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Кого ждет жизненный перелом осенью: названы 3 даты рождения

Виталий Кирсанов
25 сентября 2026, 20:00
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Для людей, рожденных 6, 15 и 24 числа, в период с 3 октября по 14 ноября 2026 года может оказаться особенно значимым.
Кого ждет жизненный перелом осенью: названы 3 даты рождения
Кого ждет жизненный перелом осенью: названы 3 даты рождения / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • О рожденных 6 числа
  • О рожденных 15 числа
  • О рожденных 24 числа

Осень 2026 года может стать периодом серьезной переоценки для людей, родившихся в три определенные даты. Нумерологи связывают грядущие перемены с ретроградной Венерой - астрологическим транзитом, который традиционно считают непростым временем для отношений, финансов и личных ценностей. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

С 3 октября по 14 ноября 2026 года Венера будет двигаться ретроградно. В этот период, согласно астрологическим представлениям, могут обостриться вопросы любви и отношений, измениться финансовые приоритеты, а также появиться желание пересмотреть жизненные ориентиры.

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Для людей, рожденных 6, 15 и 24 числа, этот период может оказаться особенно значимым. Как пишет Parade, им предстоит задуматься о том, что они слишком долго терпели, чем жертвовали ради других и какие решения больше не соответствуют их настоящим желаниям.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Рожденные 6 числа - время вернуть себе свой голос

Если вы родились 6 числа, ретроградная Венера может подтолкнуть вас перестать подстраиваться под чужие ожидания.

Возможно, в последнее время вы находились в отношениях - романтических или дружеских, - где вам приходилось подавлять собственные желания и становиться удобнее для окружающих. Вы могли смягчать свою позицию, молчать о важных вещах и постепенно отказываться от частей собственной личности.

Постоянное стремление угодить другим способно лишать радости и создавать ощущение, что компромисс обязательно требует жертвовать собой. Ретроградная Венера предлагает посмотреть на эту привычку честно и понять, действительно ли она приносит вам пользу.

Однако предстоящая переориентация не обязательно связана с поиском нового человека или отношений. Речь скорее идет о возвращении к собственным потребностям и желаниям.

Для людей, рожденных 6 числа, этот период может стать напоминанием о разнице между любовью и обязательством. Возможно, вы увидите, где слишком далеко зашли в попытках сохранить отношения или оправдать чужие ожидания.

Главная задача - вернуть то, что когда-то пришлось отложить ради других: собственный голос, личные границы и право не соглашаться на меньшее.

Рожденные 15 числа - возвращение к настоящим ценностям

Родившимся 15 числа ретроградная Венера предлагает заново разобраться в собственных приоритетах.

Возможно, раньше вы часто принимали решения исходя из того, как они выглядят со стороны, насколько безопасными кажутся или помогут ли избежать конфликтов. Но со временем выбранный путь мог перестать совпадать с вашими настоящими желаниями.

Осень может заставить снять привычную маску и посмотреть на причину внутреннего противоречия. Не пришлось ли вам слишком многим пожертвовать ради того, чтобы соответствовать представлениям окружающих о том, каким должен быть ваш жизненный путь?

Астрологи считают, что ретроградная Венера поможет сосредоточиться на действительно важных вещах. Не на том, чего хотят партнер, семья, коллеги или общество, а на собственных потребностях.

Люди, рожденные 15 числа, способны отличать настоящую ценность от внешнего блеска. Поэтому этот период может стать поводом больше доверять интуиции и внимательнее относиться к собственным ощущениям.

Рожденные 24 числа - время перестать искать чужого одобрения

Для рожденных 24 числа осенний период может быть связан с изменением отношения к себе и окружающим.

Если вы долго ждали, пока кто-то подтвердит значимость ваших желаний, скажет, что ваш голос имеет значение или даст разрешение занимать свое место, ретроградная Венера может заставить отказаться от этой зависимости.

Вам не обязательно получать чужое одобрение, чтобы оставаться собой.

Люди, рожденные 24 числа, отличаются творческим подходом, выразительностью и природной притягательностью. Однако в последнее время вы могли намеренно приглушать свои сильные стороны, чтобы окружающим было комфортнее.

Постоянное стремление все исправить, сомнения в себе и желание соответствовать идеалу способны приводить к нерешительности. Иногда страх сделать неправильный выбор оказывается сильнее самого желания действовать.

Ретроградная Венера предлагает обратить внимание и на обратную сторону такого поведения - цену, которую приходится платить за постоянное избегание решений.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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