление жизнью в свои руки.

"У вас есть все ресурсы: деньги, возможности, силы, энергия и здоровье. Не бойтесь сделать первый шаг!", - сказала Анжела Перл.

Дьявол - Таро значение

Карта предупреждает: держите контроль над своей жизнью и не отдавайте его в чужие руки. Не принимайте решений из-за страха. Также Дьявол может символизировать соблазны, бурную вечеринку в ночном клубе, алкоголь или не совсем честные намерения кого-то из окружения.

Тройка мечей - Таро значение

Вы можете столкнуться с чьей-то нетактичностью, неприятными словами или сообщениями. Карта показывает ситуацию несогласия или легкую обиду, однако серьёзного вреда вам это не нанесёт.

Туз Жезлов - Таро значение

Второй Туз и уже третья карта под номером один в раскладе (вместе с Магом и Тузом Чаш). Это гарантия того, что неприятные моменты быстро растворятся.

Туз Жезлов - карта активности, страсти, зажигательных идей и инициативы. Вы полны энергии создавать новое.

Король Мечей - Таро значение

Встреча со специалистом, работающим с документами, текстами или цифрами: бухгалтером, адвокатом, преподавателем, журналистом или врачом (например, хирургом или стоматологом). Также может указывать на мужчину воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей).

Десятка Жезлов - Таро значение

Символ большой нагрузки и достижения цели. Вы уже почти у финиша, но можете ощущать сильную усталость от переизбытка ответственности или работы. Возможно повышение или запуск нового направления, но пора подумать о том, как разгрузить себя.

Император (повторно) - Таро значение

Император выпадает второй раз за расклад, подчёркивая важность взаимодействия с сильным, влиятельным человеком - по работе или в личной жизни.

Паж Кубков - Таро значение

Финальная карта расклада с посланием: "Будьте собой!". Время наслаждаться жизнью, проявлять лёгкость, не подстраиваться под чужие ожидания и быть искренними.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Львов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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