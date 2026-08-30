Китайский гороскоп 31 августа — 6 сентября: Крысам — мир, Тиграм — равновесие

Прогноз по восточному календарю подскажет, кому следует быть осторожнее с финансами, а кому представится шанс на карьерные и личные перемены.

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Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что ждет знаки восточного календаря

Дракон, Змея и Коза преодолеют препятствия

Кому стоит быть осторожным с финансами

Предстоящая неделя заставит многих испытать собственное терпение и выносливость. Однако эти испытания станут лишь подготовительным этапом перед позитивными изменениями во многих сферах жизни. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание The Economic Times, для трех знаков восточного календаря - Дракона, Змеи и Козы - этот период станет переломным и поможет окончательно преодолеть затянувшиеся препятствия.

Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Придётся сосредоточиться на текущих задачах и воздержаться от импульсивных решений, чтобы сохранить финансовую стабильность. Не стоит спешить с крупными покупками или рискованными вложениями.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

Упорство поможет достичь поставленной цели, но в личных отношениях лучше проявить больше гибкости и готовности к компромиссам. Излишняя принципиальность может только осложнить ситуацию.

Что такое The Economic Times? The Economic Times - индийская ежедневная англоязычная деловая газета, начавшая выходить в 1961 году. По состоянию на 2023 год это вторая по читаемости англоязычная деловая газета в мире после The Wall Street Journal, с аудиторией более 900 000 человек. Нынешним редактором The Economic Times является Бодхисаттва Гангули, пишет Википедия. Рекомендуем: Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Энергия будет бурлить, однако стоит направить её в конструктивное русло. Избегайте ненужных конфликтов с руководством, коллегами или деловыми партнёрами и старайтесь контролировать эмоции.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

Благоприятное время для восстановления внутреннего баланса, саморазвития и спокойного планирования будущих проектов. Не спешите действовать - сейчас полезнее оценить свои цели и продумать дальнейшие шаги.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Один из главных фаворитов недели: давние трудности наконец-то могут начать решаться, открывая путь к карьерному и личностному росту. Используйте благоприятный момент, чтобы двигаться вперёд.

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Мудрость и интуиция помогут преодолеть барьеры, которые раньше казались непреодолимыми. Вы сможете найти выход даже из ситуации, которая долгое время не поддавалась решению.

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Не стоит спешить - взвешенный подход к делам принесет гораздо больше пользы, чем попытки сделать всё и сразу. Распределяйте силы и сосредоточьтесь на самых важных задачах.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Вы получите долгожданное облегчение: серьёзные препятствия останутся позади, освободив пространство для новых перспектив. Это хороший момент, чтобы начать реализовывать планы, которые раньше приходилось откладывать.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Ваша изобретательность поможет найти нестандартное решение для давней проблемы на работе. Не бойтесь отказаться от привычных методов, если они больше не дают желаемого результата.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Обратите внимание на детальное планирование бюджета и избегайте необдуманных трат в конце недели. Даже небольшие покупки стоит оценивать с точки зрения их необходимости.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Поддержка близких людей станет надёжной опорой, а честный разговор поможет укрепить отношения. Не держите переживания в себе и не бойтесь попросить о помощи.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Вас ждет спокойный и гармоничный период, который прекрасно подходит для завершения начатых дел и полноценного отдыха. Не перегружайте себя новыми задачами и позвольте себе восстановить силы.

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